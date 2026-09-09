6 рецептів дерунів які вийдуть у кожного
Київ • УНН
УНН публікує шість рецептів дерунів: класичних, із м’ясом, сиром, грибами, печінкою та без борошна й яєць.
Деруни - проста страва з картоплі, яку можна урізноманітнити різними начинками та додатковими інгредієнтами. УНН зібрали топ-6 найкращих рецептів, серед яких знайдеться варіант на будь-який смак.
Класичні деруни
Інгредієнти:
- картопля - 1 кг;
- цибуля - 2 шт.;
- яйця - 2 шт.;
- борошно - 30 г;
- часник - 2 зубчики;
- сіль - до смаку;
- чорний мелений перець - до смаку;
- олія - для смаження.
Приготування:
Картоплю очистіть і натріть на тертці. Додайте натерту цибулю та відтисніть зайву рідину.
Додайте подрібнений часник, яйця, борошно, сіль і перець. Ретельно перемішайте.
Розігрійте сковороду з олією. Викладайте картопляну масу ложкою, формуючи невеликі оладки.
Смажте деруни по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Подавайте гарячими зі сметаною.
Деруни з м'ясною начинкою
Інгредієнти:
- картопля - 1 кг;
- цибуля - 1 велика;
- яйця - 2 шт.;
- борошно - 4 ст. л.;
- м'ясний фарш - 400 г;
- сіль - до смаку;
- перець - до смаку;
- олія - для смаження.
Приготування:
Картоплю очистіть, натріть на дрібній тертці та відтисніть зайву рідину.
Цибулю також натріть на дрібній тертці.
Змішайте картоплю та цибулю, додайте яйця, борошно, сіль і перець.
Фарш підготуйте заздалегідь. Курячий можна використовувати сирим, а яловичий або свинячий рекомендується попередньо обсмажити до напівготовності.
Викладайте картопляну масу на розігріту сковороду. У центр покладіть трохи фаршу та накрийте його ще одним шаром картоплі.
Смажте на середньому вогні приблизно по 4 хвилини з кожного боку.
Готові деруни викладіть на паперовий рушник.
Деруни з сиром
Інгредієнти:
- картопля - 1 кг;
- цибуля - 1 шт.;
- яйця - 2 шт.;
- борошно - 50 г;
- твердий або напівтвердий сир - 100 г;
- часник - 2 зубчики;
- сіль - до смаку;
- чорний мелений перець - до смаку;
- олія - для смаження.
Приготування:
Натерту картоплю та цибулю відтисніть від зайвої рідини, залишивши крохмаль.
Додайте натертий сир, яйця, борошно, подрібнений часник, сіль і перець.
Перемішайте всі інгредієнти.
Викладайте масу ложкою на розігріту сковороду з олією.
Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку.
Деруни з грибами
Інгредієнти:
- картопля - 1 кг;
- цибуля - 2 шт.;
- яйця - 2 шт.;
- борошно - 100 г;
- сметана - 150 г;
- печериці або сезонні гриби - 300 г;
- сіль - до смаку;
- чорний мелений перець - до смаку;
- олія - для смаження.
Приготування:
Картоплю та цибулю натріть на дрібній тертці.
Додайте борошно, сметану, сіль і перець та перемішайте.
Вбийте яйця й ще раз добре перемішайте.
Гриби наріжте невеликими шматочками та обсмажте.
Додайте гриби до картопляної маси.
Смажте деруни на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистої скоринки.
Подавайте зі сметаною або йогуртовим соусом.
Печінкові деруни
Інгредієнти:
- куряча печінка - 300 г;
- цибуля - 1 шт.;
- морква - 1 шт.;
- картопля - 1 шт.;
- сметана - 2 ст. л.;
- яйце - 1 шт.;
- борошно - 3 ст. л.;
- сіль - 1 ч. л.;
- чорний перець - ½ ч. л.;
- сушений часник - ½ ч. л.;
- олія - для смаження.
Приготування:
Печінку дрібно наріжте.
Додайте подрібнену цибулю, натерту моркву та картоплю.
Вбийте яйце, додайте сіль, перець і сушений часник.
Додайте борошно та сметану й перемішайте.
Розігрійте сковороду з олією.
Ложкою викладайте масу, формуючи деруни.
Смажте з обох боків до рум'яної скоринки.
Деруни без борошна та яєць
Інгредієнти:
- картопля - 700 г;
- соняшникова олія -60 мл;
- вершкове масло - 15 г;
- сіль - 1 ч. л.;
- чорний мелений перець - до смаку.
Приготування:
Картоплю очистіть і натріть на великій тертці.
Залийте її холодною водою та кілька разів промийте, поки вода майже не стане прозорою.
Відкиньте картоплю на друшляк і добре відтисніть через чистий рушник. Маса має залишитися максимально сухою.
Безпосередньо перед смаженням додайте сіль і перець.
Розігрійте широку сковороду, додайте олію та вершкове масло.
Викладайте картоплю невеликими порціями та формуйте тонкі деруни.
Смажте на середньому вогні по 4-5 хвилин з кожного боку.
Готові деруни викладіть на паперовий рушник і подавайте гарячими зі сметаною, йогуртовим соусом або свіжою зеленню.
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком07.11.25, 15:34 • 63754 перегляди