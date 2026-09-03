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Лизинг или роялти: Минфин может решить проблему, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании

Киев • УНН

 • 14821 просмотра

Минфин планирует унифицировать налогообложение лизинговых платежей авиакомпаний нерезидентам. ОНК не изменит закон, но может повлиять на незавершенные споры БЭБ.

Лизинг или роялти: Минфин может решить проблему, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании

Министерство финансов Украины может с помощью обобщающей налоговой консультации сформировать единый подход к применению норм законодательства, которые государственные органы трактуют неоднозначно. Именно такой механизм планируют использовать для урегулирования проблемы налогообложения лизинговых платежей украинских авиакомпаний в пользу нерезидентов. УНН разбирался, какую юридическую силу имеет обобщающее налоговое разъяснение, должны ли его учитывать контролирующие органы и сможет ли оно повлиять на уже имеющиеся претензии Бюро экономической безопасности к представителям авиабизнеса.

Зачем разъяснение Минфина в вопросе авиализинга?

Проблема налогообложения лизинга воздушных судов стала предметом дискуссии между авиационным бизнесом и государственными органами. Она возникла после того, как Бюро экономической безопасности решило трактовать авиализинг не как аренду транспортных средств, а как пользование оборудованием. По версии следствия украинские авиаперевозчики должны были платить роялти за лизинг самолетов и вертолетов.

БЭБ расследует уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности в отношении МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн экспресс". Дела были открыты несмотря на то, что почти все авиаперевозчики успешно прошли налоговые проверки, а замечания налоговиков, касавшиеся лизинга, были только к одной компании.

Представители авиационной отрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования норм законодательства и требует формирования единого государственного подхода. Подход Бюро к трактовке авиализинга без изменения налогового законодательства они называют давлением, которое может уничтожить целую отрасль пассажирских и транспортных перевозок. Ведь, по данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, 86% авиапарка украинских компаний взяты в аренду.

Именно поэтому вопрос авиализинга был вынесен на рассмотрение налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов. По итогам первого заседания было решено инициировать создание при Минфине рабочей группы, которая должна разработать проект обобщающей налоговой консультации по вопросу налогообложения лизинговых платежей в пользу нерезидентов.

В Министерстве финансов в ответ на запрос УНН сообщили, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. Стоит отметить, что налоговое законодательство в этой части не менялось на протяжении нескольких десятилетий и до 2024 года не вызывало вопросов ни у налоговых, ни у правоохранительных органов.

Авиационная отрасль надеется, что обобщающее налоговое разъяснение расставит все точки над "и" в вопросе налогообложения авиализинга. Но так ли это на самом деле?

Что такое обобщающая налоговая консультация

Как объяснила УНН адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Юлия Панасюк, обобщающая налоговая консультация — это официально опубликованная позиция Министерства финансов относительно практического применения отдельных норм налогового и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

"Она формируется на основе обобщения индивидуальных налоговых консультаций, которые предоставляются налогоплательщикам, или в случаях, когда Минфин выявляет неоднозначность в применении определенных норм законодательства", — объяснила Панасюк.

По ее словам, такое разъяснение утверждается приказом Министерства финансов.

Эксперт по налоговой политике Данило Монин отметил, что Минфин обычно обобщает практику применения законодательства по конкретной проблеме или теме.

"Минфин как орган, формирующий государственную финансовую политику, имеет право обобщать практику применения законодательства по спорным вопросам и на этой основе издавать обобщающую налоговую консультацию. Обычно это делается по конкретной проблеме или определенной теме", — объяснил Монин.

Таким образом, ситуация с разным толкованием налогообложения лизинговых платежей является именно тем случаем, когда механизм обобщающего налогового разъяснения может быть использован для формирования единого подхода.

Может ли Минфин установить новые правила для авиакомпаний

Как объясняют эксперты, обобщающая налоговая консультация не изменяет законодательство. Минфин посредством этого механизма не может создать новый налог, изменить его ставку или установить для авиакомпаний дополнительную налоговую обязанность, которой нет в Налоговом кодексе.

"Такая консультация не создает новых налоговых правил и не может изменять положения Налогового кодекса Украины. Ее задача – предоставить официальную позицию относительно того, как уже действующая норма должна применяться на практике", – подчеркнула Панасюк.

В контексте авиализинга это означает, что задача обобщающего налогового разъяснения будет заключаться не в установлении нового режима налогообложения, а в разъяснении того, как действующие нормы должны применяться к платежам за лизинг воздушных судов у нерезидентов.

При этом, по словам адвоката, если индивидуальная налоговая консультация противоречит обобщающей, в соответствии с пунктом 53.1 Налогового кодекса применяются положения, выработанные Минфином.

Должны ли государственные органы учитывать позицию Минфина?

Контролирующие органы должны учитывать позицию, сформулированную Минфином в обобщающей налоговой консультации, при применении соответствующих норм законодательства.

При этом для налогоплательщика разъяснение не становится новой нормой закона. Бизнес прежде всего должен руководствоваться Налоговым кодексом, а деятельность, соответствующая обобщающей консультации, предоставляет налогоплательщику предусмотренные законодательством правовые гарантии.

Это может иметь принципиальное значение в случае авиакомпаний, если позиция, которую сформирует Минфин, будет отличаться от подхода, который ранее применяли контролирующие или правоохранительные органы в отношении лизинговых платежей.

"Если Минфин опубликовал ОНК, которая иначе трактует соответствующую норму, чем это ранее делал контролирующий орган, налогоплательщик может ссылаться на такую консультацию как во время налоговой проверки, так и на стадии административного или судебного обжалования", – отметила Панасюк.

В дальнейшем деятельность налогоплательщика в соответствии с положениями налоговых консультаций может быть основанием для освобождения от финансовой ответственности. Также законодательство предусматривает случаи, когда пеня не начисляется или уже начисленная пеня подлежит аннулированию.

Что будет с делами по авиализингу?

Один из ключевых вопросов в этой ситуации – сможет ли разъяснение Минфина повлиять на споры и производства, возникшие еще до его принятия.

По словам Панасюк, новая обобщающая налоговая консультация сама по себе автоматически не изменяет налоговые последствия ранее осуществленных операций. То есть появление консультации не будет означать автоматического прекращения или пересмотра всех споров, связанных с налогообложением лизинговых платежей.

Но для тех дел, которые на момент появления документа еще не будут окончательно решены, ее значение может быть существенным.

"Если налоговый спор еще не завершен, налогоплательщик может ссылаться на новую ОНК как на официальную позицию Минфина относительно толкования соответствующей нормы законодательства", – объяснила юрист.

По ее словам, суд в таком случае будет оценивать консультацию вместе с нормами Налогового кодекса, обстоятельствами конкретного дела и актуальной судебной практикой.

В соответствии с нормами Налогового кодекса обобщающие налоговые консультации должны быть обнародованы на официальном сайте Минфина в течение пяти календарных дней со дня их предоставления.

"Отдельного срока, по истечении которого контролирующие органы могут начать учитывать ОНК, Налоговый кодекс не устанавливает. Поэтому на практике необходимо прежде всего обращать внимание на дату вступления в силу приказа Минфина, которым соответствующая ОНК была утверждена", – предупредила адвокат.

Если Минфин сформирует однозначную позицию относительно применения соответствующих норм Налогового кодекса и международных договоров, она может стать ориентиром для дальнейшей практики контролирующих органов и весомым аргументом для авиакомпаний в делах БЭБ, где авиализинг трактуется как роялти. Именно поэтому разработка ОНК может стать одним из ключевых этапов в урегулировании ситуации. 

Евгений Царенко

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