У Пентагоні розкрили, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні на 425 млн доларів
Київ • УНН
Президент Байден оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів. Пакет включає засоби ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерію, бронетехніку та протитанкову зброю.
Президент США Джо Байден оголосив про надання Києву пакету допомоги у сфері безпеки на суму 425 мільйонів доларів. У Пентагоні розкрили деталі, що включатиме в себе новий пакет, передає УНН.
"Сьогодні Міністерство оборони (США) оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі: засоби протиповітряної оборони; зброя повітря-земля; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; бронетехніка; і протитанкову зброю", - йдеться у повідомленні Пентагону.
Можливості нового пакета допомоги включають:
Додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS):
ракети RIM-7 і забезпечення ППО;
Зенітні ракети Stinger;
Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
Боєприпаси повітря-земля;
артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
Ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
протитанкові системи Javelin і AT-4;
Багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
Стрілецька зброя та боєприпаси;
гранати, термічні засоби та навчальне обладнання;
Підривне обладнання та боєприпаси; і
Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції сил і засобів, щоб задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії", - йдеться у повідомленні.
Байден поговорив із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на 425 млн доларів16.10.24, 20:31 • 18275 переглядiв