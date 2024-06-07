Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА
С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн
Системы Patriot и прогресс относительно членства в НАТО: чего ожидает Украина от июльского саммита Альянса
Когда лучше включать мощные электроприборы для экономии электричества: рассказали в YASNO
В мае НБУ оштрафовал три банка на сумму почти 55 млн гривен
Атака рф на Киевщину: к тушению пожара на промышленном объекте привлекли робота и пожарные поезда
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок
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Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи
Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,225 миллиарда долларов, включая боеприпасы для артиллерии, системы противовоздушной обороны, патрульные катера, противотанковое оружие и другое оборудование.
Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА
Впервые в Украине сформирован государственный заказ на научные разработки: Министерство цифровой трансформации определило 25 технических задач и тем для работы исследователей, включая навигационные системы для БпЛА, распознавание объектов с помощью ИИ и технологию использования водородного топлива.
С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн
С января по май 2024 года таможенная служба Украины выявила 4 265 нарушений на общую сумму 10,8 млрд грн, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Системы Patriot и прогресс относительно членства в НАТО: чего ожидает Украина от июльского саммита Альянса
На июльском саммите НАТО, Украина ожидает четких решений о членстве в Альянсе и укреплении своей системы противовоздушной обороны благодаря новым системам ПВО Patriot.
Когда лучше включать мощные электроприборы для экономии электричества: рассказали в YASNO
По данным энергетической компании YASNO, лучше включать мощные электроприборы в дневные часы. Тогда недостаток электроэнергии прокрывает генерация от солнечных электростанций.
В мае НБУ оштрафовал три банка на сумму почти 55 млн гривен
Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ЧВК/ФТ) в мае 2024 года применил к трем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия.
Атака рф на Киевщину: к тушению пожара на промышленном объекте привлекли робота и пожарные поезда
Пожар на промышленном объекте в Киевской области, вызванный российской атакой, по состоянию на 14:30 7 июня все ликвидируют. В тушении задействованы робот и два пожарных поезда.
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Украина и в договорились продолжить программу взаимных визитов к военнопленным, обмена письмами от родственников и заключенных, а также обмена теплой одеждой и медикаментами для военнопленных.
Mirage 2000-современные и эффективные самолеты, но F - 16 для Украины сейчас является приоритетным типом, - Евлаш
Mirage 2000-это современный и эффективный самолет, но приоритетным типом для Украины остается F-16, который, как ожидается, вскоре прибудет с ракетами для эффективного выполнения боевых задач.
Байден извинился перед Зеленским за задержку с принятием американской помощи
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