Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком

ukenru
11:23 • 8862 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 27175 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 27991 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 32907 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 27746 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 29288 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29450 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32697 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 70455 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58796 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 19523 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 15751 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 22495 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 11097 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 6876 перегляди
Публікації
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 1708 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48 • 27180 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46 • 27995 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 32910 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 70456 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Музикант
Олександр Сирський
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 5668 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 11263 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 22673 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 15915 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 19681 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Ракетна система С-400
Дипломатка

Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком

Київ • УНН

 • 1710 перегляди

П'ять оригінальних рецептів страв з картоплі, які перетворять звичний інгредієнт на святкову страву. Серед них італійська тортилья, картопляне печиво, гарбузово-картопляна закуска, запечена картопля з сиром Брі та картопля "Сюрприз" з перепелиним яйцем.

Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком

Картопля - звичний інгредієнт на нашому столі, але вона може стати справжньою зіркою кулінарії! Від хрусткої гарбузово-картопляної закуски до картопляних сюрпризів із перепелиним яйцем і сиром Брі. Ці рецепти перетворять просту картоплю на святкову, ароматну і незвичайну страву, яка здивує родину та гостей. Цю добірку представляє УНН для тих, хто цінує прості, але ефектні рецепти вдома.

1. Італійська тортилья з картоплі

Інгредієнти

Картопля - 2 шт.

Яйце куряче - 1 шт.

Часник - 2 зубчики

Вершкове масло - 10 г

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Спеції - за бажанням (приправа для картоплі, паприка або італійські трави)

Додатково можна додати ковбаски, цибулю чи улюблені овочі.

Приготування

  1. Картоплю помийте, очистіть і натріть на дрібній тертці. Часник також очистіть і натріть або подрібніть.
    1. У мисці з картоплею та часником вибийте яйце. Додайте сіль, перець і улюблені спеції. Добре перемішайте, суміш має бути трохи рідкувата за рахунок картопляного соку.
      1. Розігрійте вершкове масло на пательні. Ложкою викладіть картопляну масу, розрівняйте її по поверхні, щоб утворився рівний шар.
        1. Смажте на середньому вогні 5-7 хвилин до появи рум’яної скоринки. Обережно переверніть тортилью лопаткою й обсмажте з іншого боку до готовності.
          1. Подавайте гарячою, зі сметаною, овочами або просто так. Ідеально на сніданок чи легку вечерю!

            2. Картопляне печиво 

            Інгредієнти

            Пшеничне борошно - 500 г

            Розпушувач (порошок до печива) - 1,5 ч. ложки

            Картопляне пюре - 200 г

            Смалець - 120 г

            Цукор - 180 г

            Ванільний цукор - 1,5 ч. ложки

            Куряче яйце - 1 шт.

            Приготування

            1. У великій мисці змішайте борошно з розпушувачем. Додайте картопляне пюре, смалець, цукор, ванільний цукор і яйце.
              1. Добре вимісіть тісто до однорідної, м’якої консистенції.
                1. Розкачайте тісто качалкою у пласт товщиною приблизно 0,5 см. За допомогою формочок виріжте печиво бажаної форми.
                  1. Викладіть печиво на деко, змащене маслом або застелене пергаментом. Випікайте при температурі 180°C протягом 10–15 хвилин, до легкого золотистого кольору.
                    1.  Готове гаряче печиво обкачайте у ванільному цукрі для додаткового аромату.

                      Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду24.10.25, 14:32 • 50835 переглядiв

                      3. Картопля і гарбуз з куркумою 

                      Інгредієнти

                      Картопля - за смаком (приблизно 3-4 шт.)

                      Гарбуз - 300–400 г

                      Панірувальні сухарі - 3-4 ст. ложки

                      Куркума - ½ ч. ложки

                      Перець чилі - за смаком

                      Сіль - за смаком

                      Олія - для смаження

                      Приготування

                      1.  Картоплю відваріть у мундирі до готовності, охолодіть і розріжте на 4 частини. Гарбуз очистіть і наріжте середніми кубиками.
                        1. У глибокій мисці змішайте панірувальні сухарі, куркуму, перець чилі та сіль.
                          1. Кожен шматочок картоплі та гарбуза обваляйте у приготованій суміші, щоб овочі рівномірно вкрилися ароматною паніровкою.
                            1. На сковороді розігрійте олію. Обсмажуйте овочі на середньому вогні до золотистої, хрусткої скоринки з усіх боків.
                              1.  Подавайте гарячими - як самостійну страву або як гарнір до м’яса, риби чи салату.

                                4. Запечена картопля із сиром Брі 

                                Інгредієнти

                                Картопля (велика) - 5 шт.

                                Сир Брі - 200 г

                                Цибуля-порей - 1 шт. (можна замінити звичайною ріпчастою)

                                Вершкове масло - 60 г

                                Молоко - 150 г

                                Часник - 1-2 зубчики

                                Прованські трави - 1 ч. ложка

                                Сіль - за смаком

                                Чорний мелений перець - за смаком

                                Приготування

                                1. Картоплю добре помийте й відваріть у мундирі до напівготовності. Потім очистіть і наріжте кружальцями або скибочками.
                                  1. Цибулю-порей наріжте кільцями (або дрібно подрібніть ріпчасту). Часник очистіть і наріжте тонкими пластинками. Сир Брі наріжте невеликими шматочками.
                                    1. У змащену маслом форму для запікання викладіть половину картоплі. Зверху розподіліть половину цибулі, часнику, сиру Брі та шматочки вершкового масла. Посоліть і поперчіть.
                                      1.  Повторіть шари ще раз із рештою інгредієнтів.
                                        1. Змішайте молоко з прованськими травами та легенько вилийте у форму.
                                          1. Поставте у розігріту до 190°C духовку на 45 хвилин, поки картопля не стане м’якою, а верх - апетитно золотистим.
                                            1.  Подавайте гарячою, прикрасивши свіжими травами або шматочком сиру.

                                              5. Картопля запечена "Сюрприз" 

                                              Інгредієнти (на 5 порцій)

                                              Картопля (відварна) - 5 шт.

                                              Яйця перепелині - 5 шт.

                                              Сир твердий - 50 г

                                              Сіль - за смаком

                                              Чорний мелений перець - за смаком

                                              Приготування

                                              1. Відваріть картоплю в мундирі до готовності. Дайте їй трохи охолонути, очистіть. Якщо картопля велика — розріжте навпіл.
                                                1.  За допомогою чайної ложки акуратно видаліть серединку з кожної картоплини, утворюючи заглиблення.
                                                  1. У кожне заглиблення вбийте по одному перепелиному яйцю. Посоліть і поперчіть за смаком.
                                                    1. Твердий сир натріть на дрібній тертці й посипте ним кожну картоплину.
                                                      1. Викладіть картоплю у форму для запікання або на пергамент. Запікайте при температурі 180°C приблизно 25–30 хвилин, доки сир не стане золотистим, а яйце - запеченим.

                                                          6. Подавайте гарячими, прикрасивши зеленню.

                                                        Алла Кіосак

                                                        ЛайфхакиПублікаціїКулінар
                                                        Тварини