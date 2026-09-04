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Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разу

Київ • УНН

 • 618 перегляди

УНН пропонує добірку з п’яти рецептів домашніх огіркових закруток: маринованих, часникових, гірчичних, олійних і гострих із кунжутом.

Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разу

Хрусткі, пікантні чи пряні? УНН зібрав для вас топ-5 рецептів домашніх закруток з огірків, які можна приготувати на зиму.

Які огірки найкраще брати для консервації

Для домашніх заготовок краще використовувати молоді, трохи недостиглі огірки. Вони мають ніжнішу текстуру та добре підходять для маринування. Огірки для консервації поділяють за розміром: найменші, довжиною 3-5 см, називають пікулями, плоди 5-9 см - корнішонами, а огірки від 9 до 12 см вважаються зеленцями. Зібрані огірки бажано переробляти якомога швидше. Перед консервуванням їх потрібно перебрати, прибрати пошкоджені або м’які плоди й розкласти за розміром. Великі та маленькі огірки краще не змішувати в одній банці. Для закруток також можна використати перший урожай із куща, бо такі огірки особливо добре підходять для домашньої консервації.

Топ-5 найкращих рецептів консервованих огірків

Класичні мариновані огірки

Інгредієнти:

  • вода - 1 л;
    • сіль - 2 ст. л.;
      • цукор - 2 ст. л.;
        • оцет 6% - 2 ст. л. або оцет 9% приблизно 1,5 ст. л.;
          • огірки - кількість залежить від об’єму банок;
            • кріп - 1-2 парасольки;
              • часник -  2-3 зубчики;
                • хрін -шматочок кореня або 1 листок;
                  • чорний перець горошком - кілька штук;
                    • листя смородини або вишні - за бажанням.

                      Приготування

                      Огірки добре вимийте та залиште у холодній воді на 3–4 години.

                      На дно підготовлених банок викладіть частину кропу, часник, хрін і перець.

                      Наповніть банки огірками, розташовуючи їх якомога щільніше.

                      Залийте огірки окропом, накрийте кришками та залиште приблизно на 10 хвилин.

                      Злийте воду в каструлю, додайте сіль і цукор та доведіть до кипіння.

                      Наприкінці влийте оцет.

                      Залийте гарячим маринадом огірки до самого верху банок.

                      Закрийте банки кришками, залиште охолоджуватися, після чого перенесіть у прохолодне темне місце.

                      Огірки з часником

                      Інгредієнти:

                      • огірки - 1 кг;
                        • вода - 500 мл;
                          • цукор - 100 г;
                            • сіль - 1 ст. л.;
                              • оцет 9% - 100 мл;
                                • часник -  3 зубчики.

                                  Приготування

                                  Налийте воду в каструлю, додайте цукор, сіль та оцет.

                                  Доведіть суміш до кипіння, після чого залиште охолонути.

                                  У стерилізовану банку покладіть огірки та часник.

                                  Залийте вміст охолодженим маринадом і накрийте стерилізованою кришкою.

                                  На дно великої каструлі покладіть рушник, поставте банку та налийте воду до її плічок.

                                  Після закипання води стерилізуйте банку 10–15 хвилин.

                                  Дістаньте банку, закрутіть кришкою, укутайте та залиште до повного охолодження.

                                  Огірки з гірчицею

                                  Інгредієнти:

                                  • огірки -1,5–2 кг;
                                    • вода - 2 л;
                                      • парасольки кропу - 1-2 шт.;
                                        • листя дуба - 1-2 шт.;
                                          • листя вишні - 2 шт.;
                                            • листя хрону -  1-2 шт.;
                                              • лавровий лист - 2-3 шт.;
                                                • чорний перець горошком - 5-7 шт.;
                                                  • часник - 3 зубчики;
                                                    • гвоздика - за смаком;
                                                      • перець чилі - 1 шт.;
                                                        • сіль - 4 ст. л.;
                                                          • гірчиця - 2 ст. л.

                                                            Приготування

                                                            На дно трилітрової банки покладіть кріп, листя дуба, вишні та хрону, лавровий лист, перець і гвоздику.

                                                            Додайте часник і гострий перець, після чого наповніть банку огірками.

                                                            Воду перелийте в каструлю, всипте сіль і кип’ятіть до повного розчинення.

                                                            Залийте огірки гарячим розсолом, накрийте банку кришкою та залиште охолоджуватися при кімнатній температурі.

                                                            Через два дні додайте гірчицю, закрийте банку та добре струсіть її. Залиште ще на 6 годин.

                                                            Перелийте розсіл у каструлю та кип’ятіть приблизно 5 хвилин.

                                                            Знову залийте ним огірки.

                                                            Закрутіть банки кришками.

                                                            Огірки з часником в олійному маринаді

                                                            Інгредієнти:

                                                            • огірки - 4 кг;
                                                              • цукор - 1 склянка;
                                                                • оцет 9% - 1 склянка;
                                                                  • олія - 1 склянка;
                                                                    • чорний мелений перець - 1 ст. л.;
                                                                      • сіль - 2 ст. л.;
                                                                        • часник - 3 головки.

                                                                          Приготування

                                                                          Вимийте огірки та зріжте кінчики.

                                                                          Кожен огірок розріжте вздовж на чотири частини.

                                                                          Часник натріть або дрібно подрібніть.

                                                                          Окремо змішайте цукор, оцет, олію, сіль і перець. Маринад не потрібно варити.

                                                                          З'єднайте огірки з часником і маринадом.

                                                                          Залиште суміш у холодному місці щонайменше на 7 годин, бажано на ніч.

                                                                          Розкладіть огірки по банках та залийте рідиною, яка утворилася.

                                                                          Банки стерилізуйте 10 хвилин і закрутіть.

                                                                          Гострі кисло-солодкі огірки з кунжутом

                                                                          Інгредієнти:

                                                                          • огірки - 2,5 кг;
                                                                            • нейодована сіль - 2,5 ст. л.;
                                                                              • цукор - 3,5 ст. л.;
                                                                                • кунжут - 70 г;
                                                                                  • часник - 7 зубчиків;
                                                                                    • червоний гострий перець - 3 шт.;
                                                                                      • солодка паприка - 2 ст. л.;
                                                                                        • олія без запаху - 10 ст. л.;
                                                                                          • соєвий соус - 2 ст. л.;
                                                                                            • оцтова есенція - 1 ч. л.

                                                                                              Приготування

                                                                                              Огірки вимийте, витріть насухо, відріжте кінчики та наріжте брусочками приблизно 5 мм завтовшки й до 2,5 см завдовжки.

                                                                                              Додайте сіль, перемішайте та залиште на 40 хвилин -1 годину. Час від часу перемішуйте.

                                                                                              Добре відтисніть огірки та перекладіть їх в іншу ємність.

                                                                                              Кунжут обсмажте на сухій сковороді.

                                                                                              Часник подрібніть і додайте до огірків.

                                                                                              Гострий перець розітріть або наріжте тонкими кільцями.

                                                                                              Додайте до огірків перець, кунжут, паприку, соєвий соус і цукор.

                                                                                              Влийте оцтову есенцію та все перемішайте.

                                                                                              Олію прожарте і відразу влийте до огірків, після чого знову перемішайте.

                                                                                              Частину можна залишити для споживання без стерилізації -її потрібно поставити в холодильник.

                                                                                              Решту розкладіть у стерилізовані банки, прикрийте кришками та стерилізуйте після закипання води 30 хвилин для банок об’ємом 0,5 л.

                                                                                              Закрутіть банки та зберігайте в підвалі або коморі.

                                                                                              Що приготувати з огірків: 5 ідей на кожен день20.05.25, 14:42 • 4195 переглядiв

                                                                                              Алла Кіосак

                                                                                              ЛайфхакиПублікаціїКулінар