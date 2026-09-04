Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого раза

Хрустящие, пикантные или пряные? УНН собрал для вас топ-5 рецептов домашних заготовок из огурцов, которые можно приготовить на зиму.

Какие огурцы лучше всего брать для консервации

Для домашних заготовок лучше использовать молодые, слегка недозрелые огурцы. Они имеют более нежную текстуру и хорошо подходят для маринования. Огурцы для консервации делят по размеру: самые маленькие, длиной 3–5 см, называют пикулями, плоды 5–9 см — корнишонами, а огурцы от 9 до 12 см считаются зеленцами. Собранные огурцы желательно перерабатывать как можно быстрее. Перед консервированием их нужно перебрать, убрать повреждённые или мягкие плоды и рассортировать по размеру. Большие и маленькие огурцы лучше не смешивать в одной банке. Для заготовок также можно использовать первый урожай с куста, поскольку такие огурцы особенно хорошо подходят для домашней консервации.

Топ-5 лучших рецептов консервированных огурцов

Классические маринованные огурцы

Ингредиенты:

вода — 1 л;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус 6% — 2 ст. л. или уксус 9% примерно 1,5 ст. л.;

огурцы — количество зависит от объёма банок;

укроп — 1–2 зонтика;

чеснок - 2–3 зубчика;

хрен — кусочек корня или 1 лист;

чёрный перец горошком — несколько штук;

листья смородины или вишни — по желанию.

Приготовление

Огурцы хорошо вымойте и оставьте в холодной воде на 3–4 часа.

На дно подготовленных банок выложите часть укропа, чеснок, хрен и перец.

Наполните банки огурцами, располагая их как можно плотнее.

Залейте огурцы кипятком, накройте крышками и оставьте примерно на 10 минут.

Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар и доведите до кипения.

В конце влейте уксус.

Залейте огурцы горячим маринадом до самого верха банок.

Закройте банки крышками, оставьте остывать, после чего перенесите в прохладное тёмное место.

Огурцы с чесноком

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг;

вода — 500 мл;

сахар — 100 г;

соль — 1 ст. л.;

уксус 9% — 100 мл;

чеснок - 3 зубчика.

Приготовление

Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль и уксус.

Доведите смесь до кипения, после чего оставьте остыть.

В стерилизованную банку положите огурцы и чеснок.

Залейте содержимое охлаждённым маринадом и накройте стерилизованной крышкой.

На дно большой кастрюли положите полотенце, поставьте банку и налейте воду до её плечиков.

После закипания воды стерилизуйте банку 10–15 минут.

Достаньте банку, закрутите крышкой, укутайте и оставьте до полного остывания.

Огурцы с горчицей

Ингредиенты:

огурцы -1,5–2 кг;

вода — 2 л;

зонтики укропа — 1–2 шт.;

листья дуба — 1–2 шт.;

листья вишни — 2 шт.;

листья хрена - 1–2 шт.;

лавровый лист — 2–3 шт.;

чёрный перец горошком — 5–7 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

гвоздика — по вкусу;

перец чили — 1 шт.;

соль — 4 ст. л.;

горчица — 2 ст. л.

Приготовление

На дно трёхлитровой банки положите укроп, листья дуба, вишни и хрена, лавровый лист, перец и гвоздику.

Добавьте чеснок и острый перец, после чего наполните банку огурцами.

Воду перелейте в кастрюлю, всыпьте соль и кипятите до полного растворения.

Залейте огурцы горячим рассолом, накройте банку крышкой и оставьте остывать при комнатной температуре.

Через два дня добавьте горчицу, закройте банку и хорошо встряхните её. Оставьте ещё на 6 часов.

Перелейте рассол в кастрюлю и кипятите примерно 5 минут.

Снова залейте им огурцы.

Закрутите банки крышками.

Огурцы с чесноком в масляном маринаде

Ингредиенты:

огурцы — 4 кг;

сахар — 1 стакан;

уксус 9% — 1 стакан;

масло — 1 стакан;

чёрный молотый перец — 1 ст. л.;

соль — 2 ст. л.;

чеснок — 3 головки.

Приготовление

Вымойте огурцы и срежьте кончики.

Каждый огурец разрежьте вдоль на четыре части.

Чеснок натрите или мелко измельчите.

Отдельно смешайте сахар, уксус, масло, соль и перец. Маринад не нужно варить.

Соедините огурцы с чесноком и маринадом.

Оставьте смесь в холодном месте минимум на 7 часов, желательно на ночь.

Разложите огурцы по банкам и залейте образовавшейся жидкостью.

Банки стерилизуйте 10 минут и закрутите.

Острые кисло-сладкие огурцы с кунжутом

Ингредиенты:

огурцы — 2,5 кг;

нейодированная соль — 2,5 ст. л.;

сахар — 3,5 ст. л.;

кунжут — 70 г;

чеснок — 7 зубчиков;

красный острый перец — 3 шт.;

сладкая паприка — 2 ст. л.;

масло без запаха — 10 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

уксусная эссенция — 1 ч. л.

Приготовление

Огурцы вымойте, вытрите насухо, отрежьте кончики и нарежьте брусочками примерно 5 мм толщиной и до 2,5 см длиной.

Добавьте соль, перемешайте и оставьте на 40 минут -1 час. Время от времени перемешивайте.

Хорошо отожмите огурцы и переложите их в другую емкость.

Кунжут обжарьте на сухой сковороде.

Чеснок измельчите и добавьте к огурцам.

Острый перец разотрите или нарежьте тонкими кольцами.

Добавьте к огурцам перец, кунжут, паприку, соевый соус и сахар.

Влейте уксусную эссенцию и все перемешайте.

Масло прокалите и сразу влейте к огурцам, после чего снова перемешайте.

Часть можно оставить для употребления без стерилизации — ее нужно поставить в холодильник.

Остальное разложите в стерилизованные банки, прикройте крышками и стерилизуйте после закипания воды 30 минут для банок объемом 0,5 л.

Закрутите банки и храните в подвале или кладовой.

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