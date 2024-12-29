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Зеленский анонсировал «важное решение» США по поддержке Украины

Зеленский анонсировал «важное решение» США по поддержке Украины

Киев  •  УНН

 • 3859 просмотра

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Зеленский анонсировал ожидаемое объявление значительного пакета поддержки от США 30 декабря. Планируется предоставление военной помощи на $1,25 млрд, включая боеприпасы для ПВО, ракеты Stinger и артиллерийские снаряды.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что в понедельник 30 декабря будет объявлено значительный пакет помощи для украинских военных от США. Об этом говорится в вечернем обращении Президента, пишет УНН.

Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины - мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в течение этих лет войны в защиту Украины,

- заявил президент.

Отмечается, что соответствующее "важное решение" должно поддержать стабилизационную работу на фронте - "чем более полное снабжение от партнеров, тем больше сохраненных жизней наших ребят".

Работаем и для того, чтобы другие наши партнеры тоже сохраняли поддержку на необходимом уровне,

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

Как ранее писал УНН США планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на $1,25 млрд. Пакет будет включать боеприпасы для систем ПВО, ракеты Stinger и артиллерийские снаряды различных калибров.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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