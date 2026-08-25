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Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки

Київ • УНН

 • 494 перегляди

Томатний сік на зиму можна зробити м’ясорубкою, блендером, товкачкою або ситом. Для заготівлі потрібні стиглі помідори й стерилізовані банки.

Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки

Томатний сік можна приготувати вдома навіть без спеціальної соковижималки. Для цього підійдуть м’ясорубка, блендер, звичайна товкачка або навіть каструля з ситом. Детальніше про те, які помідори краще обрати та як зробити ароматний сік на зиму різними способами - розповість УНН.

Для домашнього соку найкраще брати стиглі, м’ясисті та щільні помідори без гнилі й пошкоджень. Чим більше в плодах м’якоті, тим густішим буде напій і тим менше його доведеться виварювати. Орієнтовно з 1,5 кг помідорів можна отримати до літра соку, але перед приготуванням томати потрібно добре помити та видалити плодоніжки. За бажанням можна зняти шкірку: для цього на верхівці плодів роблять хрестоподібний надріз, а потім опускають помідори в гарячу воду на 2-3 хвилини. Так  шкірка зніметься дуже легко.

Як зробити томатний сік за допомогою м’ясорубки

М’ясорубка добре підходить для приготування соку, особливо якщо потрібно переробити велику кількість помідорів.  Готовий сік вийде досить густим, але його консистенцію можна регулювати тривалістю варіння.

Кроки приготування:

1. Помийте помідори, видаліть плодоніжки та наріжте плоди на шматочки.

2. Пропустіть томати через м’ясорубку.

3. Протріть отриману масу через сито або марлю, якщо потрібно прибрати насіння та шкірку.

4. Перелийте сік у каструлю та доведіть до кипіння.

5. Зменште вогонь і варіть приблизно 20 хвилин, періодично помішуючи.

6. Наприкінці додайте сіль та інші приправи за смаком. Якщо хочете густіший напій, продовжуйте уварювання.

7. Гарячий сік розлийте у стерилізовані сухі банки, герметично закрийте та залиште охолоджуватися під укриттям.

Як зробити томатний сік за допомогою блендера чи товкачки

Цей спосіб зручний для невеликої кількості заготовок. Блендер швидко подрібнює томати, а звичайна картоплем’ялка допоможе, коли кухонної техніки під рукою немає. У другому випадку сік зазвичай теж виходить густішим. Також варто зазначити, що під час подрібнення блендером у масі все одно залишаються насіння та частинки м’якоті, тому після подрібнення її можна процідити через сито, якщо потрібен більш однорідний напій.

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Кроки приготування:

1. Помийте помідори, зріжте плодоніжки та наріжте їх часточками.

2. Подрібніть томати блендером до однорідної маси. Якщо використовуєте товкачку, то спочатку добре розімніть плоди.

3. Перекладіть масу в каструлю та доведіть до кипіння.

4. Варіть на слабкому вогні близько 10-15 хвилин, помішуючи.

5. За потреби ще раз перебийте сік блендером або протріть через сито, щоб прибрати великі частинки.

6. Додайте сіль та приправи за смаком і знову доведіть напій до кипіння.

7. Розлийте гарячий сік у попередньо стерилізовані банки.

8. Закрийте банки, укутайте та залиште до повного охолодження.

Якщо соку потрібно небагато, то цей варіант може бути одним із найзручніших. А товкачка стане у пригоді тоді, коли потрібно обійтися взагалі без електроприладів.

Як зробити томатний сік без допомоги кухонної техніки

Для цього способу знадобляться лише стиглі помідори, каструля та сито або друшляк. Спочатку томати потрібно добре розварити, щоб вони стали м’якими та легко віддавали сік. Після цього овочеву масу протирають, а отриману рідину ще раз кип’ятять. Такий спосіб потребує трохи більше ручної роботи, зате не вимагає жодної спеціальної техніки.

Кроки приготування:

1. Помийте помідори, видаліть плодоніжки та наріжте їх.

2. Перекладіть томати в каструлю та добре розімніть, щоб вони пустили сік.

3. Доведіть масу до кипіння та варіть близько 20 хвилин, періодично перемішуючи.

4. Перекладіть розварені помідори в друшляк або сито та ретельно перетріть їх.

5. Отриманий сік знову поставте на вогонь і доведіть до кипіння.

6. Додайте сіль, за бажанням цукор або інші приправи та проваріть ще близько 5 хвилин.

7. Зніміть каструлю з вогню та одразу розлийте сік у стерилізовані банки.

8. Герметично закрийте, укутайте та залиште охолоджуватися.

Домашній томатний сік можна використовувати не лише як напій. Густу заготівлю з м’якоттю також можна додавати до різних страв або використовувати як основу для соусів.

Незалежно від способу приготування, важливо працювати лише з цілими стиглими помідорами, а банки перед консервацією добре стерилізувати. Це допоможе зберегти смак і якість домашньої заготівлі.

Алла Кіосак

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