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До 34 000 гривень штрафу за надмірний шум мотоциклів та авто - Рада підтримала законопроєкт

Київ • УНН

 • 4652 перегляди

Рада підтримала за основу законопроєкт про штрафи за надмірний шум автомобілів і мотоциклів. Повторне порушення можуть карати позбавленням прав.

До 34 000 гривень штрафу за надмірний шум мотоциклів та авто - Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає штрафи до 34 тис. гривень за експлуатацію автомобілів та мотоциклів із перевищенням допустимого рівня шуму. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.

Деталі

Законопроєкт №15358 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо встановлення відповідальності за керування транспортними засобами із перевищенням допустимого рівня шуму" за основу підтримали 261 народний депутат.

Відповідно до законопроєкту, керування транспортним засобом з перевищенням допустимого рівня шуму, встановленого законодавством України для транспортних засобів в експлуатації, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 8,5 тис. гривень.

За зазначене порушення, вчинене під час воєнного стану, штраф у розмірі 17 тис. гривень.

За повторне порушення протягом року - штраф у 17 тис. гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або без такого.

За повторне порушення протягом року під час воєнного стану - штраф у 34 тис. гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Перше порушення розглядатиметься органами Національної поліції в позасудовому порядку - для забезпечення оперативності реагування та невідворотності притягнення до відповідальності безпосередньо на місці. Повторне порушення передається до суду, оскільки застосування санкції у вигляді позбавлення права керування відповідно до вимог процесуального законодавства може здійснюватися виключно за судовим рішенням.

Після набрання чинності законом, Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у тримісячний строк розробити та затвердити граничні норми допустимого рівня зовнішнього шуму від транспортних засобів в експлуатації, диференційовані залежно від категорії транспортного засобу, типу двигуна та його об’єму або потужності, а також підвищені вимоги до допустимого рівня шуму в нічний час (з 22:00 до 08:00).

Нагадаємо

Верховна Рада України провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості. Нардепи не підтримали за основу законопроєкт.

Павло Башинський

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