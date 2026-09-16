До 34 000 гривен штрафа за чрезмерный шум мотоциклов и автомобилей - Рада поддержала законопроект

$44.600.0451.450.06
ukenru
09:01 • 4300 просмотра
В семи областях наблюдаются частичные отключения электроэнергии из-за вражеских атак на энергообъекты
08:21 • 4774 просмотра
Зеленский заявил о поражении ярославского НПЗ и шести бортов на аэродроме в ростовеVideo
Эксклюзив
07:57 • 21461 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
07:10 • 14568 просмотра
Президент назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности Генерального прокурора
06:47 • 17370 просмотра
До 18 возросло число пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки РФPhoto
17 сентября, 03:36 • 28771 просмотра
В Европе второй раз за неделю загорелось оборонное предприятие, производящее снаряды для Украины
17 сентября, 03:05 • 26117 просмотра
В Ярославле после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России — OSINT
17 сентября, 02:16 • 22933 просмотра
Пока Украине не хватает ракет для ПВО, США расходовали более 4 противоракет на каждую цель во время атаки Ирана
17 сентября, 02:05 • 21938 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 12 — среди них 2 ребёнка
17 сентября, 01:18 • 15679 просмотра
В Донецкой области «выборы» в Госдуму РФ проводят под надзором вооружённых автоматами людейPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
45%
748мм
Популярные новости
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 37241 просмотра
Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок17 сентября, 00:40 • 26980 просмотра
Что празднуют 17 сентября в Украине и мире 03:57 • 13482 просмотра
В Киеве число раненых в результате ночной атаки рф возросло до 16Photo05:39 • 24852 просмотра
Удар рф по железной дороге: повреждён вокзал Берестина, в Киеве ограничено движение кольцевой электричкиVideo07:37 • 10934 просмотра
публикации
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
07:57 • 21463 просмотра
США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков16 сентября, 15:48 • 52583 просмотра
Роль адвоката в защите бизнеса во время следственных действий или почему искать адвоката после обыска уже поздно16 сентября, 15:27 • 48809 просмотра
Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменитсяPhoto16 сентября, 11:06 • 51688 просмотра
Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям16 сентября, 10:00 • 57194 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 37713 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 41067 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 37928 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 37247 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 41954 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times

До 34 000 гривен штрафа за чрезмерный шум мотоциклов и автомобилей - Рада поддержала законопроект

Киев • УНН

 • 4692 просмотра

Рада поддержала за основу законопроект о штрафах за чрезмерный шум автомобилей и мотоциклов. За повторное нарушение могут наказывать лишением водительских прав.

До 34 000 гривен штрафа за чрезмерный шум мотоциклов и автомобилей - Рада поддержала законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий штрафы до 34 тыс. гривен за эксплуатацию автомобилей и мотоциклов с превышением допустимого уровня шума. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Законопроект №15358 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты относительно установления ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума" за основу поддержал 261 народный депутат.

Согласно законопроекту, управление транспортным средством с превышением допустимого уровня шума, установленного законодательством Украины для находящихся в эксплуатации транспортных средств, - влечет наложение штрафа в размере 8,5 тыс. гривен.

За указанное нарушение, совершенное во время военного положения, - штраф в размере 17 тыс. гривен.

За повторное нарушение в течение года - штраф в размере 17 тыс. гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или без такового.

За повторное нарушение в течение года во время военного положения - штраф в размере 34 тыс. гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Первое нарушение будет рассматриваться органами Национальной полиции во внесудебном порядке - для обеспечения оперативности реагирования и неотвратимости привлечения к ответственности непосредственно на месте. Повторное нарушение передается в суд, поскольку применение санкции в виде лишения права управления в соответствии с требованиями процессуального законодательства может осуществляться исключительно по решению суда.

После вступления закона в силу Министерство здравоохранения совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры в трехмесячный срок должны разработать и утвердить предельные нормы допустимого уровня внешнего шума от находящихся в эксплуатации транспортных средств, дифференцированные в зависимости от категории транспортного средства, типа двигателя и его объема или мощности, а также повышенные требования к допустимому уровню шума в ночное время (с 22:00 до 08:00).

Напомним

Верховная Рада Украины провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости. Депутаты не поддержали законопроект за основу.

Павел Башинский

ОбществоПолитикаАвто
Законы
Министерство здравоохранения Украины
Военное положение
Национальная полиция Украины
Верховная Рада
Украина