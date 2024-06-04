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14-летняя девочка получила травму позвоночника, спускаясь с горы Говерла
14-летняя девочка получила травму позвоночника во время спуска с горы Говерла в Ивано-Франковской области и была спасена спасателями.
4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги
Сегодня, четвертого июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с кариесом, который был начат в США в 2013 году. По данным ВОЗ во всем мире кариес встречается у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых людей.
Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"
Литовский журналист Миндаугас Йошунас решил присоединиться к Вооруженным Силам Украины в качестве волонтера-парамедика, чтобы помогать спасать жизни на фронте после гибели парамедикини и журналистки Ирины "Чеки" Цыбух.
Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39
В селе Орловка Ровенской области произошел пожар в психоневрологическом интернате, где 9 человек были спасены и 39 эвакуированы пожарными.
В Днепре прогремели взрывы
По сообщениям, в городе Днепр произошли взрывы.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока
Воздушные силы Украины информируют о потенциальных угрозах применения баллистических ракет с востока.
Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о фиксации активности тактической авиации противника в юго-восточном направлении.
После обстрелов со стороны Ливана на севере Израиля возникли пожары
На севере Израиля возникли пожары после ракетных и беспилотных обстрелов из Ливана.
российские пропагандисты атакуют: кампания дезинформации по Олимпиаде-2024 в Париже
российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Фальшивые видеоролики и фейковые новости призваны посеять панику среди участников и гостей Игр, нагнетая тревогу в связи с возможными терактами.
США вводят санкции против иранских компаний, связанных с производством БпЛА и передачу их рф
США объявили санкции против японских компаний из-за разработки БпЛА и передачи их рф.