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"Чи є реальна робота на бюджет держави" - Зеленський доручив Корецькому перевірити Податкову службу

Київ • УНН

 • 4184 перегляди

Зеленський обговорив із прем’єром і міністром фінансів бюджети та дефіцит. Він закликав парламент ухвалити необхідні закони й перевірити податкову.

"Чи є реальна робота на бюджет держави" - Зеленський доручив Корецькому перевірити Податкову службу

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Прем’єр-міністром та міністром фінансів України, а також доручив перевірити, що відбувається в податковій службі та інших та чи є реальна робота на бюджет держави на сто відсотків, передає УНН.

Провів сьогодні нараду з Прем’єр-міністром та міністром фінансів України. Про бюджет цього року й наступного. Зараз фактично всі кошти державного бюджету – це так чи інакше найбільше кошти оборони. Зброя, це виплати військовим, це видатки на підтримку нашої стійкості, стійкості України, на проходження зими, на підтримку людей. І частину із цих видатків Україна закриває самостійно, але частина – і це факт, значна – від партнерів 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, щоб закрити цей дефіцит бюджету та продовжити необхідні виплати, має бути максимально злагоджена робота парламентарів та уряду.

Перелік законів та урядових рішень, які треба ухвалити, – цілком конкретний. І це – саме треба ухвалити: не про бажання, не про політику, а про кошти для бюджету, щодо яких немає заміни. Там є в переліку рішення популярні, є непопулярні, але кожне – це конкретні кошти для того, щоб Україна жила й могла оборонятись. Це кошти, які прив’язані до ситуації. До реальної ситуації цієї осені, зими, цього фронту, захисту цього нашого неба. Не важливо, чи ти влада, чи ти опозиція, якщо це реальні інтереси України. Я прошу парламентарів уже цього тижня дати такий фінансовий результат для України завдяки голосуванням – закони, які будуть означати конкретні кошти для бюджету 

- сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що треба перевірити, що відбувається в податковій службі та інших та "чи є реальна робота на бюджет держави на сто відсотків".

Має бути чесна робота. Я попросив Прем’єр-міністра, попросив міністра фінансів перевірити це 

- резюмував Зеленський.

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