6 рецептов драников, которые получатся у каждого
Киев • УНН
УНН публикует шесть рецептов драников: классических, с мясом, сыром, грибами, печёнкой, а также без муки и яиц.
Деруны — простое блюдо из картофеля, которое можно разнообразить различными начинками и дополнительными ингредиентами. УНН собрали топ-6 лучших рецептов, среди которых найдётся вариант на любой вкус.
Классические деруны
Ингредиенты:
- картофель - 1 кг;
- лук - 2 шт.;
- яйца - 2 шт.;
- мука - 30 г;
- чеснок - 2 зубчика;
- соль - по вкусу;
- чёрный молотый перец - по вкусу;
- масло - для жарки.
Приготовление:
Картофель очистите и натрите на тёрке. Добавьте натёртый лук и отожмите лишнюю жидкость.
Добавьте измельчённый чеснок, яйца, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте.
Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя небольшие оладьи.
Жарьте деруны по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте горячими со сметаной.
Деруны с мясной начинкой
Ингредиенты:
- картофель - 1 кг;
- лук - 1 большая луковица;
- яйца - 2 шт.;
- мука - 4 ст. л.;
- мясной фарш - 400 г;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу;
- масло - для жарки.
Приготовление:
Картофель очистите, натрите на мелкой тёрке и отожмите лишнюю жидкость.
Лук также натрите на мелкой тёрке.
Смешайте картофель и лук, добавьте яйца, муку, соль и перец.
Фарш подготовьте заранее. Куриный можно использовать сырым, а говяжий или свиной рекомендуется предварительно обжарить до полуготовности.
Выкладывайте картофельную массу на разогретую сковороду. В центр положите немного фарша и накройте его ещё одним слоем картофеля.
Жарьте на среднем огне примерно по 4 минуты с каждой стороны.
Готовые деруны выложите на бумажное полотенце.
Деруны с сыром
Ингредиенты:
- картофель - 1 кг;
- лук - 1 шт.;
- яйца - 2 шт.;
- мука - 50 г;
- твёрдый или полутвёрдый сыр - 100 г;
- чеснок - 2 зубчика;
- соль - по вкусу;
- чёрный молотый перец - по вкусу;
- масло - для жарки.
Приготовление:
Натёртые картофель и лук отожмите от лишней жидкости, оставив крахмал.
Добавьте натёртый сыр, яйца, муку, измельчённый чеснок, соль и перец.
Перемешайте все ингредиенты.
Выкладывайте массу ложкой на разогретую сковороду с маслом.
Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны.
Деруны с грибами
Ингредиенты:
- картофель - 1 кг;
- лук - 2 шт.;
- яйца - 2 шт.;
- мука - 100 г;
- сметана - 150 г;
- шампиньоны или сезонные грибы - 300 г;
- соль - по вкусу;
- чёрный молотый перец - по вкусу;
- масло - для жарки.
Приготовление:
Картофель и лук натрите на мелкой тёрке.
Добавьте муку, сметану, соль и перец и перемешайте.
Вбейте яйца и ещё раз хорошо перемешайте.
Грибы нарежьте небольшими кусочками и обжарьте.
Добавьте грибы к картофельной массе.
Жарьте деруны на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавайте со сметаной или йогуртовым соусом.
Печёночные деруны
Ингредиенты:
- куриная печень - 300 г;
- лук - 1 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- картофель - 1 шт.;
- сметана - 2 ст. л.;
- яйцо - 1 шт.;
- мука - 3 ст. л.;
- соль - 1 ч. л.;
- чёрный перец - ½ ч. л.;
- сушёный чеснок - ½ ч. л.;
- масло - для жарки.
Приготовление:
Печень мелко нарежьте.
Добавьте измельчённый лук, натёртые морковь и картофель.
Вбейте яйцо, добавьте соль, перец и сушёный чеснок.
Добавьте муку и сметану и перемешайте.
Разогрейте сковороду с маслом.
Ложкой выкладывайте массу, формируя деруны.
Жарьте с обеих сторон до румяной корочки.
Деруны без муки и яиц
Ингредиенты:
- картофель - 700 г;
- подсолнечное масло -60 мл;
- сливочное масло - 15 г;
- соль - 1 ч. л.;
- чёрный молотый перец - по вкусу.
Приготовление:
Картофель очистите и натрите на крупной тёрке.
Залейте его холодной водой и несколько раз промойте, пока вода почти не станет прозрачной.
Откиньте картофель на дуршлаг и хорошо отожмите через чистое полотенце. Масса должна остаться максимально сухой.
Непосредственно перед жаркой добавьте соль и перец.
Разогрейте широкую сковороду, добавьте масло и сливочное масло.
Выкладывайте картофель небольшими порциями и формируйте тонкие деруны.
Жарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны.
Готовые деруны выложите на бумажное полотенце и подавайте горячими со сметаной, йогуртовым соусом или свежей зеленью.
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом07.11.25, 15:34 • 63754 просмотра