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Байден зустрівся із Зеленським у Парижі і оголосив про новий пакет допомоги Україні - ЗМІ

Байден зустрівся із Зеленським у Парижі і оголосив про новий пакет допомоги Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 49011 перегляди

Президент Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 225 млн доларів під час своєї зустрічі з президентом Зеленським у Парижі.

Президент США Джо Байден зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі і оголосив про новий пакет допомоги Україні обсягом 225 млн дол., повідомила у п'ятницю кореспондент CNN Наташа Бертранд, пише УНН.

Президент Байден і президент Зеленський щойно почали свою зустріч тут, у Парижі, разом із міністром оборони Остіном і держсекретарем Блінкеном. Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $225 млн, за що Зеленський йому подякував

- написала Бертранд у X.

Блінкен: Байден схвалив використання американської зброї для ударів по цілях рф на російському боці кордону 31.05.24, 16:50 • 25152 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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