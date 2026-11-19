Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил российскую атаку на посольство Австрии в Киеве и призвал мир к решительной реакции на жестокие атаки рф, передает УНН.

Здание Посольства Австрии в Киеве также получило повреждения в результате террористических ударов России по нашей столице. путин выдавал себя за мирового лидера в Шэньчжэне. На самом деле он является международным преступником и террористом. И относиться к нему следует соответственно. Мы выражаем полную солидарность с нашими австрийскими коллегами и призываем международное сообщество к решительной реакции на жестокие атаки россии - подчеркнул Сибига.

В Киеве в результате прилета повреждено посольство Нидерландов - Украина отреагировала на атаку рф

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что обломки российского дрона упали на территорию МИД Украины, а также передал оккупантам недипломатическое послание — "следуйте за русским военным кораблем".