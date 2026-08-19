СЕО Fire Point: единственный язык, который понимают россияне, — это язык силы

Склад Wildberries в Коледино после поражения дронами FP-1

Украина способна оказать на врага реальное влияние, а россияне понимают исключительно язык силы. Об этом в интервью CBS News заявила CEO и CTO Fire Point, отечественной компании — производителя дальнобойного вооружения, Ирина Терех, передает УНН.

Медиа указывает, что 60% дронов, поражающих цели на территории РФ, включая склады маркетплейса Wildberries, производятся именно Fire Point.

"Я не чувствую себя жертвой в этой ситуации. Мы чувствуем, что можем дать очень асимметричный ответ, располагая ограниченными ресурсами, и одновременно оказывать реальное влияние", — заявила Терех, отвечая на вопрос о том, чувствует ли она себя лучше от того, что оружие, производимое компанией, возвращает войну россиянам.

Она также добавила, что уже в этом году, по ее ожиданиям, баллистическая ракета, над созданием которой работает Fire Point, сможет нанести удар по территории РФ. По ее мнению, такое оружие поможет Украине вести переговоры с позиции силы.

"Единственное, что они понимают, единственный язык, который они понимают, — это язык силы", — подчеркнула Терех.

Ирина Терех

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Атаки на Wildberries

Силы обороны Украины вывели из строя большинство крупных логистических центров российского маркетплейса Wildberries. Одна из последних целей — логистический узел компании в индустриальном парке "Коледино". Это был крупнейший по площади склад Wildberries — 250 тысяч м².

По оценкам аналитиков, только прямые убытки Wildberries, которая за несколько недель потеряла около 20% складских мощностей, могут превысить 100 млрд рублей (1,24 млрд долл.), а в худшем случае — 200 млрд (2,45 млрд долл.). Кроме того, из-за оттока продавцов, многие из которых мгновенно потеряли бизнес и товары на сотни миллиардов рублей, оборот Wildberries уже сократился на четверть.

Издание The Bell сообщает, что общая потребность Wildberries в средствах может достигать 1,3 триллиона рублей (16,36 млрд долл.). Как минимум на такую сумму компании придется увеличить долг. Маркетплейс запросил помощь у государства, но пока неясно, в каком объеме поступит финансирование, поскольку дефицит федерального бюджета уже достиг 5,7 трлн рублей, что в 1,5 раза превышает план на весь год.

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Может ли Wildberries утянуть на дно финансовый сектор РФ?

Вероятно, кредитором выступит государственный банк ВТБ, который давно активно сотрудничает с маркетплейсом. Главный конструктор и сооснователь Fire Point Денис Штилерман отметил, что маркетплейсы — главные заемщики банков.

По словам Штилермана, Wildberries является одним из крупнейших корпоративных заемщиков в России, а ВТБ сделал ставку именно на развитие этого маркетплейса.

"У ВТБ и так дела обстояли не очень, а сейчас триллионы рублей кредитов окажутся безвозвратно потерянными. И это может обрушить второй по величине банк в России. И это нужно продолжать", — убежден главный конструктор Fire Point.

Экономист Виталий Шапран в комментарии УНН также подтвердил, что банк и маркетплейс тесно сотрудничают.

"ВТБ планировал закрыть дыру в балансе за счет Wildberries, в свою очередь Wildberries пользовался услугами страховщиков, которые находились под контролем ВТБ. Атака на Wildberries сорвала текущие планы ВТБ, это установленный факт", — говорит он.

Финансовые показатели учреждения ухудшались еще до начала атак и продолжают падать. Банк уже сообщил об ухудшении результатов: чистая прибыль за первое полугодие оказалась почти на 20% ниже прогнозируемой, а ожидания на вторую половину года также были пересмотрены в сторону существенного снижения. Кроме того, банк уже начал ограничивать вкладчикам доступ к деньгам. По словам Шапрана, это вынужденная мера, но она может оказаться долгосрочной.

По словам экономиста, ВТБ может получить ликвидность от российского Центробанка, однако тот не спешит что-либо предпринимать, поскольку это дорого.

Российская экономика, находящаяся под воздействием санкций, уже понесла существенный ущерб из-за поражения объектов нефтеперерабатывающей отрасли. Дефицит внутреннего потребления топлива достигает 35%. Теперь же пошатнулся и финансовый сектор.

"У Кремля нет никаких инструментов стабилизации, кроме как договориться с Ираном и хуситами о дестабилизации Ближнего Востока для роста цен на нефть. Текущий экономический кризис в РФ зашел очень далеко и, как показывает первое полугодие 2026 года, лечить этот кризис можно высокими ценами на российскую нефть, но в течение достаточно длительного периода — от 6 месяцев. Вряд ли это удастся Кремлю", — считает Виталий Шапран.