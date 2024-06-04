14-летняя девочка получила травму позвоночника, спускаясь с горы Говерла

На Ивано-Франковщине 14-летняя девушка, спускаясь с горы Говерла, получила травму позвоночника. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

3 июня во время спуска с горы Говерла 14-летняя жительница Житомирщины получила травму позвоночника и нуждалась в помощи спасателей для транспортировки к подножию горы. В горной местности девушка находилась в составе туристической группы из 19 человек.

Горные спасатели из Ворохты прибыли на место происшествия и оказали домедицинскую помощь пострадавшей. После этого они транспортировали ее к базе "Заросляк", где передали медицинскому персоналу для дальнейшего обследования и лечения.

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