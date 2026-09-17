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Financial Times

Рада отказалась обращаться к Зеленскому по поводу лишения Потапа звания заслуженного артиста

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Депутаты не набрали 226 голосов для обращения к Зеленскому по поводу лишения Потапа звания заслуженного артиста Украины. За предложение проголосовали 198 парламентариев.

Рада отказалась обращаться к Зеленскому по поводу лишения Потапа звания заслуженного артиста

Верховная Рада не смогла направить запрос Президенту Украины Владимиру Зеленскому о лишении певца Алексея Потапенко (Потап) звания «Заслуженный артист Украины», передает УНН. 

Ставлю на голосование предложение о предварительной поддержке депутатского запроса группы народных депутатов… к Президенту Украины о лишении почетного звания Украины «Заслуженный артист Украины» Потапенко Алексея Андреевича

— сказала заместитель председателя ВР Елена Кондратюк во время заседания.

Соответствующий запрос поддержали лишь 198 депутатов при необходимых 226 голосах. 

Дополнение

Недавно на сайте Офиса Президента была опубликована петиция, которая за несколько дней набрала необходимые 25 тыс. голосов, об инициировании процедуры лишения Алексея Потапенко («Потап») почетного звания «Заслуженный артист Украины». 

Основанием для этого обращения является публичная деятельность Алексея Потапенко, которая, по мнению авторов петиции, не соответствует статусу лица, удостоенного государственной награды Украины, и содержит признаки популяризации российской культурно-языковой среды и публичного взаимодействия с представителями государства-агрессора

— отмечала автор.

В частности, речь идет о:

  • публичном использовании и популяризации русскоязычного культурного продукта в то время, когда рф ведет вооруженную агрессию против Украины, а русский язык и культура системно используются государством-агрессором как инструменты информационного и культурного влияния;
    • публичных высказываниях и действиях в отношении украинского языка, которые могут восприниматься как его обесценивание, высмеивание или противопоставление украинской национальной идентичности. Такие действия являются особенно общественно чувствительными с учетом статуса лица как носителя почетного звания Украины в сфере культуры;
      • публичном сотрудничестве и создании общего медиаконтента с гражданами рф и представителями российского шоу-бизнеса, что требует надлежащей правовой оценки с учетом действующего законодательства Украины относительно противодействия популяризации государства-агрессора;
        • фактическом проживании и профессиональной деятельности за пределами Украины, что само по себе не является правонарушением и не может быть самостоятельным основанием для лишения государственной награды, однако в совокупности с другими публичными действиями лица должно быть учтено при оценке его дальнейшего соответствия статусу награжденного.

          В настоящее время Президент не ответил на петицию. 

          Сам Потап отреагировал на петицию, отметив, что спокойно относится к возможному лишению звания. 

          Если мое звание поможет Украине победить — забирайте. Если кому-то от этого станет легче — пожалуйста. Мне не нужно удостоверение, чтобы оставаться артистом и общаться с людьми, которые слушают мою музыку уже более двадцати лет

          — сказал Потап.

          Он добавил, что для него знание языков никогда не было отказом от своей страны или культуры. 

          Мы говорим на разных языках. На украинском, русском, английском, испанском. Пишем музыку на разных языках, создаем разные проекты для разных стран и аудиторий. Чем больше языков ты знаешь — тем больше людей можешь услышать, понять и тем большему количеству людей можешь рассказать о себе и своей стране

          — добавил Потап.

          Также недавно Потап в интервью, отвечая на вопрос, подлежит ли он мобилизации и почему не воюет, ответил: «Я подлежу мобилизации. Если мне скажут отправляться, я отправлюсь. Но кто-то в этой жизни должен быть Потапом, и я решил быть Потапом». 

          «Отличилась» также и его жена — Настя Каменских, которая в том же интервью заявила, что языковой вопрос в Украине якобы «довели до абсурда», им «очень сильно манипулируют», а сама она считает его «чистой политикой». В то же время певица сказала, что Украина должна разговаривать на украинском, но она хочет самостоятельно решать, на каком языке говорить и петь.

          Кроме того, во время интервью Каменских заявила, что не считает себя патриоткой Украины, поскольку ставит личное выше общественного. На вопрос о том, что для нее означает родина, певица ответить не смогла.

          Высказывания Каменских вызвали волну критики и шуток в соцсетях, а история о "кости" после перехода на украинский язык стала поводом для многочисленных мемов.

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          В соответствии с законом "О государственных наградах", звание "Заслуженный артист Украины" присваивается лицам, которые работают в соответствующей отрасли экономической и социально-культурной сферы, как правило, не менее десяти лет, имеют высокие трудовые достижения и профессиональное мастерство. 

          В 2020 году Президент Владимир Зеленский присвоил Потапу звание "Заслуженный артист Украины". 

          В ноябре 2024 года Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград за пропаганду государства-агрессора. 

          В соответствии с ним лишение государственных наград может быть осуществлено: по приговору суда, которым лицо осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление, уголовное правонарушение против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка; а также решением СНБО о применении санкций. 

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          Напомним

          Украинского певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) внесли в базу центра "Миротворец". 

          Павел Башинский

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