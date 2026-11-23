В Черкассах зафиксировали вспышку туберкулёза - заболели 26 человек, из них 23 - дети
Киев • УНН
В Черкассах заболели 26 человек, в том числе 23 ребёнка из 10 образовательных учреждений. Полное прекращение очного обучения в настоящее время не требуется.
С 22 октября в Черкассах зарегистрировано 26 случаев заболевания туберкулёзом, из них 23 — среди детей, посещающих 10 образовательных учреждений. Об этом сообщает Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней, передаёт УНН.
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В Черкассах продолжаются противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением случаев туберкулёза среди детей. С 22 октября в городе зарегистрировано 26 случаев заболевания туберкулёзом, из них 23 — среди детей, посещающих 10 образовательных учреждений. Больные получают необходимое лечение
В то же время в центре подчеркнули, что, согласно текущей оценке эпидемиологической ситуации, необходимости в полном прекращении очного обучения в образовательных учреждениях, где зарегистрированы случаи туберкулёза, не усматривается.
В то же время ситуация находится под постоянным наблюдением. Решения относительно дополнительных противоэпидемических мероприятий будут приниматься с учётом результатов оценки рисков — отмечается в сообщении.
Как рассказали в центре, в Украине диагностика и лечение туберкулёза являются бесплатными.
Пациенты получают полный комплекс медицинской помощи, который включает:
- консультации врачей на всех этапах лечения;
- современные методы диагностики этого заболевания;
- обеспечение необходимыми противотуберкулёзными
препаратами;
- обследование с целью раннего выявления возможных
побочных реакций на лечение и, при необходимости, получение симптоматической терапии;
- госпитализацию по медицинским показаниям;
- медицинскую и психосоциальную поддержку.
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Что важно знать родителям?
Туберкулёз — инфекционное заболевание, которое передаётся воздушным путём от человека, имеющего открытую форму туберкулёза (с активным выделением бактерий). Риск инфицирования зависит от продолжительности и интенсивности контакта, а также от количества бактерий, которые вдыхает здоровый человек. Вероятность развития заболевания после контакта с бактериями зависит от состояния иммунной системы. Если она не способна сдерживать инфекцию, развивается туберкулёз.
В то же время пребывание в одном образовательном учреждении с человеком, заболевшим туберкулёзом, не означает автоматического инфицирования. Также инфицирование туберкулёзной палочкой не всегда приводит к развитию заболевания.
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Туберкулёз излечим, а своевременное выявление инфекции и необходимые медицинские мероприятия помогают предотвратить развитие заболевания. Людям из групп риска, в частности тем, кто контактировал с людьми, больными туберкулёзом, рекомендуется пройти обследование.
Своевременное выявление туберкулёза помогает быстрее начать лечение и предотвратить распространение инфекции.
Для ранней диагностики применяют:
- скрининговое анкетирование (опрос относительно симптомов и
факторов риска);
- рентгенологическое обследование органов грудной клетки;
- молекулярно-генетические исследования биологического
материала.
Одним из основных современных методов подтверждения диагноза является тест GeneXpert. Он позволяет в течение нескольких часов выявить бактерию Mycobacterium tuberculosis и определить её чувствительность к противотуберкулёзным препаратам.
Для исследования используют:
- мокроту у взрослых;
- кал у маленьких детей;
- другие биологические материалы — при необходимости.
Если человек относится к группе риска по заболеванию туберкулёзом, ему следует ежегодно проходить рентгенологическое обследование, а при наличии симптомов, которые могут свидетельствовать о туберкулёзе, обратиться к семейному врачу, который при необходимости направит на дополнительные обследования и консультацию к фтизиатру.
Что делать, если ваш ребёнок посещает одно из образовательных учреждений, где выявлены случаи туберкулёза?
Если вам сообщили, что ребёнок относится к числу контактных лиц, обязательно пройдите рекомендованное медицинское обследование, даже если ребёнок хорошо себя чувствует.
Если у ребёнка длительный кашель, повышенная температура, слабость, ночная потливость, потеря веса или другие необъяснимые симптомы, обратитесь к семейному врачу или педиатру.
Если вы не получали уведомления о контакте, но испытываете беспокойство, обратитесь к семейному врачу или педиатру. Врач поможет оценить риски и определить необходимость обследования.
Не проходите обследование и не начинайте профилактическое лечение самостоятельно — их необходимость определяют медицинские специалисты.
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