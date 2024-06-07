Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи

В рамках нового пакета военной помощи от США, Украина получит боеприпасы для артиллерии, ПВО и даже патрульные катера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны США.

Детали

В частности, пакет помощи, о котором во время встреча с президентом Зеленским объявил Джо Байден, содержит:

ракеты для систем ПВО Hawk;

ракеты к ПЗРК Stinger



гаубицы калибра 155 мм;



артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм;



дополнительные боеприпасы для HIMARS;



ПТКР TOW;



тягачи для перевозки ОИВТ;



береговые и речные патрульные катера;



противотанковые комплексы Javelin и противотанковые гранатометы AT-4;



подрывные боеприпасы;



патроны для стрелкового оружия и ручные гранаты;



приборы ночного видения;



запасные части, оборудование для технического обслуживания и другое вспомогательное оборудование.



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Общая стоимость составляющих пакета достигает $225 млн. Средства выделяются по программе PDA-прямые поставки из запасов армии США

Напомним

Президент США Джо Байден встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже и объявил о нновый пакет помощи Украине объемом 225 млн долларов.