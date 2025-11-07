5 необычных блюд из картофеля, которые удивят вкусом: от тортильи до запеченного "Сюрприза"
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом. Картофель – привычный ингредиент на нашем столе, но он может стать настоящей звездой кулинарии! От хрустящей тыквенно-картофельной закуски до картофельных сюрпризов с перепелиным яйцом и сыром Бри. Эти рецепты превратят простой картофель в праздничное, ароматное и необычное блюдо, которое удивит семью и гостей. Эту подборку представляет УНН для тех, кто ценит простые, но эффектные рецепты дома.
1. Итальянская тортилья из картофеля
Ингредиенты:
Картофель – 2 шт.
Яйцо куриное – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Сливочное масло – 10 г
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Специи – по желанию (приправа для картофеля, паприка или итальянские травы)
Дополнительно можно добавить колбаски, лук или любимые овощи.
Приготовление:
- Картофель помойте, очистите и натрите на мелкой терке. Чеснок также очистите и натрите или измельчите.
- В миске с картофелем и чесноком выбейте яйцо. Добавьте соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте, смесь должна быть немного жидковатой за счет картофельного сока.
- Разогрейте сливочное масло на сковороде. Ложкой выложите картофельную массу, разровняйте ее по поверхности, чтобы образовался ровный слой.
- Жарьте на среднем огне 5-7 минут до появления румяной корочки. Осторожно переверните тортилью лопаткой и обжарьте с другой стороны до готовности.
- Подавайте горячей, со сметаной, овощами или просто так. Идеально на завтрак или легкий ужин!
2. Картофельное печенье
Ингредиенты:
Пшеничная мука – 500 г
Разрыхлитель (порошок для выпечки) – 1,5 ч. ложки
Картофельное пюре – 200 г
Смалец – 120 г
Сахар – 180 г
Ванильный сахар – 1,5 ч. ложки
Куриное яйцо – 1 шт.
Приготовление:
- В большой миске смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте картофельное пюре, смалец, сахар, ванильный сахар и яйцо.
- Хорошо вымесите тесто до однородной, мягкой консистенции.
- Раскатайте тесто скалкой в пласт толщиной примерно 0,5 см. С помощью формочек вырежьте печенье желаемой формы.
- Выложите печенье на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Выпекайте при температуре 180°C в течение 10–15 минут, до легкого золотистого цвета.
- Готовое горячее печенье обваляйте в ванильном сахаре для дополнительного аромата.
3. Картофель и тыква с куркумой
Ингредиенты:
Картофель – по вкусу (примерно 3-4 шт.)
Тыква – 300–400 г
Панировочные сухари – 3-4 ст. ложки
Куркума – ½ ч. ложки
Перец чили – по вкусу
Соль – по вкусу
Масло – для жарки
Приготовление:
- Картофель отварите в мундире до готовности, охладите и разрежьте на 4 части. Тыкву очистите и нарежьте средними кубиками.
- В глубокой миске смешайте панировочные сухари, куркуму, перец чили и соль.
- Каждый кусочек картофеля и тыквы обваляйте в приготовленной смеси, чтобы овощи равномерно покрылись ароматной панировкой.
- На сковороде разогрейте масло. Обжаривайте овощи на среднем огне до золотистой, хрустящей корочки со всех сторон.
- Подавайте горячими – как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, рыбе или салату.
4. Запеченный картофель с сыром Бри
Ингредиенты:
Картофель (крупный) – 5 шт.
Сыр Бри – 200 г
Лук-порей – 1 шт. (можно заменить обычным репчатым)
Сливочное масло – 60 г
Молоко – 150 г
Чеснок – 1-2 зубчика
Прованские травы – 1 ч. ложка
Соль – по вкусу
Черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
- Картофель хорошо помойте и отварите в мундире до полуготовности. Затем очистите и нарежьте кружочками или ломтиками.
- Лук-порей нарежьте кольцами (или мелко измельчите репчатый). Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками. Сыр Бри нарежьте небольшими кусочками.
- В смазанную маслом форму для запекания выложите половину картофеля. Сверху распределите половину лука, чеснока, сыра Бри и кусочки сливочного масла. Посолите и поперчите.
- Повторите слои еще раз с остальными ингредиентами.
- Смешайте молоко с прованскими травами и слегка вылейте в форму.
- Поставьте в разогретую до 190°C духовку на 45 минут, пока картофель не станет мягким, а верх – аппетитно золотистым.
- Подавайте горячим, украсив свежими травами или кусочком сыра.
5. Картофель запеченный "Сюрприз"
Ингредиенты (на 5 порций):
Картофель (отварной) – 5 шт.
Яйца перепелиные – 5 шт.
Сыр твердый – 50 г
Соль – по вкусу
Черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
- Отварите картофель в мундире до готовности. Дайте ему немного остыть, очистите. Если картофель крупный — разрежьте пополам.
- С помощью чайной ложки аккуратно удалите серединку из каждой картофелины, образуя углубление.
- В каждое углубление вбейте по одному перепелиному яйцу. Посолите и поперчите по вкусу.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке и посыпьте им каждую картофелину.
- Выложите картофель в форму для запекания или на пергамент. Запекайте при температуре 180°C примерно 25–30 минут, пока сыр не станет золотистым, а яйцо – запеченным.
6. Подавайте горячими, украсив зеленью.