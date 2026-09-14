"Есть ли реальная работа на бюджет государства" — Зеленский поручил Корецкому проверить Налоговую службу

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Премьер-министром и министром финансов Украины, а также поручил проверить, что происходит в налоговой службе и других ведомствах и есть ли реальная работа на бюджет государства на сто процентов, передает УНН.

Сегодня провел совещание с Премьер-министром и министром финансов Украины. О бюджете этого года и следующего. Сейчас фактически все средства государственного бюджета — это так или иначе в наибольшей степени средства обороны. Оружие, выплаты военнослужащим, расходы на поддержку нашей стойкости, стойкости Украины, на прохождение зимы, на поддержку людей. И часть этих расходов Украина покрывает самостоятельно, но часть — и это факт, значительную — предоставляют партнеры - сообщил Зеленский.

По словам Президента, чтобы покрыть этот дефицит бюджета и продолжить необходимые выплаты, должна быть максимально слаженная работа парламентариев и правительства.

Перечень законов и правительственных решений, которые необходимо принять, — вполне конкретный. И это — именно необходимо принять: не о желаниях, не о политике, а о средствах для бюджета, которым нет замены. В перечне есть популярные решения, есть непопулярные, но каждое — это конкретные средства для того, чтобы Украина жила и могла обороняться. Это средства, которые привязаны к ситуации. К реальной ситуации этой осени, зимы, этого фронта, защиты нашего неба. Неважно, власть ты или оппозиция, если это реальные интересы Украины. Я прошу парламентариев уже на этой неделе дать такой финансовый результат для Украины благодаря голосованиям — законы, которые будут означать конкретные средства для бюджета - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что необходимо проверить, что происходит в налоговой службе и других ведомствах, а также "есть ли реальная работа на бюджет государства на сто процентов".

Должна быть честная работа. Я попросил Премьер-министра, попросил министра финансов проверить это - резюмировал Зеленский.

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