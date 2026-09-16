В бюджете-2027 не нашлось денег на "Нацкешбэк": отменят ли программу

В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год не предусмотрено финансирование программы "Национальный кешбэк". Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

По словам парламентария, средств на финансирование "Национального кешбэка" в проекте бюджета на следующий год нет. Сам депутат выступает против продолжения программы и заявил, что будет пытаться не допустить появления соответствующего финансирования во время доработки документа в Верховной Раде.

Сделаю все возможное, чтобы это недоразумение осталось только в учебниках истории "Как не следует проводить экономическую политику во время войны". Короче, чтобы никто поправкой не добавил эту экономическую ересь - заявил Железняк.

В то же время формально программу "Национальный кешбэк" пока никто не отменял. В соответствии с действующими правительственными решениями, она будет действовать до 30 апреля 2028 года. Однако продолжение выплат напрямую зависит от наличия бюджетного финансирования.

Согласно постановлению Кабинета министров №559 от 29 апреля 2026 года, если в следующем бюджетном периоде средства на реализацию программы не предусмотрены, начисление кешбэка прекращается с 1 января соответствующего года. То есть, если финансирование "Национального кешбэка" не появится в окончательной редакции государственного бюджета на 2027 год, начисления по программе могут прекратиться уже с 1 января 2027 года.

Отдельный нюанс касается кешбэка за декабрь 2026 года. Действующий порядок предусматривает его выплату в феврале 2027 года только при условии наличия соответствующего бюджетного финансирования. При этом в предыдущие годы "Национальный кешбэк" финансировался не обязательно отдельной строкой в государственном бюджете. В частности, в 2026 году средства на программу предусматривались в рамках более широкой бюджетной программы поддержки внутреннего спроса на украинские товары и услуги.

В правительственной презентации проекта бюджета-2027 среди основных программ поддержки экономики упоминаются, в частности, программа "5-7-9%", "єОселя", Фонд развития инноваций и другие инструменты поддержки бизнеса. "Национальный кешбэк" среди указанных направлений не упоминается. Однако подчеркнем, что проект государственного бюджета еще должен пройти рассмотрение в Верховной Раде, поэтому его расходы могут измениться во время подготовки документа к следующим чтениям.

Что такое программа "Национальный кешбэк"

"Национальный кешбэк" предусматривает возврат части стоимости товаров украинского производства. После обновления программы в 2026 году размер кешбэка составляет 5% или 15% в зависимости от категории продукции. Программой пользуются миллионы украинцев.

Напомним

15 сентября в Верховную Раду подали проект закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год.