До 34 тыс. гривен штрафа за превышение уровня шума мотоциклами и автомобилями - комитет поддержал законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект, предусматривающий штрафы до 34 тыс. гривен за эксплуатацию автомобилей и мотоциклов с превышением допустимого уровня шума. Рассмотрение законопроекта в зале парламента может состояться уже на этой неделе. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Комитет ВРУ поддержал мой с коллегами законопроект 15358 о введении административной ответственности — штрафа от 17 до 34 тыс. грн во время военного положения — за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума — написал Железняк.

Он надеется, что голосование в первом чтении состоится уже на этой неделе в зале Рады.

Согласно законопроекту, управление транспортным средством с превышением допустимого уровня шума, установленного законодательством Украины для находящихся в эксплуатации транспортных средств, — влечет наложение штрафа в размере 8,5 тыс. гривен.

За указанное нарушение, совершенное во время военного положения, — штраф в размере 17 тыс. гривен.

За повторное нарушение в течение года — штраф в размере 17 тыс. гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или без такового.

За повторное нарушение в течение года во время военного положения — штраф в размере 34 тыс. гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Первое нарушение будет рассматриваться органами Национальной полиции во внесудебном порядке — для обеспечения оперативности реагирования и неотвратимости привлечения к ответственности непосредственно на месте. Повторное нарушение передается в суд, поскольку применение санкции в виде лишения права управления в соответствии с требованиями процессуального законодательства может осуществляться исключительно по решению суда.

После вступления закона в силу Министерству здравоохранения совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры в трехмесячный срок разработать и утвердить предельные нормы допустимого уровня внешнего шума от находящихся в эксплуатации транспортных средств, дифференцированные в зависимости от категории транспортного средства, типа двигателя и его объема или мощности, а также повышенные требования к допустимому уровню шума в ночное время (с 22:00 до 08:00).

Напомним

За первые шесть дней работы три специальных автомобиля "Фантомы" в Киеве и Киевской области автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.