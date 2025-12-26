В кремле заявили, что уже провели контакт с США по итогам поездки спецпредставителя рф дмитриева в Майами

$41.930.22
49.430.26
ukenru
Эксклюзив
11:18 • 7094 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 7340 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 4990 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 11097 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 14954 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 27181 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 15485 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 26398 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 15437 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
26 декабря, 05:31 • 15868 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
5.9м/с
85%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии26 декабря, 02:02 • 15486 просмотра
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 17841 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 16646 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 12238 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 12169 просмотра
публикации
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 7094 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 27181 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 26398 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 82509 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 83552 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Марк Рютте
Манфред Вебер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 9686 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 20887 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 24689 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 25651 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 28708 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ИРИС-Т
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

В кремле заявили, что уже провели контакт с США по итогам поездки спецпредставителя рф дмитриева в Майами

Киев • УНН

 • 170 просмотра

россия и США провели контакт по итогам поездки спецпосланника кремля кирилла дмитриева в Майами. Спикер российского диктатора дмитрий песков заявил о договоренности продолжать диалог.

В кремле заявили, что уже провели контакт с США по итогам поездки спецпредставителя рф дмитриева в Майами

россия и США уже провели контакт по итогам поездки спецпосланника кремля кирилла дмитриева в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Договорено продолжать диалог", - добавил песков.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, указав, что многое может решиться до нового года.

Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ26.12.25, 12:07 • 11098 просмотров

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил со специальным представителем Президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Главы государства, речь шла о некоторых существенных деталях работы, есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Новый год
Выборы в США
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты