Лишение предателей госнаград: Рада приняла решение

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Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград за пропаганду государства-агрессора.

Верховная Рада приняла законопроект о лишении государственных наград за пропаганду государства-агрессора, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

детали

"Рада лишила государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины. За - 283", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Парламент принял в целом #11410 о лишении государственных наград предателей Украины", - отметил нардеп Ярослав Железняк.

"Важный закон! Предатели не имеют права владеть государственными наградами!"- прокомментировал Гончаренко.

Согласно законопроекту, предлагается лишать государственных наград лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие позитивный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

Согласно действующему законодательству, лишить государственных наград пока возможно только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление.

При этом Президент Владимир Зеленский предлагает, что лишение государственных наград может происходить не только обвинительным приговором суда, но и на основании решения СНБО о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), введенным в действие указом Президента.

"Лицо, лишенное государственных наград, теряет право на все права и льготы, предусмотренные для лиц, награжденных государственными наградами Украины. Государственные награды и соответствующие документы о награждении, принадлежавшие лицу, которое лишено государственных наград, подлежат возврату в течение 30 дней постоянно действующему вспомогательному органу, образованному Президентом Украины", - говорится в законопроекте.

Немало соратников беглого президента януковича, а также политиков от запрещенных о российских партиях до сих пор имеют государственные награды.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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