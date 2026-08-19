СЕО Fire Point: единственный язык, который понимают россияне, — это язык силы

$44.780.0851.830.02
ukenru
20:59 • 10185 просмотра
"Это того стоило": один из соорганизаторов протестов в поддержку Фёдорова объявил об их завершении
19:07 • 15416 просмотра
Правительство отстранило председателя наблюдательного совета Сенс Банка и инициировало отстранение председателя правления — Корецкий
16:44 • 23363 просмотра
Мудрой сообщили о подозрении, но не задерживали — адвокат
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 39970 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
19 августа, 14:50 • 31613 просмотра
В результате вражеской атаки на Житомир погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек получили раненияPhoto
19 августа, 13:40 • 28637 просмотра
Водителю Volkswagen сообщили о подозрении по делу о ДТП на остановке в КиевеPhotoVideo
19 августа, 11:27 • 31161 просмотра
Жара до +37° вернётся уже на этой неделе - синоптики
19 августа, 10:46 • 30260 просмотра
Баллистическая ракета FP-7 с дальностью до 300 км будет готова к нанесению ударов в конце сентября — генеральный директор Fire Point Ирина Терех
19 августа, 10:34 • 20986 просмотра
Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины
19 августа, 10:29 • 20237 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули еще 103 украинских военныхPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
67%
747мм
Популярные новости
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 35049 просмотра
рф верифицировала 79 военнослужащих ВСУ, которые считались без вести пропавшими - ЛубинецPhoto19 августа, 15:04 • 4598 просмотра
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 26729 просмотра
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать16:55 • 19057 просмотра
В результате атаки рф на Житомир число пострадавших возросло до 40, в МВД назвали имена погибших полицейскихPhoto18:50 • 11153 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать16:55 • 19131 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 39975 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 35127 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 49111 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 47573 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джефф Безос
Ким Чен Ын
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомир
Южная Корея
Китай
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 26805 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 55764 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 92240 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 96556 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 103158 просмотра
Актуальное
Золото
Бильд
Фильм
ATACMS
Техника

СЕО Fire Point: единственный язык, который понимают россияне, — это язык силы

Киев • УНН

 • 3238 просмотра

Украина способна оказывать ощутимое асимметричное воздействие на врага и уже оказывает его благодаря дальнобойным поражениям.

СЕО Fire Point: единственный язык, который понимают россияне, — это язык силы
Склад Wildberries в Коледино после поражения дронами FP-1

Украина способна оказать на врага реальное влияние, а россияне понимают исключительно язык силы. Об этом в интервью CBS News заявила CEO и CTO Fire Point, отечественной компании — производителя дальнобойного вооружения, Ирина Терех, передает УНН

Медиа указывает, что 60% дронов, поражающих цели на территории РФ, включая склады маркетплейса Wildberries, производятся именно Fire Point. 

"Я не чувствую себя жертвой в этой ситуации.  Мы чувствуем, что можем дать очень асимметричный ответ, располагая ограниченными ресурсами, и одновременно оказывать реальное влияние", — заявила Терех, отвечая на вопрос о том, чувствует ли она себя лучше от того, что оружие, производимое компанией, возвращает войну россиянам. 

Она также добавила, что уже в этом году, по ее ожиданиям, баллистическая ракета, над созданием которой работает Fire Point, сможет нанести удар по территории РФ. По ее мнению, такое оружие поможет Украине вести переговоры с позиции силы. 

"Единственное, что они понимают, единственный язык, который они понимают, — это язык силы", — подчеркнула Терех. 

                                                         Ирина Терех

Атака украинских дронов: часть Московской области осталась без света 18.08.26, 12:46 • 12828 просмотров

Атаки на Wildberries  

Силы обороны Украины вывели из строя большинство крупных логистических центров российского маркетплейса Wildberries. Одна из последних целей — логистический узел компании в индустриальном парке "Коледино". Это был крупнейший по площади склад Wildberries — 250 тысяч м².

По оценкам аналитиков, только прямые убытки Wildberries, которая за несколько недель потеряла около 20% складских мощностей, могут превысить 100 млрд рублей (1,24 млрд долл.), а в худшем случае — 200 млрд (2,45 млрд долл.). Кроме того, из-за оттока продавцов, многие из которых мгновенно потеряли бизнес и товары на сотни миллиардов рублей, оборот Wildberries уже сократился на четверть.

Издание The Bell сообщает, что общая потребность Wildberries в средствах может достигать 1,3 триллиона рублей (16,36 млрд долл.). Как минимум на такую сумму компании придется увеличить долг. Маркетплейс запросил помощь у государства, но пока неясно, в каком объеме поступит финансирование, поскольку дефицит федерального бюджета уже достиг 5,7 трлн рублей, что в 1,5 раза превышает план на весь год. 

Как удары по Wildberries превратились в новый фронт экономической войны – украинские атаки расшатывают банковскую систему РФ31.07.26, 21:35 • 132282 просмотра

Может ли Wildberries утянуть на дно финансовый сектор РФ? 

Вероятно, кредитором выступит государственный банк ВТБ, который давно активно сотрудничает с маркетплейсом. Главный конструктор и сооснователь Fire Point Денис Штилерман отметил, что маркетплейсы — главные заемщики банков. 

По словам Штилермана, Wildberries является одним из крупнейших корпоративных заемщиков в России, а ВТБ сделал ставку именно на развитие этого маркетплейса.

"У ВТБ и так дела обстояли не очень, а сейчас триллионы рублей кредитов окажутся безвозвратно потерянными. И это может обрушить второй по величине банк в России. И это нужно продолжать", — убежден главный конструктор Fire Point.

Экономист Виталий Шапран в комментарии УНН также подтвердил, что банк и маркетплейс тесно сотрудничают. 

"ВТБ планировал закрыть дыру в балансе за счет Wildberries, в свою очередь Wildberries пользовался услугами страховщиков, которые находились под контролем ВТБ. Атака на Wildberries сорвала текущие планы ВТБ, это установленный факт", — говорит он. 

Финансовые показатели учреждения ухудшались еще до начала атак и продолжают падать. Банк уже сообщил об ухудшении результатов: чистая прибыль за первое полугодие оказалась почти на 20% ниже прогнозируемой, а ожидания на вторую половину года также были пересмотрены в сторону существенного снижения. Кроме того, банк уже начал ограничивать вкладчикам доступ к деньгам.  По словам Шапрана, это вынужденная мера, но она может оказаться долгосрочной. 

По словам экономиста, ВТБ может получить ликвидность от российского Центробанка, однако тот не спешит что-либо предпринимать, поскольку это дорого. 

Российская экономика, находящаяся под воздействием санкций, уже понесла существенный ущерб из-за поражения объектов нефтеперерабатывающей отрасли. Дефицит внутреннего потребления топлива достигает 35%. Теперь же пошатнулся и финансовый сектор. 

"У Кремля нет никаких инструментов стабилизации, кроме как договориться с Ираном и хуситами о дестабилизации Ближнего Востока для роста цен на нефть. Текущий экономический кризис в РФ зашел очень далеко и, как показывает первое полугодие 2026 года, лечить этот кризис можно высокими ценами на российскую нефть, но в течение достаточно длительного периода — от 6 месяцев. Вряд ли это удастся Кремлю", — считает Виталий Шапран. 

Юлия Мельник

Война в УкраинеЭкономика