Ракети для Patriot, NASAMS та зенітні ракети Stinger: в ОП розповіли, що увійшло у новий пакет допомоги від США
Київ • УНН
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає ракети для зенітних комплексів Patriot, NASAMS, Stinger, боєприпаси для HIMARS та артилерію.
Ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS та артилерії увійдуть до нового пакету допомоги США на 400 млн доларів. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
США офіційно оголосили про допомогу Україні на 400 мільйонів доларів. До пакету увійдуть ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS та артилерії, техніка та інше
Глава ОП також подякував союзникам України.
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Сьогодні, 10 травня, США оголосили про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на 400 млн доларів.