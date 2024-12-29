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Зеленський анонсував "важливе рішення" США щодо підтримки України

Зеленський анонсував "важливе рішення" США щодо підтримки України

Київ • УНН

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Зеленський анонсував очікуване оголошення значного пакету підтримки від США 30 грудня. Планується надання військової допомоги на $1,25 млрд, включаючи боєприпаси для ППО, ракети Stinger та артилерійські снаряди.

Президент Володимир Зеленський очікує, що в понеділок 30 грудня буде оголошено значний пакет допомоги для українських військових від США. Про це йдеться у вечірньому зверненні Президента, пише УНН.

Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює протягом цих років війни на захист України,

- заявив президент.

Зазначається, що відповідне "важливе рішення" має підтримати стабілізаційну роботу на фронті - "що більш повне постачання від партнерів, то більше збережених життів наших хлопців".

Працюємо й для того, щоб інші наші партнери теж зберігали підтримку на необхідному рівні,

- наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН США планують оголосити про надання Україні військової допомоги на $1,25 млрд. Пакет включатиме боєприпаси для систем ППО, ракети Stinger та артилерійські снаряди різних калібрів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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