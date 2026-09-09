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6 рецептів дерунів які вийдуть у кожного

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

УНН публікує шість рецептів дерунів: класичних, із м’ясом, сиром, грибами, печінкою та без борошна й яєць.

6 рецептів дерунів які вийдуть у кожного

Деруни - проста страва з картоплі, яку можна урізноманітнити різними начинками та додатковими інгредієнтами. УНН зібрали топ-6 найкращих рецептів, серед яких знайдеться варіант на будь-який смак.

Класичні деруни

Інгредієнти:

  • картопля - 1 кг;
    • цибуля - 2 шт.;
      • яйця - 2 шт.;
        • борошно - 30 г;
          • часник - 2 зубчики;
            • сіль - до смаку;
              • чорний мелений перець - до смаку;
                • олія - для смаження.

                  Приготування:

                  Картоплю очистіть і натріть на тертці. Додайте натерту цибулю та відтисніть зайву рідину.

                  Додайте подрібнений часник, яйця, борошно, сіль і перець. Ретельно перемішайте.

                  Розігрійте сковороду з олією. Викладайте картопляну масу ложкою, формуючи невеликі оладки.

                  Смажте деруни по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

                  Подавайте гарячими зі сметаною.

                  Деруни з м'ясною начинкою

                  Інгредієнти:

                  • картопля - 1 кг;
                    • цибуля - 1 велика;
                      • яйця - 2 шт.;
                        • борошно - 4 ст. л.;
                          • м'ясний фарш - 400 г;
                            • сіль - до смаку;
                              • перець - до смаку;
                                • олія - для смаження.

                                  Приготування:

                                  Картоплю очистіть, натріть на дрібній тертці та відтисніть зайву рідину.

                                  Цибулю також натріть на дрібній тертці.

                                  Змішайте картоплю та цибулю, додайте яйця, борошно, сіль і перець.

                                  Фарш підготуйте заздалегідь. Курячий можна використовувати сирим, а яловичий або свинячий рекомендується попередньо обсмажити до напівготовності.

                                  Викладайте картопляну масу на розігріту сковороду. У центр покладіть трохи фаршу та накрийте його ще одним шаром картоплі.

                                  Смажте на середньому вогні приблизно по 4 хвилини з кожного боку.

                                  Готові деруни викладіть на паперовий рушник.

                                  Деруни з сиром

                                  Інгредієнти:

                                  • картопля - 1 кг;
                                    • цибуля - 1 шт.;
                                      • яйця - 2 шт.;
                                        • борошно - 50 г;
                                          • твердий або напівтвердий сир - 100 г;
                                            • часник - 2 зубчики;
                                              • сіль - до смаку;
                                                • чорний мелений перець - до смаку;
                                                  • олія - для смаження.

                                                    Приготування:

                                                    Натерту картоплю та цибулю відтисніть від зайвої рідини, залишивши крохмаль.

                                                    Додайте натертий сир, яйця, борошно, подрібнений часник, сіль і перець.

                                                    Перемішайте всі інгредієнти.

                                                    Викладайте масу ложкою на розігріту сковороду з олією.

                                                    Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку.

                                                    Деруни з грибами

                                                    Інгредієнти:

                                                    • картопля - 1 кг;
                                                      • цибуля - 2 шт.;
                                                        • яйця - 2 шт.;
                                                          • борошно - 100 г;
                                                            • сметана - 150 г;
                                                              • печериці або сезонні гриби - 300 г;
                                                                • сіль - до смаку;
                                                                  • чорний мелений перець - до смаку;
                                                                    • олія - для смаження.

                                                                       Приготування:

                                                                      Картоплю та цибулю натріть на дрібній тертці.

                                                                      Додайте борошно, сметану, сіль і перець та перемішайте.

                                                                      Вбийте яйця й ще раз добре перемішайте.

                                                                      Гриби наріжте невеликими шматочками та обсмажте.

                                                                      Додайте гриби до картопляної маси.

                                                                      Смажте деруни на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистої скоринки.

                                                                      Подавайте зі сметаною або йогуртовим соусом.

                                                                      Печінкові деруни

                                                                      Інгредієнти:

                                                                      • куряча печінка - 300 г;
                                                                        • цибуля - 1 шт.;
                                                                          • морква - 1 шт.;
                                                                            • картопля - 1 шт.;
                                                                              • сметана - 2 ст. л.;
                                                                                • яйце - 1 шт.;
                                                                                  • борошно - 3 ст. л.;
                                                                                    • сіль - 1 ч. л.;
                                                                                      • чорний перець - ½ ч. л.;
                                                                                        • сушений часник - ½ ч. л.;
                                                                                          • олія - для смаження.

                                                                                            Приготування:

                                                                                            Печінку дрібно наріжте.

                                                                                            Додайте подрібнену цибулю, натерту моркву та картоплю.

                                                                                            Вбийте яйце, додайте сіль, перець і сушений часник.

                                                                                            Додайте борошно та сметану й перемішайте.

                                                                                            Розігрійте сковороду з олією.

                                                                                            Ложкою викладайте масу, формуючи деруни.

                                                                                            Смажте з обох боків до рум'яної скоринки.

                                                                                            Деруни без борошна та яєць

                                                                                            Інгредієнти:

                                                                                            • картопля - 700 г;
                                                                                              • соняшникова олія -60 мл;
                                                                                                • вершкове масло - 15 г;
                                                                                                  • сіль - 1 ч. л.;
                                                                                                    • чорний мелений перець - до смаку.

                                                                                                      Приготування:

                                                                                                      Картоплю очистіть і натріть на великій тертці.

                                                                                                      Залийте її холодною водою та кілька разів промийте, поки вода майже не стане прозорою.

                                                                                                      Відкиньте картоплю на друшляк і добре відтисніть через чистий рушник. Маса має залишитися максимально сухою.

                                                                                                      Безпосередньо перед смаженням додайте сіль і перець.

                                                                                                      Розігрійте широку сковороду, додайте олію та вершкове масло.

                                                                                                      Викладайте картоплю невеликими порціями та формуйте тонкі деруни.

                                                                                                      Смажте на середньому вогні по 4-5 хвилин з кожного боку.

                                                                                                      Готові деруни викладіть на паперовий рушник і подавайте гарячими зі сметаною, йогуртовим соусом або свіжою зеленню.

                                                                                                      Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком07.11.25, 15:34 • 63754 перегляди

                                                                                                      Алла Кіосак

                                                                                                      ЛайфхакиКулінар