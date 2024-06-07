Байден встретился с Зеленским в Париже и объявил о новом пакете помощи Украине - СМИ

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Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списковЭксклюзив
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Зеленский встретился с председателем Национального собрания Франции, чтобы обсудить подготовку к глобальному мирному саммиту и евроинтеграционные приоритеты Украины.
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Украинский Омбудсмен, заявил, что российская сторона никогда не предоставляла никаких списков украинских военнопленных, в том числе и о заявленных путиным якобы 6 465 пленных, информации тоже не поступало.
Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: погибла 71-летняя женщина
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