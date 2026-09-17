Сімейним фермам поновлюватимуть доплату ЄСВ після погашення боргу

Сімейні фермерські господарства, які через борги з ЄСВ втратили державну доплату на сплату цього внеску, зможуть знову отримувати підтримку після погашення заборгованості. Кабінет міністрів визначив, коли саме поновлюватимуть виплати та як відбуватиметься ця процедура, передає УНН із посиланням на уряд.

Як повідомили в уряді 17 вересня, зміни стосуються додаткової фінансової підтримки членів та голів сімейних фермерських господарств через механізм доплати ЄСВ. Раніше законодавство передбачало можливість відновити таку допомогу після погашення заборгованості, однак конкретних строків та процедури поновлення у відповідному порядку не було.

Коли поновлюватимуть доплату

За новими правилами, якщо державну доплату припинили через несвоєчасну або неповну сплату страхових внесків, право на підтримку можна буде відновити після повного погашення заборгованості. Ї поновлюватимуть з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому борг був повністю погашений. Тому підтримка не відновлюватиметься безпосередньо з дати сплати заборгованості, а починатиме діяти з визначеного урядом періоду.

Для поновлення державної підтримки член або голова сімейного фермерського господарства має сплатити страховий внесок у повному обсязі. При цьому його розмір має бути не меншим за мінімальний страховий внесок.

Що повинні зробити податкова та Казначейство

Постанова також встановлює строки обміну інформацією між Державною податковою службою та Державною казначейською службою. Після виконання фермером необхідних умов ДПС повинна протягом трьох робочих днів внести відповідні відомості до реєстру страхувальників. Уже наступного робочого дня податкова має поінформувати про це Казначейство.

В уряді пояснюють, що таким чином намагаються усунути прогалину в чинному механізмі державної підтримки. До ухвалення змін можливість відновлення доплати після погашення боргу законодавством передбачалася, однак чіткого алгоритму дій та строків для цього встановлено не було.

Хто має право на державну доплату

Механізм додаткової фінансової підтримки сімейних фермерських господарств діє відповідно до постанови Кабінету міністрів №565 від 22 травня 2019 року.

Документ регулює надання підтримки через доплату на користь застрахованих осіб — членів та голів сімейних фермерських господарств – єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Фінансування здійснюють в межах коштів, передбачених Міністерству економіки та довкілля за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників". Механізм передбачає, що частину ЄСВ за застрахованого члена або голову сімейного фермерського господарства фактично компенсує держава. Розмір такої підтримки залежить від періоду участі господарства у програмі та поступово скорочується, тоді як власна частка внеску фермера збільшується.

Що змінюється для фермерів на практиці

Ухвалене рішення не запроваджує нової програми допомоги і не збільшує сам розмір державної доплати. Зміни стосуються передусім процедури повернення до вже чинного механізму підтримки.

До цього фермерське господарство, яке втратило право на доплату через борг зі страхових внесків, могло погасити заборгованість. Однак нормативно не було чіткого визначення, з якого моменту підтримка має відновитися і як саме інформація про це повинна передаватися між державними органами. Після змін з'являється конкретний алгоритм: фермер повністю погашає заборгованість і сплачує необхідний страховий внесок, ДПС вносить інформацію до реєстру, повідомляє Казначейство, а право на доплату відновлюється з першого числа місяця після завершення відповідного кварталу.

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