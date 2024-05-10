Ракеты для Patriot, NASAMS и зенитные ракеты Stinger: в ОП рассказали, что вошло в новый пакет помощи от США

Ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии войдут в новый пакет помощи США на 400 млн долларов. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

США официально объявили о помощи Украине на 400 миллионов долларов. В пакет войдут ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, техника и прочее - сообщил Ермак.

Глава ОП также поблагодарил союзников Украины.

Ранее

Сегодня, 10 мая, США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов.