Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком

Картопля - звичний інгредієнт на нашому столі, але вона може стати справжньою зіркою кулінарії! Від хрусткої гарбузово-картопляної закуски до картопляних сюрпризів із перепелиним яйцем і сиром Брі. Ці рецепти перетворять просту картоплю на святкову, ароматну і незвичайну страву, яка здивує родину та гостей. Цю добірку представляє УНН для тих, хто цінує прості, але ефектні рецепти вдома.

1. Італійська тортилья з картоплі

Інгредієнти

Картопля - 2 шт.

Яйце куряче - 1 шт.

Часник - 2 зубчики

Вершкове масло - 10 г

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Спеції - за бажанням (приправа для картоплі, паприка або італійські трави)

Додатково можна додати ковбаски, цибулю чи улюблені овочі.

Приготування

Картоплю помийте, очистіть і натріть на дрібній тертці. Часник також очистіть і натріть або подрібніть. У мисці з картоплею та часником вибийте яйце. Додайте сіль, перець і улюблені спеції. Добре перемішайте, суміш має бути трохи рідкувата за рахунок картопляного соку. Розігрійте вершкове масло на пательні. Ложкою викладіть картопляну масу, розрівняйте її по поверхні, щоб утворився рівний шар. Смажте на середньому вогні 5-7 хвилин до появи рум’яної скоринки. Обережно переверніть тортилью лопаткою й обсмажте з іншого боку до готовності. Подавайте гарячою, зі сметаною, овочами або просто так. Ідеально на сніданок чи легку вечерю!

2. Картопляне печиво

Інгредієнти

Пшеничне борошно - 500 г

Розпушувач (порошок до печива) - 1,5 ч. ложки

Картопляне пюре - 200 г

Смалець - 120 г

Цукор - 180 г

Ванільний цукор - 1,5 ч. ложки

Куряче яйце - 1 шт.

Приготування

У великій мисці змішайте борошно з розпушувачем. Додайте картопляне пюре, смалець, цукор, ванільний цукор і яйце. Добре вимісіть тісто до однорідної, м’якої консистенції. Розкачайте тісто качалкою у пласт товщиною приблизно 0,5 см. За допомогою формочок виріжте печиво бажаної форми. Викладіть печиво на деко, змащене маслом або застелене пергаментом. Випікайте при температурі 180°C протягом 10–15 хвилин, до легкого золотистого кольору. Готове гаряче печиво обкачайте у ванільному цукрі для додаткового аромату.

3. Картопля і гарбуз з куркумою

Інгредієнти

Картопля - за смаком (приблизно 3-4 шт.)

Гарбуз - 300–400 г

Панірувальні сухарі - 3-4 ст. ложки

Куркума - ½ ч. ложки

Перець чилі - за смаком

Сіль - за смаком

Олія - для смаження

Приготування

Картоплю відваріть у мундирі до готовності, охолодіть і розріжте на 4 частини. Гарбуз очистіть і наріжте середніми кубиками. У глибокій мисці змішайте панірувальні сухарі, куркуму, перець чилі та сіль. Кожен шматочок картоплі та гарбуза обваляйте у приготованій суміші, щоб овочі рівномірно вкрилися ароматною паніровкою. На сковороді розігрійте олію. Обсмажуйте овочі на середньому вогні до золотистої, хрусткої скоринки з усіх боків. Подавайте гарячими - як самостійну страву або як гарнір до м’яса, риби чи салату.

4. Запечена картопля із сиром Брі

Інгредієнти

Картопля (велика) - 5 шт.

Сир Брі - 200 г

Цибуля-порей - 1 шт. (можна замінити звичайною ріпчастою)

Вершкове масло - 60 г

Молоко - 150 г

Часник - 1-2 зубчики

Прованські трави - 1 ч. ложка

Сіль - за смаком

Чорний мелений перець - за смаком

Приготування

Картоплю добре помийте й відваріть у мундирі до напівготовності. Потім очистіть і наріжте кружальцями або скибочками. Цибулю-порей наріжте кільцями (або дрібно подрібніть ріпчасту). Часник очистіть і наріжте тонкими пластинками. Сир Брі наріжте невеликими шматочками. У змащену маслом форму для запікання викладіть половину картоплі. Зверху розподіліть половину цибулі, часнику, сиру Брі та шматочки вершкового масла. Посоліть і поперчіть. Повторіть шари ще раз із рештою інгредієнтів. Змішайте молоко з прованськими травами та легенько вилийте у форму. Поставте у розігріту до 190°C духовку на 45 хвилин, поки картопля не стане м’якою, а верх - апетитно золотистим. Подавайте гарячою, прикрасивши свіжими травами або шматочком сиру.

5. Картопля запечена "Сюрприз"

Інгредієнти (на 5 порцій)

Картопля (відварна) - 5 шт.

Яйця перепелині - 5 шт.

Сир твердий - 50 г

Сіль - за смаком

Чорний мелений перець - за смаком

Приготування

Відваріть картоплю в мундирі до готовності. Дайте їй трохи охолонути, очистіть. Якщо картопля велика — розріжте навпіл. За допомогою чайної ложки акуратно видаліть серединку з кожної картоплини, утворюючи заглиблення. У кожне заглиблення вбийте по одному перепелиному яйцю. Посоліть і поперчіть за смаком. Твердий сир натріть на дрібній тертці й посипте ним кожну картоплину. Викладіть картоплю у форму для запікання або на пергамент. Запікайте при температурі 180°C приблизно 25–30 хвилин, доки сир не стане золотистим, а яйце - запеченим.

6. Подавайте гарячими, прикрасивши зеленню.