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До 34 тис. гривень штрафу за перевищення рівня шуму мотоциклами та автівками - комітет підтримав законопроєкт

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Комітет Ради рекомендував законопроєкт про штрафи до 34 тис. грн за перевищення шуму транспортом під час воєнного стану. Голосування можливе цього тижня.

До 34 тис. гривень штрафу за перевищення рівня шуму мотоциклами та автівками - комітет підтримав законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту розглянути законопроєкт, який передбачає штрафи до 34 тис. гривень за експлуатацію автомобілів та мотоциклів із перевищенням допустимого рівня шуму. Розгляд проєкту закону у залі парламенту може відбутися вже цього тижня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН. 

Комітет ВРУ підтримав мій з колегами законопроєкт 15358 щодо запровадження адміністративної відповідальності – штраф від 17 до 34 тис. грн під час воєнного стану – за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму

- написав Железняк.

Він сподівається, що голосування у першому читанні відбудеться вже на цьому тижні у залі Ради.

Відповідно до законопроєкту, керування транспортним засобом з перевищенням допустимого рівня шуму, встановленого законодавством України для транспортних засобів в експлуатації, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 8,5 тис. гривень. 

За зазначене порушення, вчинене під час воєнного стану, штраф у розмірі 17 тис. гривень. 

За повторне порушення протягом року - штраф у 17 тис. гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або без такого.

За повторне порушення протягом року під час воєнного стану - штраф у 34 тис. гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Перше порушення розглядатиметься органами Національної поліції в позасудовому порядку – для забезпечення оперативності реагування та невідворотності притягнення до відповідальності безпосередньо на місці. Повторне порушення передається до суду, оскільки застосування санкції у вигляді позбавлення права керування відповідно до вимог процесуального законодавства може здійснюватися виключно за судовим рішенням. 

Після набрання чинності законом, Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у тримісячний строк розробити та затвердити граничні норми допустимого рівня зовнішнього шуму від транспортних засобів в експлуатації, диференційовані залежно від категорії транспортного засобу, типу двигуна та його об’єму або потужності, а також підвищені вимоги до допустимого рівня шуму в нічний час (з 22:00 до 08:00).  

Нагадаємо

За перші шість днів роботи три спеціальні автомобілі "Фантоми" у Києві та Київській області автоматично зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму. 

Павло Башинський

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