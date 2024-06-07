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AP: США направлять Україні допомогу на суму близько $225 млн

AP: США направлять Україні допомогу на суму близько $225 млн

Київ • УНН

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США планують надати Україні додаткову військову допомогу на суму близько 225 мільйонів доларів, включаючи боєприпаси для ракетних комплексів HIMARS, ракети для систем ППО, протитанкові ракети, бронетехніку, патрульні катери та інше обладнання.

Влада США може виділити додаткову військову допомогу Україні в розмірі близько $225 млн. Про це повідомило в четвер з посиланням на джерела агентство Associated Press, передає УНН.

Деталі

У новий пакет може бути включено боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Офіційні особи також уточнили, що до нього увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Hawk, зенітні ракетні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin, бронетехніка, причепи, патрульні катери, матеріали для підриву та запчастини.

Столтенберг прокоментував новини зі США про пом'якшення їх політики щодо ударів по цілях в рф31.05.24, 15:06 • 30165 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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