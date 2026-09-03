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Техніка

Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зиму

Київ • УНН

 • 5294 перегляди

Листя, фрукти й ягоди можна сушити, ферментувати або заморожувати для зимових чаїв. Добірка рецептів містить яблучні чіпси та ароматні чайні кубики.

Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зиму

Взимку, насолоджуватись гарячим та ароматним чаєм з літніх фруктів та ягід - можливо, однак про це варто попіклуватися ще у теплу пору року. Детальніше про те, як швидко зробити смачні заготовки для зимового чаювання - розповість УНН.

Деталі

Листя малини, чорної смородини, вишні, яблуні, груші, сливи, абрикоса, липи, горобини, берези та деяких інших рослин можна висушити або ферментувати. Втім, саме ферментація змінює смак і вигляд заготовки. Такий чай стає темнішим і набуває більш насиченого аромату, а для сумішей можна комбінувати різні види листя. Один із варіантів - поєднання малини, чорної смородини та вишні. Водночас не все листя варто ферментувати. Наприклад, м’яту краще сушити звичайним способом, оскільки вона й без ферментації має виражений аромат. До речі, сезон збору листя також впливає на майбутній напій. Зібране навесні листя стає ніжніше, тоді як зібране улітку стає більш соковитим і грубим, а чай із нього виходить яскравішим за смаком.

Фрукти можна перетворити на добавку до чаю

Ще один спосіб урізноманітнити домашні чаювання - фруктові та ягідні чіпси. Їх можна їсти окремо, додавати у звичайний чай або просто заливати гарячою водою. Для таких заготовок підходять сушарка для овочів і фруктів або звичайна духовка. Час приготування залежить від продукту та того, якої консистенції ви хочете досягти. Наприклад, груші сушать 8-10 годин при 80 °C, половинки персиків і абрикосів - близько 12 годин при 60 °C, а ягоди треба сушити  24 години при 60 °C. Фруктові чіпси краще зберігати після повного охолодження у скляних чи жерстяних банках або паперових пакетах.

Заморожений чай

Для заморожених заготовок ягоди, фрукти, зелень та інші складники подрібнюють, змішують і розкладають у форми для льоду або невеликі силіконові формочки.

Такий спосіб дозволяє одразу зробити невеликі порції. Заморожену суміш потім можна додавати в чашку з окропом або вже завареним чаєм. Для основи використовують, зокрема, обліпиху, смородину, малину, чорницю та полуницю. До них додають лимон, апельсин, імбир, м’яту, розмарин і спеції. Готові кубики після заморожування можна перекласти в пакет або контейнер і зберігати в морозилці.

Рецепти домашніх заготовок для чаю:

Ферментований чай з малини, смородини та вишні

Інгредієнти:

  • листя малини;
    • листя чорної смородини;
      • листя вишні.

        Приготування:

        1. Листя вимийте, просушіть, заморозьте, а потім розморозьте при кімнатній температурі.Після цього воно стане м’якшим і його буде легше пропустити через м’ясорубку.

        2. Перекручену через м’ясорубку масу добре примніть у ємності та накрийте вологою тканиною. Для ферментації потрібна температура вище 25 °C. Стежте, щоб тканина не висихала.

        3. Через кілька годин, коли аромат маси стане сильнішим, переходьте до сушіння. 4.Спочатку поставте заготовку в духовку, розігріту до 100 °C, на годину-півтори. Потім зменште температуру до 50 °C і сушіть до повного висихання, періодично перемішуючи.

        Яблучні чіпси з корицею для корисних снеків та чаю

        Інгредієнти:

        • 10 яблук;
          • 2 ч. л. кориці;
            • 0,5 ч. л. мускатного горіха.

              Приготування:

              1. Яблука вимийте, висушіть і наріжте тонкими скибочками. Папір для випічки посипте корицею та мускатним горіхом, після чого розкладіть яблука в один шар.

              3. Сушіть їх у розігрітій до 80-100 °C духовці приблизно годину. Коли яблука почнуть зморщуватися, переверніть їх і продовжуйте сушіння.

              4. Чіпси стануть хрусткими після охолодження. За бажанням їх можна також залити окропом, щоб отримати яблучний чай.

              Обліпиховий чай

              Інгредієнти:

              • 1 кг обліпихи;
                • 100 г цукру;
                  • 100 г меду.

                    Приготування:

                    1. Чисті сухі ягоди подрібніть до стану пюре.

                    2. Розкладіть масу у форми для льоду та заморозьте.

                    3. Після цього перекладіть готові кубики в зіп-пакети й зберігайте в морозилці. Для приготування напою достатньо додати один або кілька кубиків у чашку з окропом чи завареним листовим чаєм.

                    Імбирно-лимонний чай з медом

                    Інгредієнти:

                    • 100 г кореня імбиру;
                      • 100 г меду;
                        • половина лимона.

                          Приготування:

                          1. Лимон обдайте окропом і видаліть кісточки. 

                          2. Імбир та лимон разом зі шкіркою пропустіть через м’ясорубку.

                          3. Змішайте масу з медом і розкладіть у форми для льоду. Поставте в морозилку.

                          Обліпиха з апельсином і м’ятою

                          Інгредієнти:

                          • 300 г обліпихи;
                            • 1 апельсин;
                              • 2 гілочки м’яти.

                                Приготування:

                                1. М’яту промийте та обірвіть листочки. Обліпиху також промийте, з апельсина видаліть кісточки.

                                2. Подрібніть усе блендером до однорідної маси та розкладіть у форми для льоду. 3.Заморозьте суміш.

                                Смородиновий чай у кубиках

                                Інгредієнти:

                                • 500 г смородини;
                                  • 10 ст. л. цукру або меду;
                                    • 1,5-2 лимони;
                                      • 150 мл води.

                                        Приготування:

                                        1. Лимони обшпарте окропом, видаліть кісточки, наріжте та розкладіть у формочки.

                                        2. Смородину збийте блендером із цукром і водою. Змішайте з лимонною заготовкою та розкладіть у форми.

                                        3. Заморозьте суміш.

                                        Полуничний чай з розмарином

                                        Інгредієнти:

                                        • 300 г полуниці;
                                          • 50 мл води;
                                            • 1 гілочка розмарину;
                                              • половина лимона.

                                                Приготування:

                                                1. У форми розкладіть листочки розмарину та шматочки лимона. 

                                                2. Полуницю збийте блендером із водою.

                                                3. Отриману масу розлийте у форми та заморозьте. Замість води можна використовувати міцний чорний або зелений чай.

                                                Як очистити чайник від накипу: ефективні способи для дому09.07.26, 18:23 • 108557 переглядiв

                                                Алла Кіосак

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