Зеленський анонсував "важливе рішення" США щодо підтримки України
Київ • УНН
Зеленський анонсував очікуване оголошення значного пакету підтримки від США 30 грудня. Планується надання військової допомоги на $1,25 млрд, включаючи боєприпаси для ППО, ракети Stinger та артилерійські снаряди.
Президент Володимир Зеленський очікує, що в понеділок 30 грудня буде оголошено значний пакет допомоги для українських військових від США. Про це йдеться у вечірньому зверненні Президента, пише УНН.
Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює протягом цих років війни на захист України,
Зазначається, що відповідне "важливе рішення" має підтримати стабілізаційну роботу на фронті - "що більш повне постачання від партнерів, то більше збережених життів наших хлопців".
Працюємо й для того, щоб інші наші партнери теж зберігали підтримку на необхідному рівні,
Нагадаємо
Як раніше писав УНН США планують оголосити про надання Україні військової допомоги на $1,25 млрд. Пакет включатиме боєприпаси для систем ППО, ракети Stinger та артилерійські снаряди різних калібрів.