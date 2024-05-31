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Столтенберг прокоментував новини зі США про пом'якшення їх політики щодо ударів по цілях в рф

Столтенберг прокоментував новини зі США про пом'якшення їх політики щодо ударів по цілях в рф

Київ • УНН

 • 30166 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував останні новини зі Сполучених Штатів про пом'якшення їх політики щодо ударів по цілях в рф, вказавши, що вітає, що союзники по НАТО надають підтримку Україні різними способами, але не буде вдаватися в деталі того, який саме тип підтримки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував останні новини зі Сполучених Штатів про пом'якшення їх політики щодо ударів по цілях в рф, вказавши, що вітає, що союзники по НАТО надають підтримку Україні різними способами, але не буде вдаватися в деталі того, який саме тип підтримки. Про це він сказав у п'ятницю перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі, пише УНН.

Що ж, я вітаю те, що союзники НАТО надають Україні підтримку різними способами. Але я не вдаватимуся до подробиць про те, який саме тип підтримки і як Україна використовує різні види підтримки, яку вона отримує. Я багато разів заявляв, що нам треба пам'ятати, що це агресивна війна. росія напала на іншу країну, порушила міжнародне право, вторглася до України. І Україна має право на самооборону. І це включає також право завдавати ударів по законних військових цілях усередині росії. І дозвольте мені додати до цього. Це стає ще актуальнішим, оскільки ми бачимо, що росія відкрила новий фронт. Наразі вони знову напали з півночі на Харківщину. І кордон, лінії фронту більш менш однакові. Тож вони б’ють по Україні ракетами, артилерією, що базується всередині росії. І, звісно, ​​Україна повинна могти завдавати ударів у відповідь і самооборонятися. Це частина права на самооборону

- заявив Столтенберг.

На уточнення про очікування – як змінить ситуацію на полі бою в Україні те, що кілька союзників зняли обмеження щодо використання подарованої ними зброї на території росії, Генсек зауважив, що "деякі країни НАТО ніколи не вводили жодних обмежень на постачання, які вони постачали до України". "І знову ж таки, це питання дотримання міжнародного права, права України на самооборону", - вказав він.

"Дуже багато союзників чітко дали зрозуміти, що вони, звичайно, приймають, що Україна використовує отриману зброю, щоб самооборонятися, включно з ударами по військових цілях у росії. Особливо, коли ці військові об’єкти використовуються для атак та спрямування атак з російської території. Далі, ми всі очікуємо, що це буде зроблено згідно з міжнародним правом і у відповідальний спосіб. Я не буду вдаватися в подробиці, за винятком того, що, звичайно, ми всі припускаємо, що це буде зроблено у відповідальний спосіб", - вказав Столтенберг.

США таємно дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по рф близько Харківщини30.05.24, 23:30 • 32636 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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