Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июле

В июле украинцы начинают активно собирать фрукты и овощи или покупать их, чтобы сделать консервацию на зиму. Выбирают огурцы, кабачки, ягоды и фрукты. Хозяйки маринуют и солят овощи, варят варенье, джемы и компоты, а часть урожая сушат или замораживают. УНН собрал всю информацию о том, как правильно и вкусно законсервировать овощи, фрукты и ягоды, чтобы наслаждаться ими зимой.

Когда стартует сезон консервации в Украине

Первые летние заготовки обычно начинают делать в июне, когда созревают клубника, черешня, вишня, малина, зеленый горошек, ранние огурцы и кабачки. В июле ассортимент сезонной продукции расширяется, поэтому именно этот месяц для многих семей становится началом массовой консервации. Сроки созревания зависят от региона, погоды и сорта растений.

Заготавливать продукты лучше небольшими партиями, сразу после сбора или покупки. Переспелые, помятые или подгнившие плоды для длительного хранения не подходят. Госпродпотребслужба советует использовать только свежие продукты без признаков порчи, тщательно мыть сырье и соблюдать режимы тепловой обработки.

Что заготавливают украинцы чаще всего этим летом

Огурцы - самые популярные овощи для июльской консервации. Их маринуют с уксусом, квасят, солят горячим или холодным способом, добавляют в овощные ассорти. Молодые кабачки используют для приготовления икры, салатов, острых закусок или маринуют кусочками.

В традиционный июльский набор для консервации также входят зеленый горошек, стручковая фасоль, брокколи и зелень. В конце месяца в южных регионах становится больше ранних помидоров, сладкого перца и баклажанов. Из них готовят томатный сок, соусы, лечо, аджику и овощные салаты. В то же время массовый сезон помидоров, перца и баклажанов в большинстве областей приходится уже на август.

Среди ягод в июле заготавливают малину, черную и красную смородину, крыжовник, вишню и шелковицу. Из фруктов - абрикосы, ранние персики, яблоки и сливы. Из них варят варенье, джемы, компоты и делают фруктовое пюре. Часть урожая можно заморозить: такой способ требует меньше времени и позволяет обойтись без большого количества сахара, что особенно важно для людей, больных сахарным диабетом.

Основные способы консервации

Маринование предусматривает использование кислого маринада, чаще всего с уксусом или лимонной кислотой.

Соление и квашение основаны на действии соли и молочнокислом брожении. Овощи нужно полностью погрузить в рассол, иначе на поверхности может образоваться плесень. После завершения активного брожения такие заготовки переносят в холодильник или холодный погреб.

Варенье, джемы и конфитюры хранятся благодаря сочетанию сахара, кислоты и нагревания. Для них используют спелые, но не испорченные ягоды и фрукты. Значительно уменьшать количество сахара без специально разработанного рецепта не стоит: продукт может забродить или покрыться плесенью.

Для домашней консервации необходимо пользоваться современными проверенными рецептами. Кислые и правильно подкисленные продукты можно обрабатывать в кипящей воде. Низкокислотные овощи без достаточного количества уксуса или другой кислоты требуют консервирования под давлением. Обычное кипячение не уничтожает устойчивые споры бактерий, которые могут вызвать ботулизм. Когда соответствующего оборудования нет, безопаснее заморозить овощи, замариновать их по проверенному рецепту или хранить в холодильнике.

Правила стерилизации банок и безопасного хранения

Перед работой банки нужно осмотреть: на стекле не должно быть трещин и сколов, а крышки должны быть без ржавчины, деформаций и повреждений. Тару тщательно моют горячей водой, ополаскивают и держат теплой до наполнения, чтобы стекло не треснуло от горячего продукта.

Пустые банки, которые после наполнения будут обрабатываться менее 10 минут, рекомендуют стерилизовать в кипящей воде не менее 10 минут. Если наполненные банки будут проходить тепловую обработку 10 минут или дольше, отдельная предварительная стерилизация не обязательна, но тара все равно должна быть чистой.

После термической обработки банки оставляют остывать при комнатной температуре на 12–24 часа. Горячие крышки дополнительно подтягивать не нужно. После охлаждения проверяют герметичность, вытирают банки и указывают на них название продукта и дату приготовления.

Вздутие крышки, подтекание, пена, помутнение, неестественный запах или плесень — основание выбросить продукт. Такую консервацию нельзя пробовать даже в небольшом количестве. Ботулотоксин не всегда меняет цвет, вкус или запах еды, поэтому нормальный внешний вид банки ещё не гарантирует безопасности продукта в ней.

Где и как хранить консервацию зимой

Лучшее место для домашних заготовок - сухая, тёмная и прохладная кладовая, подвал или закрытый шкаф подальше от плиты, батарей и солнечного света. Банки не должны промерзать: из-за замораживания стекло может треснуть, а герметичность крышки - нарушиться.

В квартире консервацию стоит ставить на нижние полки в самой прохладной части жилья. Домашние заготовки желательно использовать в течение года. После открытия банку нужно держать в холодильнике, а продукт доставать только чистой ложкой. Соленья и квашеные овощи, которые не проходили герметичной термической обработки, изначально хранят в холодильнике или холодном погребе.

Напомним

Ранее мы предлагали нашим читателям подборку проверенных рецептов закруток, которые с лёгкостью украсят ваш зимний стол и подарят ощущение лета даже в самые холодные дни.