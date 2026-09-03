Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зиму
Київ • УНН
Листя, фрукти й ягоди можна сушити, ферментувати або заморожувати для зимових чаїв. Добірка рецептів містить яблучні чіпси та ароматні чайні кубики.
Взимку, насолоджуватись гарячим та ароматним чаєм з літніх фруктів та ягід - можливо, однак про це варто попіклуватися ще у теплу пору року. Детальніше про те, як швидко зробити смачні заготовки для зимового чаювання - розповість УНН.
Деталі
Листя малини, чорної смородини, вишні, яблуні, груші, сливи, абрикоса, липи, горобини, берези та деяких інших рослин можна висушити або ферментувати. Втім, саме ферментація змінює смак і вигляд заготовки. Такий чай стає темнішим і набуває більш насиченого аромату, а для сумішей можна комбінувати різні види листя. Один із варіантів - поєднання малини, чорної смородини та вишні. Водночас не все листя варто ферментувати. Наприклад, м’яту краще сушити звичайним способом, оскільки вона й без ферментації має виражений аромат. До речі, сезон збору листя також впливає на майбутній напій. Зібране навесні листя стає ніжніше, тоді як зібране улітку стає більш соковитим і грубим, а чай із нього виходить яскравішим за смаком.
Фрукти можна перетворити на добавку до чаю
Ще один спосіб урізноманітнити домашні чаювання - фруктові та ягідні чіпси. Їх можна їсти окремо, додавати у звичайний чай або просто заливати гарячою водою. Для таких заготовок підходять сушарка для овочів і фруктів або звичайна духовка. Час приготування залежить від продукту та того, якої консистенції ви хочете досягти. Наприклад, груші сушать 8-10 годин при 80 °C, половинки персиків і абрикосів - близько 12 годин при 60 °C, а ягоди треба сушити 24 години при 60 °C. Фруктові чіпси краще зберігати після повного охолодження у скляних чи жерстяних банках або паперових пакетах.
Заморожений чай
Для заморожених заготовок ягоди, фрукти, зелень та інші складники подрібнюють, змішують і розкладають у форми для льоду або невеликі силіконові формочки.
Такий спосіб дозволяє одразу зробити невеликі порції. Заморожену суміш потім можна додавати в чашку з окропом або вже завареним чаєм. Для основи використовують, зокрема, обліпиху, смородину, малину, чорницю та полуницю. До них додають лимон, апельсин, імбир, м’яту, розмарин і спеції. Готові кубики після заморожування можна перекласти в пакет або контейнер і зберігати в морозилці.
Рецепти домашніх заготовок для чаю:
Ферментований чай з малини, смородини та вишні
Інгредієнти:
- листя малини;
- листя чорної смородини;
- листя вишні.
Приготування:
1. Листя вимийте, просушіть, заморозьте, а потім розморозьте при кімнатній температурі.Після цього воно стане м’якшим і його буде легше пропустити через м’ясорубку.
2. Перекручену через м’ясорубку масу добре примніть у ємності та накрийте вологою тканиною. Для ферментації потрібна температура вище 25 °C. Стежте, щоб тканина не висихала.
3. Через кілька годин, коли аромат маси стане сильнішим, переходьте до сушіння. 4.Спочатку поставте заготовку в духовку, розігріту до 100 °C, на годину-півтори. Потім зменште температуру до 50 °C і сушіть до повного висихання, періодично перемішуючи.
Яблучні чіпси з корицею для корисних снеків та чаю
Інгредієнти:
- 10 яблук;
- 2 ч. л. кориці;
- 0,5 ч. л. мускатного горіха.
Приготування:
1. Яблука вимийте, висушіть і наріжте тонкими скибочками. Папір для випічки посипте корицею та мускатним горіхом, після чого розкладіть яблука в один шар.
3. Сушіть їх у розігрітій до 80-100 °C духовці приблизно годину. Коли яблука почнуть зморщуватися, переверніть їх і продовжуйте сушіння.
4. Чіпси стануть хрусткими після охолодження. За бажанням їх можна також залити окропом, щоб отримати яблучний чай.
Обліпиховий чай
Інгредієнти:
- 1 кг обліпихи;
- 100 г цукру;
- 100 г меду.
Приготування:
1. Чисті сухі ягоди подрібніть до стану пюре.
2. Розкладіть масу у форми для льоду та заморозьте.
3. Після цього перекладіть готові кубики в зіп-пакети й зберігайте в морозилці. Для приготування напою достатньо додати один або кілька кубиків у чашку з окропом чи завареним листовим чаєм.
Імбирно-лимонний чай з медом
Інгредієнти:
- 100 г кореня імбиру;
- 100 г меду;
- половина лимона.
Приготування:
1. Лимон обдайте окропом і видаліть кісточки.
2. Імбир та лимон разом зі шкіркою пропустіть через м’ясорубку.
3. Змішайте масу з медом і розкладіть у форми для льоду. Поставте в морозилку.
Обліпиха з апельсином і м’ятою
Інгредієнти:
- 300 г обліпихи;
- 1 апельсин;
- 2 гілочки м’яти.
Приготування:
1. М’яту промийте та обірвіть листочки. Обліпиху також промийте, з апельсина видаліть кісточки.
2. Подрібніть усе блендером до однорідної маси та розкладіть у форми для льоду. 3.Заморозьте суміш.
Смородиновий чай у кубиках
Інгредієнти:
- 500 г смородини;
- 10 ст. л. цукру або меду;
- 1,5-2 лимони;
- 150 мл води.
Приготування:
1. Лимони обшпарте окропом, видаліть кісточки, наріжте та розкладіть у формочки.
2. Смородину збийте блендером із цукром і водою. Змішайте з лимонною заготовкою та розкладіть у форми.
3. Заморозьте суміш.
Полуничний чай з розмарином
Інгредієнти:
- 300 г полуниці;
- 50 мл води;
- 1 гілочка розмарину;
- половина лимона.
Приготування:
1. У форми розкладіть листочки розмарину та шматочки лимона.
2. Полуницю збийте блендером із водою.
3. Отриману масу розлийте у форми та заморозьте. Замість води можна використовувати міцний чорний або зелений чай.
Як очистити чайник від накипу: ефективні способи для дому09.07.26, 18:23 • 108557 переглядiв