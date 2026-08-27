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Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Фольга зберігає вологу під час запікання, але важливо правильно обрати товщину й загорнути продукти. Наприкінці упаковку розгортають для скоринки.

Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими

Запікання у фользі допомагає зберегти в продуктах вологу та аромат, а ще не потребує складного посуду. Але результат залежить від декількох особливостей приготування. Детальніше про те, яку фольгу треба обирати, як загорнути їжу, що покласти всередину та коли відкривати упаковку - розповість УНН.

Яку фольгу обрати для запікання

Для духовки краще використовувати фольгу завтовшки 11 мкм. Якщо продукт готується довго або страву планують запікати на грилі, тоді варто взяти щільніший матеріал - товщиною 14 мкм. Тонша фольга, близько 9 мкм, більше підходить для зберігання продуктів. Водночас фольгу не можна ставити в мікрохвильову піч, оскільки вона може заіскрити. Для приготування також не варто надовго загортати кислі або дуже солоні продукти, бо алюміній може реагувати з такими продуктами, що здатне вплинути на смак їжі.

Якою стороною класти фольгу

Блискуча і матова поверхні фольги з’являються через особливості її виробництва. За складом вони не відрізняються, тому принципової різниці для запікання немає.

Тож під час приготування можна класти фольгу будь-якою стороною до їжі. Важливіше правильно загорнути продукт, щоб усередині залишалася волога.

Як загорнути продукти у фольгу, щоб сік залишився всередині

Для герметичної упаковки лист фольги можна скласти вдвічі. Продукт викладають на одну половину, а другою накривають зверху без сильного натягування. Краї з довгого боку потрібно загорнути кілька разів, після чого так само закрити боки. У результаті має вийти щільний пакет, який можна акуратно притиснути навколо продукту, але залишити достатньо простору всередині. До речі, перед запіканням м’ясо можна зробити більш ароматним, виконавши на ньому кілька неглибоких надрізів і додавши спеції. Якщо разом із м’ясом готуються овочі, то їх краще покласти на дно, а шматок м’яса покласти зверху.

Які продукти краще запікати у фользі

У фользі можна готувати м’ясо, птицю, рибу та овочі. Для м’яса краще обирати шматки без кісток. Річкову рибу можна запікати цілою. Овочі бажано підбирати приблизно однакового розміру. Тоді вони готуватимуться приблизно з однаковою швидкістю і не вийде так, що частина залишиться сирою, а інша вже стане занадто м’якою.

Температура і спосіб приготування

Для м’яса у фользі оптимально встановити в духовці близько 170 °C, для птиці - 160 °C, а для риби - приблизно 145 °C. Фольга допомагає утримувати вологу, тому продукти менше пересихають. Під час приготування на відкритому вогні варто дочекатися, поки жар трохи ослабне. Це зменшить ризик пригорання. Якщо хочеться отримати рум’яну скоринку, тоді наприкінці приготування фольгу потрібно обережно розгорнути та залишити страву в духовці ще на 5-10 хвилин.

Як перевірити готовність їжі у фользі

Готовність залежить від продукту. Наприклад, картоплю можна перевірити ножем або дерев’яною паличкою, а от для м’яса одним з орієнтирів може бути потемніння швів упаковки та поява характерного запаху готової страви. Натомість, для птиці, риби та бринзи ознакою готовності може бути надування фольги.

Топ-5 ідей для швидкої вечері, коли немає часу готувати25.04.26, 20:58 • 76366 переглядiв

Алла Кіосак

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