ВПЛ смогут совмещать жилищные ваучеры с ипотечными кредитами - закон принят за основу

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 4344 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 3478 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 12189 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 18250 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15724 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15543 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15362 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19685 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17707 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22324 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26695 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20517 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18202 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 8904 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10055 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 4362 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10126 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 18260 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18274 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 33004 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26766 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27843 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26479 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 26962 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 43915 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

ВПЛ смогут совмещать жилищные ваучеры с ипотечными кредитами - закон принят за основу

Киев • УНН

 • 3254 просмотра

Рада поддержала за основу законопроект №15335 о жилье для ВПЛ с оккупированных территорий. Ваучеры можно будет совмещать с кредитами.

ВПЛ смогут совмещать жилищные ваучеры с ипотечными кредитами - закон принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий внесение изменений в некоторые законы Украины относительно недвижимого имущества, приобретенного в ипотеку. Отныне внутренне перемещенные лица, проживавшие на оккупированных территориях, смогут использовать жилищные ваучеры вместе с кредитными средствами для приобретения или строительства жилья, сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке к законопроекту № 15335, его целью является создание действенного правового механизма для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, проживавших на временно оккупированных территориях, путем сочетания государственной поддержки в форме жилищных ваучеров и привлечения кредитных средств. Также отмечается, что законопроект направлен на защиту имущественных интересов государства и кредиторов посредством нормативного закрепления ограничений на отчуждение такого недвижимого имущества.

Основной задачей законопроекта является нормативное урегулирование особенностей использования в качестве предмета ипотеки объектов жилой недвижимости, приобретение или финансирование строительства которых осуществляется с использованием жилищных ваучеров и за счет кредитных средств, с законодательным закреплением запрета на их отчуждение и передачу в последующую ипотеку, а также обеспечением надлежащей государственной регистрации соответствующих обременений вещных прав на такое имущество

- говорится в тексте записки.

Напомним

За семь месяцев 2026 года налогоплательщики перечислили в бюджеты 8,4 млрд грн налога на недвижимое имущество.

Также УНН сообщал, что в первом полугодии 2026 года владельцы недвижимости уплатили почти 6,1 млрд грн налога, что на 8,6% больше, чем в прошлом году.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаНедвижимость
Законы
Недвижимость
Государственный бюджет
Верховная Рада
Украина