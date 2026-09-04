БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист

Бюро экономической безопасности может формировать собственную правовую позицию относительно налогообложения тех или иных операций и использовать ее в уголовных производствах. Однако такая позиция не изменяет законодательство, не создает новых налоговых обязательств и не является обязательной для учета судом. Такое мнение в комментарии УНН высказал юрист Ростислав Кравец.

БЭБ трактует авиализинг как роялти

Как ранее писал УНН, Бюро экономической безопасности с 2024 года начало трактовать операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины как пользование оборудованием. По версии следствия, украинские авиаперевозчики должны были уплачивать роялти за аренду самолетов и вертолетов.

В связи с этим БЭБ открыло уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности в отношении МАУ, "Авиакомпания Константа", "Роза Ветров", Н3Operations и "Скайлайн экспресс". По данным УНН, в аналогичном деле также может фигурировать еще одна авиакомпания — "Урга".

Уголовные производства были открыты несмотря на то, что почти все авиаперевозчики успешно прошли налоговые проверки, а замечания налоговиков, касавшиеся лизинга, были только к одной компании.

Представители авиационной отрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования норм законодательства и требует формирования единого государственного подхода.

В Министерстве финансов в ответ на запрос УНН сообщили, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. При этом Налоговый кодекс Украины не предусматривает возможности налогообложения авиализинга как роялти. Поэтому подход Бюро к трактовке авиализинга без изменения налогового законодательства называют давлением, которое может уничтожить целую отрасль пассажирских и транспортных перевозок. Ведь, по данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, 86% авиапарка украинских компаний взяты в аренду.

Именно поэтому вопрос авиализинга был вынесен на рассмотрение налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов. По итогам первого заседания было решено инициировать создание при Минфине рабочей группы, которая должна разработать проект обобщающей налоговой консультации относительно налогообложения лизинговых платежей в пользу нерезидентов.

Позиция БЭБ — это не новая норма закона

Юрист Ростислав Кравец объясняет, что БЭБ как правоохранительный орган имеет право анализировать обстоятельства конкретного дела и формировать собственную правовую оценку действий компаний. В частности, если в Бюро считают, что определенные операции свидетельствуют о возможном уклонении от уплаты налогов, соответствующие выводы могут использоваться для обоснования позиции следствия.

Однако принципиальным является разграничение позиции правоохранительного органа и нормы законодательства, подчеркивает юрист.

БЭБ как правоохранительный орган не может своим выводом изменить закон или установить новые правила налогообложения. Именно суд в конечном итоге осуществляет толкование закона. Поэтому суд не обязан соглашаться с правовой оценкой, которую предоставило БЭБ — отметил Кравец.

Он добавил, что собственного толкования законодательства Бюро может быть достаточно для проведения определенных процессуальных действий. Однако это еще не означает, что выводы правоохранителей автоматически являются правильными с точки зрения закона.

Кроме того, Кравец напомнил, что соответствующие процессуальные документы следствия должны быть согласованы прокурором, который в дальнейшем будет представлять сторону обвинения в суде.

Этот вопрос приобретает особое значение в ситуации с налогообложением лизинговых платежей украинских авиакомпаний в пользу иностранных владельцев воздушных судов. Как уже упоминалось, БЭБ трактует такие платежи как роялти.

По словам Кравца, делать вывод о том, как именно должны облагаться соответствующие платежи, исключительно на основании позиции Бюро некорректно. Сам факт того, что правоохранительный орган определенным образом толкует налоговое законодательство, не означает, что именно такое толкование должно автоматически применяться к бизнесу.

Окончательную оценку дает суд

Как объяснил юрист, в случае если дело дойдет до рассмотрения судом по существу, он будет учитывать аргументы обеих сторон, судебную практику, научные исследования и другие материалы. Вместе с тем выводы самого БЭБ не имеют для суда заранее установленной силы.

Ни один вывод БЭБ сам по себе не является обязательным для суда и не может подменять собой закон. Окончательную точку в вопросе того, как должна применяться соответствующая норма законодательства в конкретном деле, ставит именно суд - подчеркнул Кравец.

Таким образом, право БЭБ расследовать возможные налоговые преступления не наделяет Бюро полномочиями самостоятельно формировать новые правила налогообложения. Если правоохранительный орган считает определенную операцию объектом налогообложения, эта позиция должна пройти проверку в установленном законом порядке, а в случае рассмотрения по существу — точку поставит суд.

Лизинг или роялти: Минфин может решить проблему, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании