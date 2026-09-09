6 рецептов драников, которые получатся у каждого

Россия атаковала «шахедом» поезд Харьков — Изюм, есть пострадавшие

В Киеве вражеский БПЛА попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие

Рубио: переговоры Украины и РФ могут возобновиться в ближайшее время, США готовят план

Потери РФ в войне против Украины превысили её совокупные потери во всех войнах за последние 80 лет — Генштаб

В Германии заявили, что украинским мужчинам призывного возраста пора возвращаться домой

Пункт пропуска на границе с Молдовой прекратил работу после российской атаки: есть погибшие и пострадавшие

После российского удара в Днепре из-под завалов дома спасли 3 человек, среди них подросток

Трамп приветствовал рост поддержки AfD в Германии — партия выступает против помощи Украине

РПЦ повезла на фронт мощи Дмитрия Донского, чтобы "помочь одержать победу над супостатом"