Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком
П'ять оригінальних рецептів страв з картоплі, які перетворять звичний інгредієнт на святкову страву. Серед них італійська тортилья, картопляне печиво, гарбузово-картопляна закуска, запечена картопля з сиром Брі та картопля "Сюрприз" з перепелиним яйцем.
Картопля - звичний інгредієнт на нашому столі, але вона може стати справжньою зіркою кулінарії! Від хрусткої гарбузово-картопляної закуски до картопляних сюрпризів із перепелиним яйцем і сиром Брі. Ці рецепти перетворять просту картоплю на святкову, ароматну і незвичайну страву, яка здивує родину та гостей. Цю добірку представляє УНН для тих, хто цінує прості, але ефектні рецепти вдома.
1. Італійська тортилья з картоплі
Інгредієнти
Картопля - 2 шт.
Яйце куряче - 1 шт.
Часник - 2 зубчики
Вершкове масло - 10 г
Сіль - за смаком
Перець чорний мелений - за смаком
Спеції - за бажанням (приправа для картоплі, паприка або італійські трави)
Додатково можна додати ковбаски, цибулю чи улюблені овочі.
Приготування
- Картоплю помийте, очистіть і натріть на дрібній тертці. Часник також очистіть і натріть або подрібніть.
- У мисці з картоплею та часником вибийте яйце. Додайте сіль, перець і улюблені спеції. Добре перемішайте, суміш має бути трохи рідкувата за рахунок картопляного соку.
- Розігрійте вершкове масло на пательні. Ложкою викладіть картопляну масу, розрівняйте її по поверхні, щоб утворився рівний шар.
- Смажте на середньому вогні 5-7 хвилин до появи рум’яної скоринки. Обережно переверніть тортилью лопаткою й обсмажте з іншого боку до готовності.
- Подавайте гарячою, зі сметаною, овочами або просто так. Ідеально на сніданок чи легку вечерю!
2. Картопляне печиво
Інгредієнти
Пшеничне борошно - 500 г
Розпушувач (порошок до печива) - 1,5 ч. ложки
Картопляне пюре - 200 г
Смалець - 120 г
Цукор - 180 г
Ванільний цукор - 1,5 ч. ложки
Куряче яйце - 1 шт.
Приготування
- У великій мисці змішайте борошно з розпушувачем. Додайте картопляне пюре, смалець, цукор, ванільний цукор і яйце.
- Добре вимісіть тісто до однорідної, м’якої консистенції.
- Розкачайте тісто качалкою у пласт товщиною приблизно 0,5 см. За допомогою формочок виріжте печиво бажаної форми.
- Викладіть печиво на деко, змащене маслом або застелене пергаментом. Випікайте при температурі 180°C протягом 10–15 хвилин, до легкого золотистого кольору.
- Готове гаряче печиво обкачайте у ванільному цукрі для додаткового аромату.
3. Картопля і гарбуз з куркумою
Інгредієнти
Картопля - за смаком (приблизно 3-4 шт.)
Гарбуз - 300–400 г
Панірувальні сухарі - 3-4 ст. ложки
Куркума - ½ ч. ложки
Перець чилі - за смаком
Сіль - за смаком
Олія - для смаження
Приготування
- Картоплю відваріть у мундирі до готовності, охолодіть і розріжте на 4 частини. Гарбуз очистіть і наріжте середніми кубиками.
- У глибокій мисці змішайте панірувальні сухарі, куркуму, перець чилі та сіль.
- Кожен шматочок картоплі та гарбуза обваляйте у приготованій суміші, щоб овочі рівномірно вкрилися ароматною паніровкою.
- На сковороді розігрійте олію. Обсмажуйте овочі на середньому вогні до золотистої, хрусткої скоринки з усіх боків.
- Подавайте гарячими - як самостійну страву або як гарнір до м’яса, риби чи салату.
4. Запечена картопля із сиром Брі
Інгредієнти
Картопля (велика) - 5 шт.
Сир Брі - 200 г
Цибуля-порей - 1 шт. (можна замінити звичайною ріпчастою)
Вершкове масло - 60 г
Молоко - 150 г
Часник - 1-2 зубчики
Прованські трави - 1 ч. ложка
Сіль - за смаком
Чорний мелений перець - за смаком
Приготування
- Картоплю добре помийте й відваріть у мундирі до напівготовності. Потім очистіть і наріжте кружальцями або скибочками.
- Цибулю-порей наріжте кільцями (або дрібно подрібніть ріпчасту). Часник очистіть і наріжте тонкими пластинками. Сир Брі наріжте невеликими шматочками.
- У змащену маслом форму для запікання викладіть половину картоплі. Зверху розподіліть половину цибулі, часнику, сиру Брі та шматочки вершкового масла. Посоліть і поперчіть.
- Повторіть шари ще раз із рештою інгредієнтів.
- Змішайте молоко з прованськими травами та легенько вилийте у форму.
- Поставте у розігріту до 190°C духовку на 45 хвилин, поки картопля не стане м’якою, а верх - апетитно золотистим.
- Подавайте гарячою, прикрасивши свіжими травами або шматочком сиру.
5. Картопля запечена "Сюрприз"
Інгредієнти (на 5 порцій)
Картопля (відварна) - 5 шт.
Яйця перепелині - 5 шт.
Сир твердий - 50 г
Сіль - за смаком
Чорний мелений перець - за смаком
Приготування
- Відваріть картоплю в мундирі до готовності. Дайте їй трохи охолонути, очистіть. Якщо картопля велика — розріжте навпіл.
- За допомогою чайної ложки акуратно видаліть серединку з кожної картоплини, утворюючи заглиблення.
- У кожне заглиблення вбийте по одному перепелиному яйцю. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці й посипте ним кожну картоплину.
- Викладіть картоплю у форму для запікання або на пергамент. Запікайте при температурі 180°C приблизно 25–30 хвилин, доки сир не стане золотистим, а яйце - запеченим.
6. Подавайте гарячими, прикрасивши зеленню.