AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн

Власти США могут выделить дополнительную военную помощь Украине в размере около $225 млн. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на источники агентство Associated Press, передает УНН.

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В новый пакет могут быть включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Официальные лица также уточнили, что в него войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk, зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронетехника, прицепы, патрульные катера, материалы для подрыва и запчасти.

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