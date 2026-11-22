Директор Національної розвідки США Джей Клейтон заявив, що російський диктатор володимир путін не є другом Сполучених Штатів у контексті війни проти України, попри нещодавні заяви Дональда Трампа про дружні відносини з ним. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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В ефірі програми "Цього тижня" на телеканалі ABC News Клейтон прокоментував слова американського президента, який під час саміту в Китаї назвав путіна своїм другом.

Він не друг Америки в Україні. Зовсім ні – наголосив очільник розвідки.

Водночас Клейтон зазначив, що використання Трампом слова "друг" було доречним у контексті переговорів між лідерами трьох провідних ядерних держав – США, росії та Китаю.

Трамп пояснив, чому називає путіна другом

Раніше американський президент захистив свої висловлювання про російського диктатора, заявивши, що краще мати дружні відносини з державою, яка володіє тисячами одиниць ядерної зброї.

Однак згодом Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи вважає путіна другом Сполучених Штатів загалом

Його заяви викликали критику серед європейських союзників України. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що путін не є і ніколи не буде другом його країни.

Трамп порівняв зустріч із путіним та Сі Цзіньпіном із переговорами лідерів антигітлерівської коаліції