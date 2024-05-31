Столтенберг прокоментував новини зі США про пом'якшення їх політики щодо ударів по цілях в рф

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував останні новини зі Сполучених Штатів про пом'якшення їх політики щодо ударів по цілях в рф, вказавши, що вітає, що союзники по НАТО надають підтримку Україні різними способами, але не буде вдаватися в деталі того, який саме тип підтримки. Про це він сказав у п'ятницю перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі, пише УНН.

Що ж, я вітаю те, що союзники НАТО надають Україні підтримку різними способами. Але я не вдаватимуся до подробиць про те, який саме тип підтримки і як Україна використовує різні види підтримки, яку вона отримує. Я багато разів заявляв, що нам треба пам'ятати, що це агресивна війна. росія напала на іншу країну, порушила міжнародне право, вторглася до України. І Україна має право на самооборону. І це включає також право завдавати ударів по законних військових цілях усередині росії. І дозвольте мені додати до цього. Це стає ще актуальнішим, оскільки ми бачимо, що росія відкрила новий фронт. Наразі вони знову напали з півночі на Харківщину. І кордон, лінії фронту більш менш однакові. Тож вони б’ють по Україні ракетами, артилерією, що базується всередині росії. І, звісно, ​​Україна повинна могти завдавати ударів у відповідь і самооборонятися. Це частина права на самооборону