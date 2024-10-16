В Пентагоне раскрыли, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов
Киев • УНН
Президент Байден объявил о новом пакете помощи по безопасности Украине на 425 млн долларов. Пакет включает средства ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерию, бронетехнику и противотанковое оружие.
Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву пакета помощи в сфере безопасности на сумму 425 миллионов долларов. В Пентагоне раскрыли детали, что будет включать в себя новый пакет, передает УНН.
«Сегодня Министерство обороны (США) объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущные потребности, в том числе: средства противовоздушной обороны; оружие воздух-земля; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; бронетехника; и противотанковое оружие», - говорится в сообщении Пентагона.
Возможности нового пакета помощи включают:
Дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS):
ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;
Зенитные ракеты Stinger;
Боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
Боеприпасы воздух-земля;
артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
Ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW);
противотанковые системы Javelin и AT-4;
Многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
Стрелковое оружие и боеприпасы;
гранаты, термические средства и учебное оборудование;
Подрывное оборудование и боеприпасы; и
Запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
«Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии», - говорится в сообщении.
Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на 425 млн долларов16 октября 2024, 17:31 • 8549 просмотров