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Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными

Киев • УНН

 • 5408 просмотра

Фольга сохраняет влагу во время запекания, но важно правильно выбрать толщину и завернуть продукты. В конце упаковку разворачивают для образования корочки.

Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными

Запекание в фольге помогает сохранить в продуктах влагу и аромат, а ещё не требует сложной посуды. Но результат зависит от нескольких особенностей приготовления. Подробнее о том, какую фольгу выбирать, как завернуть еду, что положить внутрь и когда открывать упаковку, расскажет УНН.

Какую фольгу выбрать для запекания

Для духовки лучше использовать фольгу толщиной 11 мкм. Если продукт готовится долго или блюдо планируют запекать на гриле, тогда стоит взять более плотный материал — толщиной 14 мкм. Более тонкая фольга, около 9 мкм, больше подходит для хранения продуктов. При этом фольгу нельзя помещать в микроволновую печь, поскольку она может заискрить. Для приготовления также не стоит надолго заворачивать кислые или очень солёные продукты, поскольку алюминий может вступать в реакцию с такими продуктами, что способно повлиять на вкус еды.

Какой стороной класть фольгу

Блестящая и матовая поверхности фольги появляются из-за особенностей её производства. По составу они не отличаются, поэтому принципиальной разницы для запекания нет.

Поэтому во время приготовления можно класть фольгу к еде любой стороной. Важнее правильно завернуть продукт, чтобы внутри сохранялась влага.

Как завернуть продукты в фольгу, чтобы сок остался внутри

Для герметичной упаковки лист фольги можно сложить вдвое. Продукт выкладывают на одну половину, а второй накрывают сверху без сильного натяжения. Края с длинной стороны нужно завернуть несколько раз, после чего так же закрыть боковые стороны. В результате должен получиться плотный пакет, который можно аккуратно прижать вокруг продукта, но оставить достаточно пространства внутри. Кстати, перед запеканием мясо можно сделать более ароматным, сделав на нём несколько неглубоких надрезов и добавив специи. Если вместе с мясом готовятся овощи, то их лучше положить на дно, а кусок мяса — сверху.

Какие продукты лучше запекать в фольге

В фольге можно готовить мясо, птицу, рыбу и овощи. Для мяса лучше выбирать куски без костей. Речную рыбу можно запекать целиком. Овощи желательно подбирать примерно одинакового размера. Тогда они будут готовиться примерно с одинаковой скоростью и не получится так, что часть останется сырой, а другая уже станет слишком мягкой.

Температура и способ приготовления

Для мяса в фольге оптимально установить в духовке около 170 °C, для птицы — 160 °C, а для рыбы — примерно 145 °C. Фольга помогает удерживать влагу, поэтому продукты меньше пересыхают. Во время приготовления на открытом огне стоит дождаться, пока жар немного ослабнет. Это снизит риск пригорания. Если хочется получить румяную корочку, тогда в конце приготовления фольгу нужно осторожно развернуть и оставить блюдо в духовке ещё на 5–10 минут.

Как проверить готовность еды в фольге

Готовность зависит от продукта. Например, картофель можно проверить ножом или деревянной палочкой, а вот для мяса одним из ориентиров может быть потемнение швов упаковки и появление характерного запаха готового блюда. В свою очередь, для птицы, рыбы и брынзы признаком готовности может быть надувание фольги.

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Алла Киосак

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