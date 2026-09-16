У бюджеті-2027 не знайшлося грошей на "Нацкешбек": чи скасують програму

У проєкті державного бюджету України на 2027 рік не передбачено фінансування програми "Національний кешбек". Про це повідомляє УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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За словами парламентаря, коштів на фінансування "Національного кешбеку" у проєкті бюджету на наступний рік немає. Сам депутат виступає проти продовження програми та заявив, що намагатиметься не допустити появи відповідного фінансування під час доопрацювання документа у Верховній Раді.

Зроблю все можливе, щоб це непорозуміння залишилось тільки в підручниках історії "Як не треба вести економічну політику під час війни". Коротше, щоб ніхто правкою не додав цю економічну єресь - заявив Железняк.

Водночас формально програму "Національний кешбек" наразі ніхто не скасовував. Відповідно до чинних урядових рішень, вона діятиме до 30 квітня 2028 року. Однак продовження виплат безпосередньо залежить від наявності бюджетного фінансування.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №559 від 29 квітня 2026 року, якщо у наступному бюджетному періоді кошти на реалізацію програми не передбачені, нарахування кешбеку припиняється з 1 січня відповідного року. Тобто, якщо фінансування "Національного кешбеку" не з’явиться у фінальній редакції державного кошторису на 2027 рік, нарахування за програмою можуть припинитися вже з 1 січня 2027 року.

Окремий нюанс стосується кешбеку за грудень 2026 року. Чинний порядок передбачає його виплату у лютому 2027 року лише за умови наявності відповідного бюджетного фінансування. При цьому у попередні роки "Національний кешбек" фінансувався не обов’язково окремим рядком у державному бюджеті. Зокрема, у 2026 році кошти на програму передбачалися в межах ширшої бюджетної програми підтримки внутрішнього попиту на українські товари та послуги.

В урядовій презентації проєкту бюджету-2027 серед основних програм підтримки економіки згадуються, зокрема, програма "5-7-9%", "єОселя", Фонд розвитку інновацій та інші інструменти підтримки бізнесу. "Національний кешбек" серед зазначених напрямів не вказаний. Однак закцентуємо, що проєкт державного кошторису ще має пройти розгляд у Верховній Раді, тому його видатки можуть змінитися під час підготовки документа до наступних читань.

Що таке програма "Національний кешбек"

"Національний кешбек" передбачає повернення частини вартості товарів українського виробництва. Після оновлення програми у 2026 році розмір кешбеку становить 5% або 15% залежно від категорії продукції. Програмою користуються мільйони українців.

Нагадаємо

15 вересня до Верховної Ради подали проєкт закону про Державний бюджет України на 2027 рік.