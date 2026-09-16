До 34 000 гривен штрафа за чрезмерный шум мотоциклов и автомобилей - Рада поддержала законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий штрафы до 34 тыс. гривен за эксплуатацию автомобилей и мотоциклов с превышением допустимого уровня шума. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Законопроект №15358 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты относительно установления ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума" за основу поддержал 261 народный депутат.

Согласно законопроекту, управление транспортным средством с превышением допустимого уровня шума, установленного законодательством Украины для находящихся в эксплуатации транспортных средств, - влечет наложение штрафа в размере 8,5 тыс. гривен.

За указанное нарушение, совершенное во время военного положения, - штраф в размере 17 тыс. гривен.

За повторное нарушение в течение года - штраф в размере 17 тыс. гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или без такового.

За повторное нарушение в течение года во время военного положения - штраф в размере 34 тыс. гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Первое нарушение будет рассматриваться органами Национальной полиции во внесудебном порядке - для обеспечения оперативности реагирования и неотвратимости привлечения к ответственности непосредственно на месте. Повторное нарушение передается в суд, поскольку применение санкции в виде лишения права управления в соответствии с требованиями процессуального законодательства может осуществляться исключительно по решению суда.

После вступления закона в силу Министерство здравоохранения совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры в трехмесячный срок должны разработать и утвердить предельные нормы допустимого уровня внешнего шума от находящихся в эксплуатации транспортных средств, дифференцированные в зависимости от категории транспортного средства, типа двигателя и его объема или мощности, а также повышенные требования к допустимому уровню шума в ночное время (с 22:00 до 08:00).

Напомним

Верховная Рада Украины провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости. Депутаты не поддержали законопроект за основу.