До 34 тыс. гривен штрафа за превышение уровня шума мотоциклами и автомобилями - комитет поддержал законопроект
Киев • УНН
Комитет Рады рекомендовал законопроект о штрафах до 34 тыс. грн за превышение уровня шума транспортом во время военного положения. Голосование возможно на этой неделе.
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект, предусматривающий штрафы до 34 тыс. гривен за эксплуатацию автомобилей и мотоциклов с превышением допустимого уровня шума. Рассмотрение законопроекта в зале парламента может состояться уже на этой неделе. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Комитет ВРУ поддержал мой с коллегами законопроект 15358 о введении административной ответственности — штрафа от 17 до 34 тыс. грн во время военного положения — за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума
Он надеется, что голосование в первом чтении состоится уже на этой неделе в зале Рады.
Согласно законопроекту, управление транспортным средством с превышением допустимого уровня шума, установленного законодательством Украины для находящихся в эксплуатации транспортных средств, — влечет наложение штрафа в размере 8,5 тыс. гривен.
За указанное нарушение, совершенное во время военного положения, — штраф в размере 17 тыс. гривен.
За повторное нарушение в течение года — штраф в размере 17 тыс. гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или без такового.
За повторное нарушение в течение года во время военного положения — штраф в размере 34 тыс. гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.
Первое нарушение будет рассматриваться органами Национальной полиции во внесудебном порядке — для обеспечения оперативности реагирования и неотвратимости привлечения к ответственности непосредственно на месте. Повторное нарушение передается в суд, поскольку применение санкции в виде лишения права управления в соответствии с требованиями процессуального законодательства может осуществляться исключительно по решению суда.
После вступления закона в силу Министерству здравоохранения совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры в трехмесячный срок разработать и утвердить предельные нормы допустимого уровня внешнего шума от находящихся в эксплуатации транспортных средств, дифференцированные в зависимости от категории транспортного средства, типа двигателя и его объема или мощности, а также повышенные требования к допустимому уровню шума в ночное время (с 22:00 до 08:00).
Напомним
За первые шесть дней работы три специальных автомобиля "Фантомы" в Киеве и Киевской области автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.