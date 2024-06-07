Байден зустрівся із Зеленським у Парижі і оголосив про новий пакет допомоги Україні - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 225 млн доларів під час своєї зустрічі з президентом Зеленським у Парижі.
Президент США Джо Байден зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі і оголосив про новий пакет допомоги Україні обсягом 225 млн дол., повідомила у п'ятницю кореспондент CNN Наташа Бертранд, пише УНН.
Президент Байден і президент Зеленський щойно почали свою зустріч тут, у Парижі, разом із міністром оборони Остіном і держсекретарем Блінкеном. Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $225 млн, за що Зеленський йому подякував
Блінкен: Байден схвалив використання американської зброї для ударів по цілях рф на російському боці кордону 31.05.24, 16:50 • 25152 перегляди