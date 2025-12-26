У кремлі заявили, що вже провели контакт із США за підсумками поїздки спецпредставника рф дмитрієва до Маяамі

$41.930.22
49.430.26
ukenru
12:21 • 398 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 11040 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 10709 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 8684 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 12950 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 16580 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 30055 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16288 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 28573 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 15804 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4м/с
88%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 19611 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 18384 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР26 грудня, 03:43 • 13769 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 11027 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 14074 перегляди
Публікації
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 11051 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 30066 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 28582 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 84527 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 85357 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Манфред Вебер
Борис Пісторіус
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Миколаївська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 11189 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 21640 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 25410 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 26362 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 29404 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
IRIS-T
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

У кремлі заявили, що вже провели контакт із США за підсумками поїздки спецпредставника рф дмитрієва до Маяамі

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

росія та США провели контакт за підсумками поїздки спецпосланця кремля кирила дмитрієва до Маямі. Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив про домовленість продовжувати діалог.

У кремлі заявили, що вже провели контакт із США за підсумками поїздки спецпредставника рф дмитрієва до Маяамі

росія та США вже провели контакт за підсумками поїздки спецпосланця кремля кирила дмитрієва до Майамі. Про це заявив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"Домовлено продовжувати діалог", - додав пєсков.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував можливу зустріч з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом, вказавши, що багато може вирішитися до нового року.

Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ26.12.25, 12:07 • 12942 перегляди

Раніше

Президент України Володимир Зеленський поговорив зі спеціальним представником Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами Глави держави, йшлося про деякі суттєві деталі роботи, є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Новий рік
Вибори в США
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки