В кремле заявили, что уже провели контакт с США по итогам поездки спецпредставителя рф дмитриева в Майами
Киев • УНН
россия и США провели контакт по итогам поездки спецпосланника кремля кирилла дмитриева в Майами. Спикер российского диктатора дмитрий песков заявил о договоренности продолжать диалог.
"Договорено продолжать диалог", - добавил песков.
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, указав, что многое может решиться до нового года.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил со специальным представителем Президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Главы государства, речь шла о некоторых существенных деталях работы, есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира.