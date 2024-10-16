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У Пентагоні розкрили, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні на 425 млн доларів

Київ • УНН

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Президент Байден оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів. Пакет включає засоби ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерію, бронетехніку та протитанкову зброю.

У Пентагоні розкрили, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні на 425 млн доларів

Президент США Джо Байден  оголосив про надання Києву пакету допомоги у сфері безпеки на суму 425 мільйонів доларів. У Пентагоні розкрили деталі, що включатиме в себе новий пакет, передає УНН.

"Сьогодні Міністерство оборони (США) оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі: засоби протиповітряної оборони; зброя повітря-земля; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; бронетехніка; і протитанкову зброю", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Можливості нового пакета допомоги включають:

Додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS):

ракети RIM-7 і забезпечення ППО;

Зенітні ракети Stinger;

Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

Боєприпаси повітря-земля;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

Ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

Багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

Стрілецька зброя та боєприпаси;

гранати, термічні засоби та навчальне обладнання;

Підривне обладнання та боєприпаси; і

Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції сил і засобів, щоб задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Байден поговорив із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на 425 млн доларів16.10.24, 20:31 • 18275 переглядiв

Антоніна Туманова

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