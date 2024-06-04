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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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14-летняя девочка получила травму позвоночника во время спуска с горы Говерла в Ивано-Франковской области и была спасена спасателями.

Общество •   •  1781 просмотра
14-летняя девочка получила травму позвоночника, спускаясь с горы Говерла

4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

Сегодня, четвертого июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с кариесом, который был начат в США в 2013 году. По данным ВОЗ во всем мире кариес встречается у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых людей.

УНН Lite •   •  2001 просмотра
4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"

Литовский журналист Миндаугас Йошунас решил присоединиться к Вооруженным Силам Украины в качестве волонтера-парамедика, чтобы помогать спасать жизни на фронте после гибели парамедикини и журналистки Ирины "Чеки" Цыбух.

Война •   •  3992 просмотра
Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"

Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39

В селе Орловка Ровенской области произошел пожар в психоневрологическом интернате, где 9 человек были спасены и 39 эвакуированы пожарными.

Общество •   •  4904 просмотра
Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39

В Днепре прогремели взрывы

По сообщениям, в городе Днепр произошли взрывы.

Война •   •  11418 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы Украины информируют о потенциальных угрозах применения баллистических ракет с востока.

Война •   •  12677 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о фиксации активности тактической авиации противника в юго-восточном направлении.

Война •   •  12600 просмотра
Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

После обстрелов со стороны Ливана на севере Израиля возникли пожары

На севере Израиля возникли пожары после ракетных и беспилотных обстрелов из Ливана.

Новости Мира •   •  11276 просмотра
После обстрелов со стороны Ливана на севере Израиля возникли пожары

российские пропагандисты атакуют: кампания дезинформации по Олимпиаде-2024 в Париже

российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Фальшивые видеоролики и фейковые новости призваны посеять панику среди участников и гостей Игр, нагнетая тревогу в связи с возможными терактами.

Новости Мира •   •  11178 просмотра
российские пропагандисты атакуют: кампания дезинформации по Олимпиаде-2024 в Париже

США вводят санкции против иранских компаний, связанных с производством БпЛА и передачу их рф

США объявили санкции против японских компаний из-за разработки БпЛА и передачи их рф.

Новости Мира •   •  11004 просмотра
США вводят санкции против иранских компаний, связанных с производством БпЛА и передачу их рф