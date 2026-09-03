Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зиму

Взимку, насолоджуватись гарячим та ароматним чаєм з літніх фруктів та ягід - можливо, однак про це варто попіклуватися ще у теплу пору року. Детальніше про те, як швидко зробити смачні заготовки для зимового чаювання - розповість УНН.

Деталі

Листя малини, чорної смородини, вишні, яблуні, груші, сливи, абрикоса, липи, горобини, берези та деяких інших рослин можна висушити або ферментувати. Втім, саме ферментація змінює смак і вигляд заготовки. Такий чай стає темнішим і набуває більш насиченого аромату, а для сумішей можна комбінувати різні види листя. Один із варіантів - поєднання малини, чорної смородини та вишні. Водночас не все листя варто ферментувати. Наприклад, м’яту краще сушити звичайним способом, оскільки вона й без ферментації має виражений аромат. До речі, сезон збору листя також впливає на майбутній напій. Зібране навесні листя стає ніжніше, тоді як зібране улітку стає більш соковитим і грубим, а чай із нього виходить яскравішим за смаком.

Фрукти можна перетворити на добавку до чаю

Ще один спосіб урізноманітнити домашні чаювання - фруктові та ягідні чіпси. Їх можна їсти окремо, додавати у звичайний чай або просто заливати гарячою водою. Для таких заготовок підходять сушарка для овочів і фруктів або звичайна духовка. Час приготування залежить від продукту та того, якої консистенції ви хочете досягти. Наприклад, груші сушать 8-10 годин при 80 °C, половинки персиків і абрикосів - близько 12 годин при 60 °C, а ягоди треба сушити 24 години при 60 °C. Фруктові чіпси краще зберігати після повного охолодження у скляних чи жерстяних банках або паперових пакетах.

Заморожений чай

Для заморожених заготовок ягоди, фрукти, зелень та інші складники подрібнюють, змішують і розкладають у форми для льоду або невеликі силіконові формочки.

Такий спосіб дозволяє одразу зробити невеликі порції. Заморожену суміш потім можна додавати в чашку з окропом або вже завареним чаєм. Для основи використовують, зокрема, обліпиху, смородину, малину, чорницю та полуницю. До них додають лимон, апельсин, імбир, м’яту, розмарин і спеції. Готові кубики після заморожування можна перекласти в пакет або контейнер і зберігати в морозилці.

Рецепти домашніх заготовок для чаю:

Ферментований чай з малини, смородини та вишні

Інгредієнти:

листя малини;

листя чорної смородини;

листя вишні.

Приготування:

1. Листя вимийте, просушіть, заморозьте, а потім розморозьте при кімнатній температурі.Після цього воно стане м’якшим і його буде легше пропустити через м’ясорубку.

2. Перекручену через м’ясорубку масу добре примніть у ємності та накрийте вологою тканиною. Для ферментації потрібна температура вище 25 °C. Стежте, щоб тканина не висихала.

3. Через кілька годин, коли аромат маси стане сильнішим, переходьте до сушіння. 4.Спочатку поставте заготовку в духовку, розігріту до 100 °C, на годину-півтори. Потім зменште температуру до 50 °C і сушіть до повного висихання, періодично перемішуючи.

Яблучні чіпси з корицею для корисних снеків та чаю

Інгредієнти:

10 яблук;

2 ч. л. кориці;

0,5 ч. л. мускатного горіха.

Приготування:

1. Яблука вимийте, висушіть і наріжте тонкими скибочками. Папір для випічки посипте корицею та мускатним горіхом, після чого розкладіть яблука в один шар.

3. Сушіть їх у розігрітій до 80-100 °C духовці приблизно годину. Коли яблука почнуть зморщуватися, переверніть їх і продовжуйте сушіння.

4. Чіпси стануть хрусткими після охолодження. За бажанням їх можна також залити окропом, щоб отримати яблучний чай.

Обліпиховий чай

Інгредієнти:

1 кг обліпихи;

100 г цукру;

100 г меду.

Приготування:

1. Чисті сухі ягоди подрібніть до стану пюре.

2. Розкладіть масу у форми для льоду та заморозьте.

3. Після цього перекладіть готові кубики в зіп-пакети й зберігайте в морозилці. Для приготування напою достатньо додати один або кілька кубиків у чашку з окропом чи завареним листовим чаєм.

Імбирно-лимонний чай з медом

Інгредієнти:

100 г кореня імбиру;

100 г меду;

половина лимона.

Приготування:

1. Лимон обдайте окропом і видаліть кісточки.

2. Імбир та лимон разом зі шкіркою пропустіть через м’ясорубку.

3. Змішайте масу з медом і розкладіть у форми для льоду. Поставте в морозилку.

Обліпиха з апельсином і м’ятою

Інгредієнти:

300 г обліпихи;

1 апельсин;

2 гілочки м’яти.

Приготування:

1. М’яту промийте та обірвіть листочки. Обліпиху також промийте, з апельсина видаліть кісточки.

2. Подрібніть усе блендером до однорідної маси та розкладіть у форми для льоду. 3.Заморозьте суміш.

Смородиновий чай у кубиках

Інгредієнти:

500 г смородини;

10 ст. л. цукру або меду;

1,5-2 лимони;

150 мл води.

Приготування:

1. Лимони обшпарте окропом, видаліть кісточки, наріжте та розкладіть у формочки.

2. Смородину збийте блендером із цукром і водою. Змішайте з лимонною заготовкою та розкладіть у форми.

3. Заморозьте суміш.

Полуничний чай з розмарином

Інгредієнти:

300 г полуниці;

50 мл води;

1 гілочка розмарину;

половина лимона.

Приготування:

1. У форми розкладіть листочки розмарину та шматочки лимона.

2. Полуницю збийте блендером із водою.

3. Отриману масу розлийте у форми та заморозьте. Замість води можна використовувати міцний чорний або зелений чай.

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