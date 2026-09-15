ВПЛ смогут совмещать жилищные ваучеры с ипотечными кредитами - закон принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий внесение изменений в некоторые законы Украины относительно недвижимого имущества, приобретенного в ипотеку. Отныне внутренне перемещенные лица, проживавшие на оккупированных территориях, смогут использовать жилищные ваучеры вместе с кредитными средствами для приобретения или строительства жилья, сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке к законопроекту № 15335, его целью является создание действенного правового механизма для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, проживавших на временно оккупированных территориях, путем сочетания государственной поддержки в форме жилищных ваучеров и привлечения кредитных средств. Также отмечается, что законопроект направлен на защиту имущественных интересов государства и кредиторов посредством нормативного закрепления ограничений на отчуждение такого недвижимого имущества.

Основной задачей законопроекта является нормативное урегулирование особенностей использования в качестве предмета ипотеки объектов жилой недвижимости, приобретение или финансирование строительства которых осуществляется с использованием жилищных ваучеров и за счет кредитных средств, с законодательным закреплением запрета на их отчуждение и передачу в последующую ипотеку, а также обеспечением надлежащей государственной регистрации соответствующих обременений вещных прав на такое имущество - говорится в тексте записки.

Напомним

За семь месяцев 2026 года налогоплательщики перечислили в бюджеты 8,4 млрд грн налога на недвижимое имущество.

Также УНН сообщал, что в первом полугодии 2026 года владельцы недвижимости уплатили почти 6,1 млрд грн налога, что на 8,6% больше, чем в прошлом году.