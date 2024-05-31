Столтенберг прокомментировал новости из США о смягчении их политики в отношении ударов по целям в рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  33807 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  107576 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  134116 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  129449 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  178873 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112146 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  167126 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  89860 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  93053 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116266 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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30 мая 2024, 06:38  •  170638 просмотра

Столтенберг прокомментировал новости из США о смягчении их политики в отношении ударов по целям в рф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал последние новости из Соединенных Штатов о смягчении их политики в отношении ударов по целям в рф, указав, что приветствует, что союзники по НАТО оказывают поддержку Украине различными способами, но не будет вдаваться в детали того, какой именно тип поддержки.

Война •   •  3493 просмотра
Столтенберг прокомментировал новости из США о смягчении их политики в отношении ударов по целям в рф

Датские F-16 скоро будут на пути в Украину - премьер Фредериксен

Дания вскоре направит свои истребители F-16 в Украину, о чем заявила премьер-министр Дании Метте Фредриксен во время третьего саммита Украина-Северная Европа.

Война •   •  5710 просмотра
Датские F-16 скоро будут на пути в Украину - премьер Фредериксен

Освобожденные нацгвардейцы, пограничники и гражданские: СБУ показали эксклюзивные кадры из последнего обмена пленными

Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек. Среди них нацгвардейцы, пограничники, полицейская и четверо гражданских. Также в СБУ показали эксклюзивные кадры по обмену пленными.

Общество •   •  5604 просмотра
Освобожденные нацгвардейцы, пограничники и гражданские: СБУ показали эксклюзивные кадры из последнего обмена пленными

Премьер Венгрии: "НАТО втягивает нас в мировую войну"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил НАТО в том, что оно "втягивает в мировую войну", позволяя Украине наносить удары западным оружием по российской территории и рассматривая возможность отправки военных инструкторов.

Война •   •  6320 просмотра
Премьер Венгрии: "НАТО втягивает нас в мировую войну"

Ночная атака рф на Харьков: найдено тело еще одного погибшего

В Харькове нашли тело еще одного погибшего в результате ночного удара войск рф по жилому дому в Новобаварском районе, поисково-спасательная операция все еще продолжается.

Война •   •  7368 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: найдено тело еще одного погибшего

Похищали элитные автомобили в странах ЕС: обезврежена международная группа преступников

Международная преступная организация, специализировавшаяся на угнанных автомобилей класса люкс у лизинговых компаний в странах ЕС, была ликвидирована в ходе совместной операции с участием правоохранительных органов Украины, Франции, Испании, Польши и Европола.

Криминал и ЧП •   •  6794 просмотра
Похищали элитные автомобили в странах ЕС: обезврежена международная группа преступников

Безбарьерный доступ к поездам: первый удобный вокзал появится во Львове

Львовский железнодорожный вокзал будет иметь безбарьерный доступ для путешествий. Готовится проект с увеличением перронов, установкой лифтов, восстановлением лестниц и туннелей в соответствии с безбарьерными стандартами.

Общество •   •  6670 просмотра
Безбарьерный доступ к поездам: первый удобный вокзал появится во Львове

В Сумской области зона эвакуации расширилась до 10 км из-за российских обстрелов - глава ОВА

В Сумской области из-за продолжающихся обстрелов зона эвакуации мирных жителей была расширена до 10-километров от границы с россией.

Общество •   •  7962 просмотра
В Сумской области зона эвакуации расширилась до 10 км из-за российских обстрелов - глава ОВА

Повышение акцизов на топливо поддержали в парламентском комитете: что предлагается

Парламентский комитет поддержал повышение акцизов на топливо, чтобы привести законодательство Украины в соответствие с нормами ЕС.

Экономика •   •  7743 просмотра
Повышение акцизов на топливо поддержали в парламентском комитете: что предлагается

Нордические страны предоставили Украине помощи около на 17 млрд евро - премьер Швеции

Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия уже предоставили Украине около 17 миллиардов евро помощи. Киев может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку этих стран.

Война •   •  7074 просмотра
Нордические страны предоставили Украине помощи около на 17 млрд евро - премьер Швеции