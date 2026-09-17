Семейным фермерским хозяйствам будут возобновлять доплату ЕСВ после погашения задолженности

Семейные фермерские хозяйства, которые из-за задолженности по ЕСВ утратили государственную доплату на уплату этого взноса, смогут снова получать поддержку после погашения задолженности. Кабинет министров определил, когда именно будут возобновляться выплаты и как будет проходить эта процедура, передает УНН со ссылкой на правительство.

Как сообщили в правительстве 17 сентября, изменения касаются дополнительной финансовой поддержки членов и глав семейных фермерских хозяйств посредством механизма доплаты ЕСВ. Ранее законодательство предусматривало возможность восстановить такую помощь после погашения задолженности, однако конкретных сроков и процедуры возобновления в соответствующем порядке не было.

Когда будут возобновлять доплату

Согласно новым правилам, если государственную доплату прекратили из-за несвоевременной или неполной уплаты страховых взносов, право на поддержку можно будет восстановить после полного погашения задолженности. Ее будут возобновлять с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором долг был полностью погашен. Поэтому поддержка не будет восстанавливаться непосредственно с даты погашения задолженности, а начнет действовать с определенного правительством периода.

Для возобновления государственной поддержки член или глава семейного фермерского хозяйства должен уплатить страховой взнос в полном объеме. При этом его размер должен быть не меньше минимального страхового взноса.

Что должны сделать налоговая служба и Казначейство

Постановление также устанавливает сроки обмена информацией между Государственной налоговой службой и Государственной казначейской службой. После выполнения фермером необходимых условий ГНС должна в течение трех рабочих дней внести соответствующие сведения в реестр страхователей. Уже на следующий рабочий день налоговая служба должна проинформировать об этом Казначейство.

В правительстве объясняют, что таким образом пытаются устранить пробел в действующем механизме государственной поддержки. До принятия изменений возможность восстановления доплаты после погашения долга законодательством предусматривалась, однако четкого алгоритма действий и сроков для этого установлено не было.

Кто имеет право на государственную доплату

Механизм дополнительной финансовой поддержки семейных фермерских хозяйств действует в соответствии с постановлением Кабинета министров №565 от 22 мая 2019 года.

Документ регулирует предоставление поддержки посредством доплаты в пользу застрахованных лиц — членов и глав семейных фермерских хозяйств — единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных Министерству экономики и окружающей среды по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей". Механизм предусматривает, что часть ЕСВ за застрахованного члена или главу семейного фермерского хозяйства фактически компенсирует государство. Размер такой поддержки зависит от периода участия хозяйства в программе и постепенно сокращается, тогда как собственная доля взноса фермера увеличивается.

Что меняется для фермеров на практике

Принятое решение не вводит новую программу помощи и не увеличивает сам размер государственной доплаты. Изменения касаются прежде всего процедуры возвращения к уже действующему механизму поддержки.

До этого фермерское хозяйство, которое утратило право на доплату из-за задолженности по страховым взносам, могло погасить задолженность. Однако нормативно не было четко определено, с какого момента поддержка должна быть восстановлена и как именно информация об этом должна передаваться между государственными органами. После изменений появляется конкретный алгоритм: фермер полностью погашает задолженность и уплачивает необходимый страховой взнос, ГНС вносит информацию в реестр, уведомляет Казначейство, а право на доплату восстанавливается с первого числа месяца после завершения соответствующего квартала.

Напомним

Как сообщал УНН, украинские фермеры получат 124 миллиона гривен на развитие производства.