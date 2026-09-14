До 34 тис. гривень штрафу за перевищення рівня шуму мотоциклами та автівками - комітет підтримав законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту розглянути законопроєкт, який передбачає штрафи до 34 тис. гривень за експлуатацію автомобілів та мотоциклів із перевищенням допустимого рівня шуму. Розгляд проєкту закону у залі парламенту може відбутися вже цього тижня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Комітет ВРУ підтримав мій з колегами законопроєкт 15358 щодо запровадження адміністративної відповідальності – штраф від 17 до 34 тис. грн під час воєнного стану – за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму - написав Железняк.

Він сподівається, що голосування у першому читанні відбудеться вже на цьому тижні у залі Ради.

Відповідно до законопроєкту, керування транспортним засобом з перевищенням допустимого рівня шуму, встановленого законодавством України для транспортних засобів в експлуатації, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 8,5 тис. гривень.

За зазначене порушення, вчинене під час воєнного стану, штраф у розмірі 17 тис. гривень.

За повторне порушення протягом року - штраф у 17 тис. гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або без такого.

За повторне порушення протягом року під час воєнного стану - штраф у 34 тис. гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Перше порушення розглядатиметься органами Національної поліції в позасудовому порядку – для забезпечення оперативності реагування та невідворотності притягнення до відповідальності безпосередньо на місці. Повторне порушення передається до суду, оскільки застосування санкції у вигляді позбавлення права керування відповідно до вимог процесуального законодавства може здійснюватися виключно за судовим рішенням.

Після набрання чинності законом, Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у тримісячний строк розробити та затвердити граничні норми допустимого рівня зовнішнього шуму від транспортних засобів в експлуатації, диференційовані залежно від категорії транспортного засобу, типу двигуна та його об’єму або потужності, а також підвищені вимоги до допустимого рівня шуму в нічний час (з 22:00 до 08:00).

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