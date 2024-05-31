Столтенберг прокомментировал новости из США о смягчении их политики в отношении ударов по целям в рф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал последние новости из Соединенных Штатов о смягчении их политики в отношении ударов по целям в рф, указав, что приветствует, что союзники по НАТО оказывают поддержку Украине различными способами, но не будет вдаваться в детали того, какой именно тип поддержки. Об этом он сказал в пятницу перед неформальной встречей министров иностранных дел стран НАТО в Праге, пишет УНН.

Что ж, я приветствую то, что союзники НАТО оказывают Украине поддержку различными способами. Но я не буду вдаваться в подробности о том, какой именно тип поддержки и как Украина использует различные виды поддержки, которую она получает. Я много раз заявлял, что нам надо помнить, что это агрессивная война. россия напала на другую страну, нарушила международное право, вторглась в Украину. И Украина имеет право на самооборону. И это включает также право наносить удары по законным военным целям внутри россии. И позвольте мне добавить к этому, это становится еще более актуальным, поскольку мы видим, что россия открыла новый фронт. Сейчас они снова напали с севера на Харьковщину. И граница, линии фронта более менее одинаковы. Поэтому они бьют по Украине ракетами, артиллерией, базирующейся внутри россии. И, конечно, Украина должна мочь наносить ответные удары и самообороняться. Это часть права на самооборону - заявил Столтенберг.

На уточнение об ожиданиях - как изменит ситуацию на поле боя в Украине то, что несколько союзников сняли ограничения по использованию подаренного ими оружия на территории россии, Генсек отметил, что "некоторые страны НАТО никогда не вводили никаких ограничений на поставки, которые они поставляли в Украину". "И опять же, это вопрос соблюдения международного права, права Украины на самооборону", - указал он.

"Очень многие союзников четко дали понять, что они, конечно, принимают, что Украина использует полученное оружие, чтобы самообороняться, включая удары по военным целям в россии. Особенно, когда эти военные объекты используются для атак и направления атак с российской территории. Далее, мы все ожидаем, что это будет сделано в соответствии с международным правом и ответственным образом. Я не буду вдаваться в подробности, за исключением того, что, конечно, мы все предполагаем, что это будет сделано ответственным образом", - указал Столтенберг.

США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины