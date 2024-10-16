В Пентагоне раскрыли, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву пакета помощи в сфере безопасности на сумму 425 миллионов долларов. В Пентагоне раскрыли детали, что будет включать в себя новый пакет, передает УНН.

«Сегодня Министерство обороны (США) объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущные потребности, в том числе: средства противовоздушной обороны; оружие воздух-земля; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; бронетехника; и противотанковое оружие», - говорится в сообщении Пентагона.

Возможности нового пакета помощи включают:

Дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS):

ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;

Зенитные ракеты Stinger;

Боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

Боеприпасы воздух-земля;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

Ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

Многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

Стрелковое оружие и боеприпасы;

гранаты, термические средства и учебное оборудование;

Подрывное оборудование и боеприпасы; и

Запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии», - говорится в сообщении.

Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на 425 млн долларов