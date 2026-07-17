Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июле

$44.620.1351.160.10
ukenru
09:59 • 2684 просмотра
На Гавайях зафиксировали новое извержение вулкана КилауэаVideo
Эксклюзив
09:43 • 8988 просмотра
В Перинатальном центре Киева родилась тройня
06:58 • 12460 просмотра
"Мадяр" подтвердил поражение еще 12 судов теневого флота рфVideo
17 июля, 02:01 • 22478 просмотра
Враг нанес пять ударов КАБами по Сумам
16 июля, 15:51 • 36440 просмотра
Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны
16 июля, 13:06 • 44706 просмотра
Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким
16 июля, 11:10 • 45502 просмотра
Корецкий подал в Раду представление о назначении нового состава правительства - кто в списке
16 июля, 10:39 • 40076 просмотра
"Мадьяр" подтвердил поражение еще 11 судов "теневого флота" - показал видеоVideo
16 июля, 09:15 • 41834 просмотра
Рада назначила Корецкого новым премьер-министром
16 июля, 09:15 • 38492 просмотра
СБУ выявила новые факты применения рф дронов с элементами из обедненного уранаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3м/с
46%
749мм
Популярные новости
Украинские военные впервые примут участие в параде в честь Национального дня Бельгии17 июля, 01:24 • 14122 просмотра
Google Play удалил самые популярные российские приложения из-за санкций ЕС17 июля, 02:33 • 12658 просмотра
Что празднуют 17 июля в Украине и мире17 июля, 03:00 • 3948 просмотра
Иран обещает уничтожить всю инфраструктуру в регионе в случае удара США17 июля, 03:28 • 16137 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей07:59 • 8156 просмотра
публикации
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto10:41 • 1446 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 26051 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 28458 просмотра
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16 июля, 14:56 • 37083 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 104170 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Касем Солеймани
Дмитрий Говсеев
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Одесса
Иран
Реклама
УНН Lite
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto10:01 • 2852 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей07:59 • 8288 просмотра
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 48239 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 144439 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 181370 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Золото
Financial Times
The New York Times

Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июле

Киев • УНН

 • 2868 просмотра

В июле украинцы активно консервируют огурцы, кабачки, ягоды и фрукты. Госпродпотребслужба советует использовать только свежие продукты и соблюдать тепловую обработку.

Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июле

В июле украинцы начинают активно собирать фрукты и овощи или покупать их, чтобы сделать консервацию на зиму. Выбирают огурцы, кабачки, ягоды и фрукты. Хозяйки маринуют и солят овощи, варят варенье, джемы и компоты, а часть урожая сушат или замораживают. УНН собрал всю информацию о том, как правильно и вкусно законсервировать овощи, фрукты и ягоды, чтобы наслаждаться ими зимой.

Когда стартует сезон консервации в Украине

Первые летние заготовки обычно начинают делать в июне, когда созревают клубника, черешня, вишня, малина, зеленый горошек, ранние огурцы и кабачки. В июле ассортимент сезонной продукции расширяется, поэтому именно этот месяц для многих семей становится началом массовой консервации. Сроки созревания зависят от региона, погоды и сорта растений.

Заготавливать продукты лучше небольшими партиями, сразу после сбора или покупки. Переспелые, помятые или подгнившие плоды для длительного хранения не подходят. Госпродпотребслужба советует использовать только свежие продукты без признаков порчи, тщательно мыть сырье и соблюдать режимы тепловой обработки.

Что заготавливают украинцы чаще всего этим летом

Огурцы - самые популярные овощи для июльской консервации. Их маринуют с уксусом, квасят, солят горячим или холодным способом, добавляют в овощные ассорти. Молодые кабачки используют для приготовления икры, салатов, острых закусок или маринуют кусочками.

В традиционный июльский набор для консервации также входят зеленый горошек, стручковая фасоль, брокколи и зелень. В конце месяца в южных регионах становится больше ранних помидоров, сладкого перца и баклажанов. Из них готовят томатный сок, соусы, лечо, аджику и овощные салаты. В то же время массовый сезон помидоров, перца и баклажанов в большинстве областей приходится уже на август.

Среди ягод в июле заготавливают малину, черную и красную смородину, крыжовник, вишню и шелковицу. Из фруктов - абрикосы, ранние персики, яблоки и сливы. Из них варят варенье, джемы, компоты и делают фруктовое пюре. Часть урожая можно заморозить: такой способ требует меньше времени и позволяет обойтись без большого количества сахара, что особенно важно для людей, больных сахарным диабетом.

Основные способы консервации

Маринование предусматривает использование кислого маринада, чаще всего с уксусом или лимонной кислотой. 

Соление и квашение основаны на действии соли и молочнокислом брожении. Овощи нужно полностью погрузить в рассол, иначе на поверхности может образоваться плесень. После завершения активного брожения такие заготовки переносят в холодильник или холодный погреб.

Варенье, джемы и конфитюры хранятся благодаря сочетанию сахара, кислоты и нагревания. Для них используют спелые, но не испорченные ягоды и фрукты. Значительно уменьшать количество сахара без специально разработанного рецепта не стоит: продукт может забродить или покрыться плесенью.

Для домашней консервации необходимо пользоваться современными проверенными рецептами. Кислые и правильно подкисленные продукты можно обрабатывать в кипящей воде. Низкокислотные овощи без достаточного количества уксуса или другой кислоты требуют консервирования под давлением. Обычное кипячение не уничтожает устойчивые споры бактерий, которые могут вызвать ботулизм. Когда соответствующего оборудования нет, безопаснее заморозить овощи, замариновать их по проверенному рецепту или хранить в холодильнике.

Правила стерилизации банок и безопасного хранения

Перед работой банки нужно осмотреть: на стекле не должно быть трещин и сколов, а крышки должны быть без ржавчины, деформаций и повреждений. Тару тщательно моют горячей водой, ополаскивают и держат теплой до наполнения, чтобы стекло не треснуло от горячего продукта.

Пустые банки, которые после наполнения будут обрабатываться менее 10 минут, рекомендуют стерилизовать в кипящей воде не менее 10 минут. Если наполненные банки будут проходить тепловую обработку 10 минут или дольше, отдельная предварительная стерилизация не обязательна, но тара все равно должна быть чистой.

После термической обработки банки оставляют остывать при комнатной температуре на 12–24 часа. Горячие крышки дополнительно подтягивать не нужно. После охлаждения проверяют герметичность, вытирают банки и указывают на них название продукта и дату приготовления.

Вздутие крышки, подтекание, пена, помутнение, неестественный запах или плесень — основание выбросить продукт. Такую консервацию нельзя пробовать даже в небольшом количестве. Ботулотоксин не всегда меняет цвет, вкус или запах еды, поэтому нормальный внешний вид банки ещё не гарантирует безопасности продукта в ней.

Где и как хранить консервацию зимой

Лучшее место для домашних заготовок - сухая, тёмная и прохладная кладовая, подвал или закрытый шкаф подальше от плиты, батарей и солнечного света. Банки не должны промерзать: из-за замораживания стекло может треснуть, а герметичность крышки - нарушиться.

В квартире консервацию стоит ставить на нижние полки в самой прохладной части жилья. Домашние заготовки желательно использовать в течение года. После открытия банку нужно держать в холодильнике, а продукт доставать только чистой ложкой. Соленья и квашеные овощи, которые не проходили герметичной термической обработки, изначально хранят в холодильнике или холодном погребе.

Напомним

Ранее мы предлагали нашим читателям подборку проверенных рецептов закруток, которые с лёгкостью украсят ваш зимний стол и подарят ощущение лета даже в самые холодные дни.

Александра Василенко

ОбществоУНН LiteКулинар
Украина