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Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Пищевые дрожжи — неактивный продукт, который не используют для выпечки, а добавляют как приправу к блюдам. Они содержат белок, витамины группы B и минералы.

Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион

Пищевые дрожжи уже давно перестали быть продуктом только для веганов или сторонников здорового питания. Их добавляют в супы, салаты, соусы и даже попкорн. Причина популярности проста: они имеют насыщенный вкус, содержат много белка и витаминов группы B. Однако не все знают, что пищевые дрожжи существенно отличаются от обычных хлебопекарных. Подробнее о том, что это за продукт, в чем его особенность и как правильно его использовать - расскажет УНН.

Что такое пищевые дрожжи

Когда большинство людей слышит слово "дрожжи", они представляют ингредиент для выпечки. Именно хлебопекарные дрожжи помогают тесту подниматься благодаря процессу брожения. Однако пищевые дрожжи работают совсем иначе. Для употребления используют так называемые неактивные дрожжи, и после выращивания их специально обрабатывают и высушивают при высокой температуре. В результате они теряют способность к ферментации и уже не могут использоваться для приготовления теста. Именно поэтому пищевые дрожжи не подходят для выпекания хлеба, булочек или другой сдобы, но они становятся питательной добавкой к готовым блюдам.

Чаще всего продукт продается в виде порошка или небольших хлопьев желтоватого цвета. Многие люди описывают его вкус как ореховый или сырный. Именно из-за этого пищевые дрожжи нередко используют как альтернативу тертому сыру.

Чем пищевые дрожжи отличаются от обычных

Главное отличие заключается в назначении. Активные хлебопекарные дрожжи нужны для брожения и выпечки, так как они запускают процесс образования углекислого газа, благодаря которому тесто становится пышным, а вот пищевые дрожжи уже не имеют такого свойства. Они не вызывают брожения и не влияют на структуру теста, а их основная роль – обогащать рацион питательными веществами и придавать блюдам более насыщенный вкус.

Поэтому добавлять сухие или прессованные дрожжи в салаты или готовые блюда нет смысла, так же как и использовать пищевые дрожжи для выпечки.

Какие полезные вещества содержат пищевые дрожжи

Популярность продукта во многом связана с его составом. Пищевые дрожжи содержат:

белок с девятью незаменимыми аминокислотами, клетчатку, магний, кальций, калий, железо, фосфор, цинк, селен, хром, а также витамины B1, B2 и B6. Часть производителей также дополнительно обогащает продукт витамином B12, поэтому перед покупкой стоит внимательно читать информацию на упаковке.

В среднем 100 граммов пищевых дрожжей содержат около 330 килокалорий, 49 граммов белка, 5 граммов жиров и 9 граммов углеводов.

Для чего их добавляют в рацион

Благодаря высокому содержанию питательных веществ пищевые дрожжи могут стать полезным дополнением к ежедневному меню. Регулярное употребление продукта помогает пополнять запасы белка и витаминов группы B. Особенно актуально это для людей, которые ограничивают или не употребляют продукты животного происхождения. Кроме того, пищевые дрожжи могут способствовать поддержанию нормальной работы иммунной системы, процессов кроветворения, здоровья кожи, волос и ногтей. Также продукт используют для разнообразия рациона без добавления большого количества соли или жирных соусов.

Как правильно использовать пищевые дрожжи

Самый простой способ использовать их как приправу, так как благодаря насыщенному вкусу дрожжи хорошо сочетаются со многими блюдами. Их можно добавлять в салаты, супы-пюре, омлеты и яичницу, соусы, хумус и паштеты, картофельное пюре и даже в попкорн. Впрочем, специалисты советуют сначала начинать с небольшого количества, чтобы понять, насколько интенсивный вкус вам подходит.

Могут ли пищевые дрожжи навредить

Для большинства людей этот продукт считается безопасным, однако пищевые дрожжи не стоит употреблять людям с индивидуальной чувствительностью или аллергией на компоненты продукта. В таких случаях возможны дискомфорт в пищеварительной системе, вздутие или кожные реакции. Также не рекомендуется чрезмерное употребление. Из-за высокого содержания нуклеиновых кислот большие количества продукта могут увеличивать риск образования камней в почках и развития подагры, а при наличии хронических заболеваний перед регулярным употреблением пищевых дрожжей вообще стоит проконсультироваться с врачом.

Не стоит путать с пробиотиками

Существует еще один важный момент. Пищевые дрожжи не являются пробиотиками. Иногда их путают с живыми дрожжевыми культурами, которые используют для поддержки микрофлоры кишечника. Однако это разные продукты с разными свойствами. Пищевые дрожжи прежде всего выполняют роль питательной добавки и приправы, а не лечебного средства.

Как приготовить твердый сыр в домашних условиях29.05.26, 22:28 • 79122 просмотра

Алла Киосак

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