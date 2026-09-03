Идеи заготовок для ароматных чаёв на зиму
Киев • УНН
Листья, фрукты и ягоды можно сушить, ферментировать или замораживать для зимних чаёв. Подборка рецептов содержит яблочные чипсы и ароматные чайные кубики.
Зимой наслаждаться горячим и ароматным чаем из летних фруктов и ягод — возможно, однако об этом стоит позаботиться ещё в тёплое время года. Подробнее о том, как быстро сделать вкусные заготовки для зимнего чаепития, расскажет УНН.
Детали
Листья малины, чёрной смородины, вишни, яблони, груши, сливы, абрикоса, липы, рябины, берёзы и некоторых других растений можно высушить или ферментировать. Однако именно ферментация меняет вкус и вид заготовки. Такой чай становится темнее и приобретает более насыщенный аромат, а для смесей можно комбинировать разные виды листьев. Один из вариантов — сочетание малины, чёрной смородины и вишни. Вместе с тем не все листья стоит ферментировать. Например, мяту лучше сушить обычным способом, поскольку она и без ферментации обладает выраженным ароматом. Кстати, сезон сбора листьев также влияет на будущий напиток. Собранные весной листья становятся нежнее, тогда как собранные летом — более сочными и грубыми, а чай из них получается более ярким по вкусу.
Фрукты можно превратить в добавку к чаю
Ещё один способ разнообразить домашние чаепития — фруктовые и ягодные чипсы. Их можно есть отдельно, добавлять в обычный чай или просто заливать горячей водой. Для таких заготовок подходят сушилка для овощей и фруктов или обычная духовка. Время приготовления зависит от продукта и от того, какой консистенции вы хотите достичь. Например, груши сушат 8-10 часов при 80 °C, половинки персиков и абрикосов — около 12 часов при 60 °C, а ягоды нужно сушить 24 часа при 60 °C. Фруктовые чипсы лучше хранить после полного охлаждения в стеклянных или жестяных банках либо бумажных пакетах.
Замороженный чай
Для замороженных заготовок ягоды, фрукты, зелень и другие ингредиенты измельчают, смешивают и раскладывают в формы для льда или небольшие силиконовые формочки.
Такой способ позволяет сразу сделать небольшие порции. Замороженную смесь затем можно добавлять в чашку с кипятком или уже заваренным чаем. Для основы используют, в частности, облепиху, смородину, малину, чернику и клубнику. К ним добавляют лимон, апельсин, имбирь, мяту, розмарин и специи. Готовые кубики после заморозки можно переложить в пакет или контейнер и хранить в морозилке.
Рецепты домашних заготовок для чая:
Ферментированный чай из малины, смородины и вишни
Ингредиенты:
- листья малины;
- листья чёрной смородины;
- листья вишни.
Приготовление:
1. Листья вымойте, просушите, заморозьте, а затем разморозьте при комнатной температуре.После этого они станут мягче, и их будет легче пропустить через мясорубку.
2. Перекрученную через мясорубку массу хорошо утрамбуйте в ёмкости и накройте влажной тканью. Для ферментации нужна температура выше 25 °C. Следите, чтобы ткань не высыхала.
3. Через несколько часов, когда аромат массы станет сильнее, переходите к сушке. 4.Сначала поставьте заготовку в духовку, разогретую до 100 °C, на час-полтора. Затем уменьшите температуру до 50 °C и сушите до полного высыхания, периодически перемешивая.
Яблочные чипсы с корицей для полезных снеков и чая
Ингредиенты:
- 10 яблок;
- 2 ч. л. корицы;
- 0,5 ч. л. мускатного ореха.
Приготовление:
1. Яблоки вымойте, высушите и нарежьте тонкими дольками. Бумагу для выпечки посыпьте корицей и мускатным орехом, после чего разложите яблоки в один слой.
3. Сушите их в разогретой до 80-100 °C духовке примерно час. Когда яблоки начнут сморщиваться, переверните их и продолжайте сушку.
4. Чипсы станут хрустящими после охлаждения. При желании их также можно залить кипятком, чтобы получить яблочный чай.
Облепиховый чай
Ингредиенты:
- 1 кг облепихи;
- 100 г сахара;
- 100 г мёда.
Приготовление:
1. Чистые сухие ягоды измельчите до состояния пюре.
2. Разложите массу в формы для льда и заморозьте.
3. После этого переложите готовые кубики в зип-пакеты и храните в морозилке. Для приготовления напитка достаточно добавить один или несколько кубиков в чашку с кипятком или заваренным листовым чаем.
Имбирно-лимонный чай с мёдом
Ингредиенты:
- 100 г корня имбиря;
- 100 г мёда;
- половина лимона.
Приготовление:
1. Лимон обдайте кипятком и удалите косточки.
2. Имбирь и лимон вместе с кожурой пропустите через мясорубку.
3. Смешайте массу с мёдом и разложите по формочкам для льда. Поставьте в морозильную камеру.
Облепиха с апельсином и мятой
Ингредиенты:
- 300 г облепихи;
- 1 апельсин;
- 2 веточки мяты.
Приготовление:
1. Мяту промойте и оборвите листочки. Облепиху также промойте, из апельсина удалите косточки.
2. Измельчите всё блендером до однородной массы и разложите по формочкам для льда. 3.Заморозьте смесь.
Смородиновый чай в кубиках
Ингредиенты:
- 500 г смородины;
- 10 ст. л. сахара или мёда;
- 1,5-2 лимона;
- 150 мл воды.
Приготовление:
1. Лимоны ошпарьте кипятком, удалите косточки, нарежьте и разложите по формочкам.
2. Смородину взбейте блендером с сахаром и водой. Смешайте с лимонной заготовкой и разложите по формочкам.
3. Заморозьте смесь.
Клубничный чай с розмарином
Ингредиенты:
- 300 г клубники;
- 50 мл воды;
- 1 веточка розмарина;
- половина лимона.
Приготовление:
1. В формочки разложите листочки розмарина и кусочки лимона.
2. Клубнику взбейте блендером с водой.
3. Полученную массу разлейте по формочкам и заморозьте. Вместо воды можно использовать крепкий чёрный или зелёный чай.
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