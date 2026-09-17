Рада відмовилася звертатися до Зеленського щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста

Верховна Рада не змогла направити запит до Президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення співака Олексія Потапенка (Потап) звання "Заслужений артист України", передає УНН.

Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту групи народних депутатів… до Президента України щодо позбавлення почесного звання України "Заслужений артист України" Потапенка Олексія Андрійовича - сказала заступниця голови ВР Олена Кондратюк під час засідання.

Відповідний запит підтримали лише 198 депутати при необхідних 226 голосах.

Доповнення

Нещодавно на сайті Офісу Президента була опублікована петиція, яка за декілька днів набрала необхідні 25 тис. голосів, щодо ініціювання процедури позбавлення Олексія Потапенка ("Потап") почесного звання "Заслужений артист України".

Підставою для цього звернення є публічна діяльність Олексія Потапенка, яка, на думку авторів петиції, не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України, та містить ознаки популяризації російського культурно-мовного середовища і публічної взаємодії з представниками держави-агресора - зазначала авторка.

Зокрема, йдеться про:

публічне використання та популяризацію російськомовного культурного продукту у той час, коли рф веде збройну агресію проти України, а російська мова та культура системно використовуються державою-агресором як інструменти інформаційного та культурного впливу;

публічні висловлювання та дії щодо української мови, які можуть сприйматися як її знецінення, висміювання або протиставлення українській національній ідентичності. Такі дії є особливо суспільно чутливими з огляду на статус особи як носія почесного звання України у сфері культури;

публічну співпрацю та створення спільного медійного контенту з громадянами рф та представниками російського шоу-бізнесу, що потребує належної правової оцінки з огляду на чинне законодавство України щодо протидії популяризації держави-агресора;

фактичне проживання та професійну діяльність за межами України, що саме по собі не є правопорушенням і не може бути самостійною підставою для позбавлення державної нагороди, однак у сукупності з іншими публічними діями особи має бути враховане під час оцінки її подальшої відповідності статусу нагородженого.

Наразі Президент не відповів на петицію.

Сам Потап відреагував на петицію, зазначивши, що спокійно ставиться до можливого позбавлення звання.

Якщо моє звання допоможе Україні перемогти - забирайте. Якщо комусь від цього стане легше - будь ласка. Мені не потрібне посвідчення, щоб залишатися артистом і спілкуватися з людьми, які слухають мою музику вже понад двадцять років - сказав Потап.

Він додав, що для нього знання мов ніколи не було відмовою від своєї країни чи культури.

Ми говоримо різними мовами. Українською, російською, англійською, іспанською. Пишемо музику різними мовами, створюємо різні проєкти для різних країн і аудиторій. Чим більше мов ти знаєш - тим більше людей можеш почути, зрозуміти і тим більшій кількості людей можеш розповісти про себе та свою країну - додав Потап.

Також нещодавно Потап в інтерв’ю, відповідаючи на питання, чи підлягає він мобілізації, і чому не воює, відповів: "Я підлягаю мобілізації. Якщо мені скажуть вирушати, я вирушу. Але хтось у цьому житті має бути Потапом, і я вирішив бути Потапом".

"Відзначилася" також і його дружина - Настя Каменських, яка у тому ж інтерв’ю заявила, що мовне питання в Україні нібито "довели до абсурду", ним "дуже сильно маніпулюють", а сама вона вважає його "чистою політикою". Водночас співачка сказала, що Україна має розмовляти українською, але вона хоче самостійно вирішувати, якою мовою говорити та співати.

Крім того, під час інтерв'ю Каменських заявила, що не вважає себе патріоткою України, оскільки ставить особисте вище за суспільне. На запитання про те, що для неї означає батьківщина, співачка відповісти не змогла.

Висловлювання Каменських спричинили хвилю критики та жартів у соцмережах, а історія про "кісту" після переходу на українську стала приводом для численних мемів.

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Відповідно до закону "Про державні нагороди", звання "Заслужений артист України" присвоюється особам, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність.

У 2020 році Президент Володимир Зеленський присвоїв Потапу звання "Заслужений артист України".

У листопаді 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за пропаганду держави-агресора.

Відповідно до нього, позбавлення державних нагород може бути здійснено: за вироком суду, яким особу засуджено за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку; а також рішенням РНБО про застосування санкцій.

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Нагадаємо

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