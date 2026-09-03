Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії

Міністерство фінансів України може за допомогою узагальнюючої податкової консультації сформувати єдиний підхід до застосування норм законодавства, які державні органи трактують неоднозначно. Саме такий механізм планують використати для врегулювання проблеми оподаткування лізингових платежів українських авіакомпаній на користь нерезидентів. УНН розбирався, яку юридичну силу має узагальнююче податкове розʼяснення, чи повинні його враховувати контролюючі органи та чи зможе воно вплинути на вже наявні претензії Бюро економічної безпеки до представників авіабізнесу.

Навіщо розʼяснення Мінфіну у питанні авіалізингу?

Проблема оподаткування лізингу повітряних суден стала предметом дискусії між авіаційним бізнесом та державними органами. Вона виникла після того, як Бюро економічної безпеки вирішило трактувати авіалізинг не як оренду транспортних засобів, а як користування обладнанням. За версією слідства українські авіаперевізники повинні були сплачувати роялті за лізинг літаків та вертольотів.

БЕБ розслідує кримінальні провадження щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема щодо МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Урга", Н3Operations та "Скайлайн експрес". Справи були відкриті попри те, що майже всі авіаперевізники успішно пройшли податкові перевірки і зауваження у податківців, які стосувались лізингу, були лише до однієї компанії.

Представники авіагалузі наполягають, що проблема виникла через неоднозначне трактування норм законодавства і потребує формування єдиного державного підходу. Підхід Бюро до трактування авіалізингу без зміни податкового законодавства вони називають тиском, який може знищити цілу галузь пасажирських та транспортних перевезень. Адже, за даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України, 86% авіапарку українських компаній взяті в оренду.

Саме тому питання авіалізингу було винесене на розгляд податкового комітету Громадської ради при Міністерстві фінансів. За результатами першого засідання вирішено ініціювати створення при Мінфіні робочої групи, яка має напрацювати проєкт узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування лізингових платежів на користь нерезидентів.

У Міністерстві фінансів у відповідь на запит УНН повідомили, що оподаткування операцій із лізингу повітряних суден здійснюється відповідно до Податкового кодексу та міжнародних договорів України. Варто зауважити, що податкове законодавство в цій частині не змінювалося протягом кількох десятиліть і до 2024-го не викликало питань ні у податкових, ні у правоохоронних органів.

Авіагалузь сподівається, що узагальнююче податкове розʼяснення розставить усі крапки над "і" у питанні оподаткування авіалізингу. Та чи насправді це так?

Що таке узагальнююча податкова консультація

Як пояснила УНН адвокат ЮК "Приходько та партнери" Юлія Панасюк, узагальнююча податкова консультація – це офіційно оприлюднена позиція Міністерства фінансів щодо практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладений на контролюючі органи.

"Вона формується на основі узагальнення індивідуальних податкових консультацій, які надаються платникам податків, або у випадках, коли Мінфін виявляє неоднозначність у застосуванні певних норм законодавства", – пояснила Панасюк.

За її словами, таке розʼяснення затверджується наказом Міністерства фінансів.

Експерт податкової політики Данило Монін зазначив, що Мінфін узагальнює практику застосування законодавства зазвичай щодо конкретної проблеми чи теми.

"Мінфін як орган, який формує державну фінансову політику, має право узагальнювати практику застосування законодавства щодо спірних питань і на цій основі видавати узагальнюючу податкову консультацію. Зазвичай це робиться щодо конкретної проблеми або певної теми", – пояснив Монін.

Таким чином, ситуація з різним трактуванням оподаткування лізингових платежів є саме тим випадком, коли механізм узагальнюючого податкового розʼяснення може бути використаний для формування єдиного підходу.

Чи може Мінфін встановити нові правила для авіакомпаній

Як пояснюють експерти, узагальнююча податкова консультація не змінює законодавство. Мінфін через цей механізм не може створити новий податок, змінити його ставку чи встановити для авіакомпаній додатковий податковий обов'язок, якого немає у Податковому кодексі.

"Така консультація не створює нових податкових правил і не може змінювати положення Податкового кодексу України. Її завдання – надати офіційну позицію щодо того, як уже чинна норма має застосовуватися на практиці", – наголосила Панасюк.

У контексті авіалізингу це означає, що завдання узагальнюючого податкового розʼяснення полягатиме не у встановленні нового режиму оподаткування, а у роз'ясненні того, як чинні норми мають застосовуватися до платежів за лізинг повітряних суден у нерезидентів.

При цьому, за словами адвоката, якщо індивідуальна податкова консультація суперечить узагальнюючій, відповідно до пункту 53.1 Податкового кодексу застосовуються положення, напрацьовані Мінфіном.

Чи повинні державні органи враховувати позицію Мінфіну?

Контролюючі органи повинні враховувати позицію, сформульовану Мінфіном в узагальнюючій податковій консультації під час застосування відповідних норм законодавства.

При цьому для платника податків розʼяснення не стає новою нормою закону. Бізнес насамперед має керуватися Податковим кодексом, а робота, що відповідає узагальнюючій консультації, надає платнику передбачені законодавством правові гарантії.

Це може мати принципове значення у випадку авіакомпаній, якщо позиція, яку сформує Мінфін, відрізнятиметься від підходу, який раніше застосовували контролюючі або правоохоронні органи щодо лізингових платежів.

"Якщо Мінфін оприлюднив УПК, яка інакше трактує відповідну норму, ніж це раніше робив контролюючий орган, платник може посилатися на таку консультацію як під час податкової перевірки, так і на стадії адміністративного чи судового оскарження", – зазначила Панасюк.

У подальшому робота платника податків відповідно до положень податкових консультацій може бути підставою для звільнення від фінансової відповідальності. Також законодавство передбачає випадки, коли не нараховується пеня або вже нарахована пеня підлягає анулюванню.

Що буде зі справами щодо авіалізингу?

Одне з ключових запитань у ситуації – чи зможе розʼяснення Мінфіну вплинути на спори та провадження, які виникли ще до його ухвалення.

За словами Панасюк, нова узагальнююча податкова консультація сама по собі автоматично не змінює податкові наслідки здійснених раніше операцій. Тобто поява консультації не означатиме автоматичного припинення чи перегляду всіх спорів, пов'язаних з оподаткуванням лізингових платежів.

Але для тих справ, які на момент появи документу ще не будуть остаточно вирішені, її значення може бути суттєвим.

"Якщо податковий спір ще не завершений, платник податків може посилатися на нову УПК як на офіційну позицію Мінфіну щодо тлумачення відповідної норми законодавства", – пояснила юристка.

За її словами, суд у такому разі оцінюватиме консультацію разом із нормами Податкового кодексу, обставинами конкретної справи та актуальною судовою практикою.

Відповідно до норм Податкового кодексу, узагальнюючі податкові консультації мають бути оприлюднені на офіційному сайті Мінфіну протягом п'яти календарних днів з дня їх надання.

"Окремого строку, після завершення якого контролюючі органи можуть почати враховувати УПК, Податковий кодекс не встановлює. Тому на практиці необхідно насамперед звертати увагу на дату набрання чинності наказом Мінфіну, яким відповідну УПК було затверджено", – попередила адвокат.

Якщо Мінфін сформує однозначну позицію щодо застосування відповідних норм Податкового кодексу та міжнародних договорів, вона може стати орієнтиром для подальшої практики контролюючих органів і вагомим аргументом для авіакомпаній у справах БЕБ, де авіалізинг трактується як роялті. Саме тому напрацювання УПК може стати одним із ключових етапів у врегулюванні ситуації.