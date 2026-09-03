Идеи заготовок для ароматных чаёв на зиму

$44.610.1551.640.11
ukenru
05:49 • 10766 просмотра
рф атаковала 163 дронами, до половины - реактивные: как отработала ПВО и ситуация по регионам
04:17 • 15305 просмотра
Ночная атака на Одессу: число раненых возросло до 17Photo
2 сентября, 23:40 • 20565 просмотра
Ночная атака РФ на Одессу: 8 человек ранены
2 сентября, 23:02 • 19902 просмотра
Новая кампания США против Ирана не продлится слишком долго — Трамп
2 сентября, 19:20 • 25160 просмотра
Инцидент между СБУ и ГУР — в сети распространяется видео стрельбыVideo
2 сентября, 18:45 • 30106 просмотра
Цены на продукты в Украине могут вырасти из-за проблем с логистикой, но дефицита нет
2 сентября, 17:41 • 31790 просмотра
Стрелять можно только в оккупантов — Зеленский назвал инцидент между СБУ и ГУР позорным, требует кадровых решений
2 сентября, 15:19 • 34220 просмотра
В Киеве во время желтого уровня тревоги будет работать «зеленая» ветка метро, комендантский час сократят — Зеленский
2 сентября, 14:10 • 43055 просмотра
В Украине введут желтый и красный уровни воздушной тревоги: что они будут означать
Эксклюзив
2 сентября, 12:26 • 71271 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.7м/с
51%
749мм
Популярные новости
На ВОТ Запорожья 1 сентября для детей провели занятие о "терроризме" и "экстремизме" — ЦНС3 сентября, 00:13 • 8220 просмотра
Росавиация назвала предупреждение Украины об опасности воздушного пространства РФ нелегитимным3 сентября, 00:46 • 10006 просмотра
Второй по мощности НПЗ России полностью остановил переработку после атаки БПЛА — СМИ02:29 • 7970 просмотра
Что празднуют 3 сентября в Украине и мире03:00 • 7304 просмотра
Путин пытается компенсировать отсутствие побед на фронте выдуманной географией — ЦПД03:32 • 3564 просмотра
публикации
Идеи заготовок для ароматных чаёв на зимуPhoto07:14 • 2464 просмотра
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку2 сентября, 14:28 • 55142 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Эксклюзив
2 сентября, 12:26 • 71271 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят2 сентября, 12:20 • 62879 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
Эксклюзив
2 сентября, 10:20 • 58209 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Сергей Лысак
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Крым
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Вокруг «Джентльменов» ходят слухи о кастинге Меган Маркл — что говорят звёзды сериалаVideo07:08 • 1730 просмотра
Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBOVideo2 сентября, 16:24 • 34810 просмотра
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 52771 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 48467 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 53713 просмотра
Актуальное
Сериал
Фильм
Шахед-136
Техника
MIM-104 Patriot

Идеи заготовок для ароматных чаёв на зиму

Киев • УНН

 • 2454 просмотра

Листья, фрукты и ягоды можно сушить, ферментировать или замораживать для зимних чаёв. Подборка рецептов содержит яблочные чипсы и ароматные чайные кубики.

Идеи заготовок для ароматных чаёв на зиму

Зимой наслаждаться горячим и ароматным чаем из летних фруктов и ягод — возможно, однако об этом стоит позаботиться ещё в тёплое время года. Подробнее о том, как быстро сделать вкусные заготовки для зимнего чаепития, расскажет УНН.

Детали

Листья малины, чёрной смородины, вишни, яблони, груши, сливы, абрикоса, липы, рябины, берёзы и некоторых других растений можно высушить или ферментировать. Однако именно ферментация меняет вкус и вид заготовки. Такой чай становится темнее и приобретает более насыщенный аромат, а для смесей можно комбинировать разные виды листьев. Один из вариантов — сочетание малины, чёрной смородины и вишни. Вместе с тем не все листья стоит ферментировать. Например, мяту лучше сушить обычным способом, поскольку она и без ферментации обладает выраженным ароматом. Кстати, сезон сбора листьев также влияет на будущий напиток. Собранные весной листья становятся нежнее, тогда как собранные летом — более сочными и грубыми, а чай из них получается более ярким по вкусу.

Фрукты можно превратить в добавку к чаю

Ещё один способ разнообразить домашние чаепития — фруктовые и ягодные чипсы. Их можно есть отдельно, добавлять в обычный чай или просто заливать горячей водой. Для таких заготовок подходят сушилка для овощей и фруктов или обычная духовка. Время приготовления зависит от продукта и от того, какой консистенции вы хотите достичь. Например, груши сушат 8-10 часов при 80 °C, половинки персиков и абрикосов — около 12 часов при 60 °C, а ягоды нужно сушить  24 часа при 60 °C. Фруктовые чипсы лучше хранить после полного охлаждения в стеклянных или жестяных банках либо бумажных пакетах.

Замороженный чай

Для замороженных заготовок ягоды, фрукты, зелень и другие ингредиенты измельчают, смешивают и раскладывают в формы для льда или небольшие силиконовые формочки.

Такой способ позволяет сразу сделать небольшие порции. Замороженную смесь затем можно добавлять в чашку с кипятком или уже заваренным чаем. Для основы используют, в частности, облепиху, смородину, малину, чернику и клубнику. К ним добавляют лимон, апельсин, имбирь, мяту, розмарин и специи. Готовые кубики после заморозки можно переложить в пакет или контейнер и хранить в морозилке.

Рецепты домашних заготовок для чая:

Ферментированный чай из малины, смородины и вишни

Ингредиенты:

  • листья малины;
    • листья чёрной смородины;
      • листья вишни.

        Приготовление:

        1. Листья вымойте, просушите, заморозьте, а затем разморозьте при комнатной температуре.После этого они станут мягче, и их будет легче пропустить через мясорубку.

        2. Перекрученную через мясорубку массу хорошо утрамбуйте в ёмкости и накройте влажной тканью. Для ферментации нужна температура выше 25 °C. Следите, чтобы ткань не высыхала.

        3. Через несколько часов, когда аромат массы станет сильнее, переходите к сушке. 4.Сначала поставьте заготовку в духовку, разогретую до 100 °C, на час-полтора. Затем уменьшите температуру до 50 °C и сушите до полного высыхания, периодически перемешивая.

        Яблочные чипсы с корицей для полезных снеков и чая

        Ингредиенты:

        • 10 яблок;
          • 2 ч. л. корицы;
            • 0,5 ч. л. мускатного ореха.

              Приготовление:

              1. Яблоки вымойте, высушите и нарежьте тонкими дольками. Бумагу для выпечки посыпьте корицей и мускатным орехом, после чего разложите яблоки в один слой.

              3. Сушите их в разогретой до 80-100 °C духовке примерно час. Когда яблоки начнут сморщиваться, переверните их и продолжайте сушку.

              4. Чипсы станут хрустящими после охлаждения. При желании их также можно залить кипятком, чтобы получить яблочный чай.

              Облепиховый чай

              Ингредиенты:

              • 1 кг облепихи;
                • 100 г сахара;
                  • 100 г мёда.

                    Приготовление:

                    1. Чистые сухие ягоды измельчите до состояния пюре.

                    2. Разложите массу в формы для льда и заморозьте.

                    3. После этого переложите готовые кубики в зип-пакеты и храните в морозилке. Для приготовления напитка достаточно добавить один или несколько кубиков в чашку с кипятком или заваренным листовым чаем.

                    Имбирно-лимонный чай с мёдом

                    Ингредиенты:

                    • 100 г корня имбиря;
                      • 100 г мёда;
                        • половина лимона.

                          Приготовление:

                          1. Лимон обдайте кипятком и удалите косточки. 

                          2. Имбирь и лимон вместе с кожурой пропустите через мясорубку.

                          3. Смешайте массу с мёдом и разложите по формочкам для льда. Поставьте в морозильную камеру.

                          Облепиха с апельсином и мятой

                          Ингредиенты:

                          • 300 г облепихи;
                            • 1 апельсин;
                              • 2 веточки мяты.

                                Приготовление:

                                1. Мяту промойте и оборвите листочки. Облепиху также промойте, из апельсина удалите косточки.

                                2. Измельчите всё блендером до однородной массы и разложите по формочкам для льда. 3.Заморозьте смесь.

                                Смородиновый чай в кубиках

                                Ингредиенты:

                                • 500 г смородины;
                                  • 10 ст. л. сахара или мёда;
                                    • 1,5-2 лимона;
                                      • 150 мл воды.

                                        Приготовление:

                                        1. Лимоны ошпарьте кипятком, удалите косточки, нарежьте и разложите по формочкам.

                                        2. Смородину взбейте блендером с сахаром и водой. Смешайте с лимонной заготовкой и разложите по формочкам.

                                        3. Заморозьте смесь.

                                        Клубничный чай с розмарином

                                        Ингредиенты:

                                        • 300 г клубники;
                                          • 50 мл воды;
                                            • 1 веточка розмарина;
                                              • половина лимона.

                                                Приготовление:

                                                1. В формочки разложите листочки розмарина и кусочки лимона. 

                                                2. Клубнику взбейте блендером с водой.

                                                3. Полученную массу разлейте по формочкам и заморозьте. Вместо воды можно использовать крепкий чёрный или зелёный чай.

                                                Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для дома09.07.26, 18:23 • 108557 просмотров

                                                Алла Киосак

                                                ЛайфхакипубликацииКулинар