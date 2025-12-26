У кремлі заявили, що вже провели контакт із США за підсумками поїздки спецпредставника рф дмитрієва до Маяамі
Київ • УНН
росія та США провели контакт за підсумками поїздки спецпосланця кремля кирила дмитрієва до Маямі. Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив про домовленість продовжувати діалог.
росія та США вже провели контакт за підсумками поїздки спецпосланця кремля кирила дмитрієва до Майамі. Про це заявив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
"Домовлено продовжувати діалог", - додав пєсков.
Нагадаємо
Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував можливу зустріч з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом, вказавши, що багато може вирішитися до нового року.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський поговорив зі спеціальним представником Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами Глави держави, йшлося про деякі суттєві деталі роботи, є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру.