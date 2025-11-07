ukenru
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
5 необычных блюд из картофеля, которые удивят вкусом: от тортильи до запеченного "Сюрприза"13:34 • 420 просмотра
5 необычных блюд из картофеля, которые удивят вкусом: от тортильи до запеченного "Сюрприза"

Киев • УНН

Представлено пять оригинальных рецептов блюд из картофеля, которые превратят привычный ингредиент в праздничное блюдо. Среди них итальянская тортилья, картофельное печенье, тыквенно-картофельная закуска, запеченный картофель с сыром Бри и картофель "Сюрприз" с перепелиным яйцом.

5 необычных блюд из картофеля, которые удивят вкусом: от тортильи до запеченного "Сюрприза"

Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом. Картофель – привычный ингредиент на нашем столе, но он может стать настоящей звездой кулинарии! От хрустящей тыквенно-картофельной закуски до картофельных сюрпризов с перепелиным яйцом и сыром Бри. Эти рецепты превратят простой картофель в праздничное, ароматное и необычное блюдо, которое удивит семью и гостей. Эту подборку представляет УНН для тех, кто ценит простые, но эффектные рецепты дома.

1. Итальянская тортилья из картофеля

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Яйцо куриное – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Сливочное масло – 10 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Специи – по желанию (приправа для картофеля, паприка или итальянские травы)

Дополнительно можно добавить колбаски, лук или любимые овощи.

Приготовление:

  1. Картофель помойте, очистите и натрите на мелкой терке. Чеснок также очистите и натрите или измельчите.
    1. В миске с картофелем и чесноком выбейте яйцо. Добавьте соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте, смесь должна быть немного жидковатой за счет картофельного сока.
      1. Разогрейте сливочное масло на сковороде. Ложкой выложите картофельную массу, разровняйте ее по поверхности, чтобы образовался ровный слой.
        1. Жарьте на среднем огне 5-7 минут до появления румяной корочки. Осторожно переверните тортилью лопаткой и обжарьте с другой стороны до готовности.
          1. Подавайте горячей, со сметаной, овощами или просто так. Идеально на завтрак или легкий ужин!

            2. Картофельное печенье 

            Ингредиенты:

            Пшеничная мука – 500 г

            Разрыхлитель (порошок для выпечки) – 1,5 ч. ложки

            Картофельное пюре – 200 г

            Смалец – 120 г

            Сахар – 180 г

            Ванильный сахар – 1,5 ч. ложки

            Куриное яйцо – 1 шт.

            Приготовление:

            1. В большой миске смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте картофельное пюре, смалец, сахар, ванильный сахар и яйцо.
              1. Хорошо вымесите тесто до однородной, мягкой консистенции.
                1. Раскатайте тесто скалкой в пласт толщиной примерно 0,5 см. С помощью формочек вырежьте печенье желаемой формы.
                  1. Выложите печенье на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Выпекайте при температуре 180°C в течение 10–15 минут, до легкого золотистого цвета.
                    1.  Готовое горячее печенье обваляйте в ванильном сахаре для дополнительного аромата.

                      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обеда

                      3. Картофель и тыква с куркумой 

                      Ингредиенты:

                      Картофель – по вкусу (примерно 3-4 шт.)

                      Тыква – 300–400 г

                      Панировочные сухари – 3-4 ст. ложки

                      Куркума – ½ ч. ложки

                      Перец чили – по вкусу

                      Соль – по вкусу

                      Масло – для жарки

                      Приготовление:

                      1.  Картофель отварите в мундире до готовности, охладите и разрежьте на 4 части. Тыкву очистите и нарежьте средними кубиками.
                        1. В глубокой миске смешайте панировочные сухари, куркуму, перец чили и соль.
                          1. Каждый кусочек картофеля и тыквы обваляйте в приготовленной смеси, чтобы овощи равномерно покрылись ароматной панировкой.
                            1. На сковороде разогрейте масло. Обжаривайте овощи на среднем огне до золотистой, хрустящей корочки со всех сторон.
                              1.  Подавайте горячими – как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, рыбе или салату.

                                4. Запеченный картофель с сыром Бри 

                                Ингредиенты:

                                Картофель (крупный) – 5 шт.

                                Сыр Бри – 200 г

                                Лук-порей – 1 шт. (можно заменить обычным репчатым)

                                Сливочное масло – 60 г

                                Молоко – 150 г

                                Чеснок – 1-2 зубчика

                                Прованские травы – 1 ч. ложка

                                Соль – по вкусу

                                Черный молотый перец – по вкусу

                                Приготовление:

                                1. Картофель хорошо помойте и отварите в мундире до полуготовности. Затем очистите и нарежьте кружочками или ломтиками.
                                  1. Лук-порей нарежьте кольцами (или мелко измельчите репчатый). Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками. Сыр Бри нарежьте небольшими кусочками.
                                    1. В смазанную маслом форму для запекания выложите половину картофеля. Сверху распределите половину лука, чеснока, сыра Бри и кусочки сливочного масла. Посолите и поперчите.
                                      1.  Повторите слои еще раз с остальными ингредиентами.
                                        1. Смешайте молоко с прованскими травами и слегка вылейте в форму.
                                          1. Поставьте в разогретую до 190°C духовку на 45 минут, пока картофель не станет мягким, а верх – аппетитно золотистым.
                                            1.  Подавайте горячим, украсив свежими травами или кусочком сыра.

                                              5. Картофель запеченный "Сюрприз" 

                                              Ингредиенты (на 5 порций):

                                              Картофель (отварной) – 5 шт.

                                              Яйца перепелиные – 5 шт.

                                              Сыр твердый – 50 г

                                              Соль – по вкусу

                                              Черный молотый перец – по вкусу

                                              Приготовление:

                                              1. Отварите картофель в мундире до готовности. Дайте ему немного остыть, очистите. Если картофель крупный — разрежьте пополам.
                                                1.  С помощью чайной ложки аккуратно удалите серединку из каждой картофелины, образуя углубление.
                                                  1. В каждое углубление вбейте по одному перепелиному яйцу. Посолите и поперчите по вкусу.
                                                    1. Твердый сыр натрите на мелкой терке и посыпьте им каждую картофелину.
                                                      1. Выложите картофель в форму для запекания или на пергамент. Запекайте при температуре 180°C примерно 25–30 минут, пока сыр не станет золотистым, а яйцо – запеченным.

                                                              6. Подавайте горячими, украсив зеленью.

                                                        Алла Киосак

